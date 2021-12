Anlageideen Feingold

Wer mutig ist, wird belohnt

09.12.2021, 10:43 Uhr

Rückschläge an der Börse bieten gute Einstiegsgelegenheiten. Wer sich also dennoch traut zu investieren wird von der Böse belohnt. (Quelle: Pixabay)

Zwei Handelstage reichten aus für einen Stimmungsumschwung an der Börse von großer Angst zu Gier. Auch wenn die Statistik nun wieder klar für das Bullen-Lager spricht, sollten Anleger aber nicht zu euphorisch werden.

Im Rückspiegel betrachtet lieferten die vergangenen zwei Wochen für Anleger eine wichtige Lektion, die in den kommenden Monaten vielleicht immer wieder wertvoll sein könnte. Nicht nur die bekannte Börsenregel „Politische Börsen haben kurze Beine“ ist nach wie vor aktuell, sondern auch die Abwandlung „Corona-Börsen haben kurze Beine“. Ende November schickten neue Sorgen über die Omikron-Variante den Dow um fünf Prozent in den Keller, anschließend folgte eine ebenso schnelle Erholung. Unter dem Strich hat der Markt wieder das Ausgangsniveau erreicht, viele zittrige Hände dürften allerdings zum Tief verkauft haben.

Mit ähnlichen Kurskapriolen ist gerade in der bevorstehenden Winterzeit immer wieder zu rechnen. Zugleich zeigten die vergangenen Monate, dass Rückschläge gute Einstiegsgelegenheiten sind und Mut an der Börse belohnt wird. Auch jetzt ist nach wie vor offen, ob sich das Blatt eindeutig zu Gunsten der Bullen gewendet hat. Getrieben war die Erholung nicht nur von der Hoffnung, dass die Impfstoffe auch gegen Omikron wirken und die neue Variante nicht so gefährlich ist, sondern auch von der Angst, eine mögliche Rally zu verpassen.

S&P 500 4.701,09 +26,98% Aktuelles Chart Zeitraum 1 Jahr 08.12.2021 S&P Base CME S&P 500 Index Hoch 4.704,54 Zwischenwert Hoch / Mittel 4.440,28 Mittel 4.176,01 Zwischenwert Mittel / Tief 3.911,75 Tief 3.647,49

Noch ist das Fundament der Erholung daher sehr brüchig, alle Daten zu Omikron sind vorläufig. Und auch die weiteren geldpolitischen Pläne der Fed bergen Überraschungspotenzial. Kommenden Mittwoch ist die letzte Sitzung des Jahres. Verbunden mit dem Glauben, dass die Währungshüter für mehr Klarheit sorgen, wie es 2022 weitergeht. Werden die monatlichen Käufe von Anleihen stärker reduziert, wie viele Zinserhöhungen folgen nächstes Jahr, wie geht es mit der Inflation weiter?

Zumindest die Statistik spricht für einen guten Jahresausklang. Wenn der Dow Jones wie dieses Jahr in den ersten fünf Handelstagen im Dezember um drei Prozent oder mehr zulegte, ging es im gesamten Monat um durchschnittlich 4,7 Prozent aufwärts. Allerdings ist der Dow wegen seiner zahlreichen Value-Aktien in diesem Jahr eher ein Nachzügler und liegt auf Jahressicht nur um rund 17 Prozent im Plus. Der S&P 500 steht 25 Prozent höher, der Technologie-Index Nasdaq Composite um gut 20 Prozent. Doch auch für den breiten Markt sieht es gut aus: Langfristig gesehen legte der S&P 500 im Dezember in 75 Prozent der Fälle zu, vor allem die zweite Monatshälfte war häufig positiv. Die Chancen für einen fröhlichen Abschluss des bisher guten Börsenjahres 2021 stehen somit gut.

Im Nachhaltigkeitsdepot haben wir daher breit und nachhaltig investiert: mit dem JPM Europe Research Enhanced Index Equity (ESG)-ETF (ISIN: IE00BF4G7183) mit Schwerpunkt Europa sowie mit dem Nachhaltigkeits-ETF von Fidelity, dem Global Quality Income-ETF (ISIN: IE00BYV1YH46), mit dem Schwerpunkt auf globale Titel.





JPM Europe Research Enhanced Index Equity (ESG)-ETF- ISIN: IE00BF4G7183

Für wen geeignet? Mittel- bis langfristig orientierte Anleger

Welche Rendite anpeilen? 10 bis 15 Prozent im Jahr

Risikoklasse: mittel

Gebühren: 0,25 Prozent (Gesamtkostenquote)