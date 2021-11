Anlageideen Feingold

Curevacs neuer Impfstoff macht Hoffnung – lohnende Gesundheitsinvestments

30.11.2021, 18:58 Uhr

Im ersten Anlauf war Curevac gescheitert, einen Corona-Impfstoff zu entwickeln. Jetzt ist das Unternehmen in einem zweiten Anlauf unterwegs. (Quelle: Foto von Markus Winkler von Pexels)

Das Tübinger Biotechunternehmen Curevac ist mit seinem Corona-Impfstoffkandidaten der ersten Generation gescheitert. Nun soll es die zweite Generation richten.

Curevac will nun alle Ressourcen in der Entwicklung eines Covid-Impfstoffs der zweiten Generation bündeln. Er wird in Zusammenarbeit mit dem britischen Pharmariesen GlaxoSmithKline entwickelt. Mit einer Zulassung des ursprünglichen Vakzins sei frühestens im zweiten Quartal 2022 zu rechnen. Zu diesem Zeitpunkt soll aber das Impfstoff-Update schon im fortgeschrittenen Stadium sein, erklärte das Unternehmen.

In einer Studie mit Makaken wurde der neue Impfstoff CV2CoV direkt mit dem Covid-19-Vakzin von Biontech/Pfizer verglichen. Nach dem Impfen der Affen mit Curevac oder Biontech konnten demnach vergleichbar neutralisierende Antikörperspiegel gemessen werden. Dies geht aus der im Fachmagazine Nature veröffentlichten Studie hervor. Nun muss der Impfstoff noch klinisch am Menschen erprobt werden.

CureVac 41,98 EUR -45,82% Aktuelles Chart Zeitraum 1 Jahr 17:29 Uhr Xetra CureVac Aktie Hoch 119,60 Zwischenwert Hoch / Mittel 97,57 Mittel 75,55 Zwischenwert Mittel / Tief 53,52 Tief 31,49 Jan '21 Apr '21 Jul '21 Okt '21 MEHR ZU AktienMEHR ZU BÖRSE & MÄRKTE

Curevac hatte im Oktober nach schwachen Studienergebnissen seines ersten Impfstoffes diesen aus dem Zulassungsverfahren bei der Europäischen Arznei-mittel-Agentur (EMA) zurückgezogen. CV2CoV zeigte in einer präklinischen Studie mit Affen eine verbesserte Immunantwort und Schutzwirkung als die ursprüngliche Version. Er erreichte eine stärkere Antikörperneutralisierung aller ausgewählten Virusvarianten, darunter auch Delta.

Wem ein Einzelinvestment aber zu riskant ist, hat über Fonds und ETFs eine attraktive Alternative zum Aktienkauf. Wir nehmen daher den Fidelity Funds Global Health Care Fund (ISIN: LU0261952419) in das Trends & Themendepot auf. Das Papier hat in diesem Jahr bisher eine Performance von rund 27 Prozent erzielt und dabei den Vergleichsindex um mehr als 10 Prozentpunkte outperformt. In das Sparerdepot nehmen wir einen ähnlich ausgerichteten Fonds von Blackrock (BGF Global Health Care Fund, ISIN: LU0122379950) auf, der seit einem Jahr eine Performance von knapp 25 Prozent aufweist und eine defensive Fondsergänzung ist.

Fidelity Funds Global Health Care Fund - ISIN: LU0261952419

Für wen geeignet? - Langfrist-Anleger

Welche Rendite anpeilen? - 10 bis 15 Prozent im Jahr

Risikoklasse: mittel bis defensiv

Maximaler Ausgabeaufschlag: 5,25 Prozent, bei der FIL Fondsbank GmbH reduziert sich der Ausgabeaufschlag um 50 Prozent auf 2,63 Prozent.

Verwaltungsgebühr: 1,5 Prozent

Laufende Gebühren: 1,9 Prozent

Anteil im Trends & Themendepot: 2%

BGF Global Health Care Fund - ISIN: LU0122379950

Für wen geeignet? - Langfrist-Anleger

Welche Rendite anpeilen? - 10 bis 15 Prozent im Jahr

Risikoklasse: mittel bis defensiv

Maximaler Ausgabeaufschlag: 5 Prozent (je nach Broker deutlich wweniger)

Laufende Gebühren: 1,8 Prozent (Gesamtkostenquote)

Anteil im Sparerdepot: 2%