Biontech und ganz lange nichts

10.12.2021, 15:45 Uhr

Der Börsengang der Telekom jährte sich 2021 zum 25. Mal. Doch die neue Volksaktie ist Biontech. Anleger lieben den Titel auch im Advent.

Die Anleger am deutschen Aktienmarkt haben in der Breite ihr Depot mit einem Biontech-Booster versehen. Anders kann man es kaum nennen, was die Umsätze im Aktienhandel an der Münchner Börsenplattform Gettex oder beim Smartbroker in Berlin widerspiegeln. Biontech machte im November den Löwenanteil der Umsätze bei Einzelaktien aus. Die Story dahinter und das Geschäftsmodell ist für jedermann verständlich. Obendrein haben im Home-Office viele Menschen wohl auch Spaß und Freude am Börsenhandel, die sonst anderen Hobbys nachgehen würden.

Entsprechend hat auch die neue Omikron-Variante an den Börsen nur für kurze, aber heftige Verunsicherung gesorgt. Zuletzt waren diverse Marktindikatoren im feuerroten Bereich. Beispielsweise notierte das Put-Call-Ratio, welches das Verhältnis zwischen Puts, also Absicherungen und Calls, also Spekulationen auf steigende Kurse, angibt, auf einem Extremniveau. „Erstmals seit dem Corona-Crash 2020 wurden an den US-Börsen an einem Tag mehr Puts als Calls gehandelt. Ein extrem seltenes Ereignis und kurzfristig der Wendepunkt der Korrektur“, erklärt Jürgen Molnar, Kapitalmarktstratege beim Broker RoboMarkets. Dabei notieren die großen marktbreiten Indizes wie der S&P 500 gar nicht all zu zweit von den Rekordständen entfernt. Unter der Oberfläche ergibt sich jedoch ein ganz anderes Bild, insbesondere bei den stark gestiegenen Aktien.

Viele Highflyer der vergangenen Monate erwischte es besonders stark. Der Grund lag weniger bei Omikron als bei der Notenbankpolitik der Federal Reserve in den USA. Jerome Powell kündigte an, die Geldpolitik aufgrund der hohen Inflation restriktiver gestalten zu wollen. Auf der Sitzung am 15. Dezember könnte die FED das Tempo beim Ausstieg aus den Anleihekäufen steigern. Daher verabschiedeten sich Investoren aus sehr spekulativen Aktien, die keine Gewinne erzielen.

Dieser Effekt lässt sich beispielsweise beim aktiven ETF der bekannten Fondsmanagerin Cathie Wood beobachten. Während die Nasdaq knapp 30 Prozent seit Jahresbeginn zulegen konnte, notiert das Flaggschiff ARKK rund 20 Prozent im Minus.

2021 war damit deutlich herausfordernder als es der Blick auf die Performance-Auswertung zeigt. „Im DAX weisen derzeit 15 von 40 Titeln eine negative Performance seit Januar aus“, so RoboMarkets-Analyst Molnar. Bei den Gewinnern gibt es dazu mitunter deutliche Korrekturen vom Jahreshoch. VW korrigierte vom Top bei 252 Euro um 37 Prozent bis auf 161 Euro Ende November. Die jüngsten Spekulationen rund um den Börsengang von Porsche sorgten dann wieder für einen Kurssprung. Mit dem möglichen IPO-Geld will VW die E-Offensive vorantreiben.

Für Anleger müssen Rückschläge aber nicht schlecht sein. Im Gegenteil. Denn 2022 will man doch Ideen und Einkaufsmöglichkeiten in der Auslage haben – auch abseits von Biontech.

In den Depots sind wir mit Biontech-Papieren sowie dem Technologiesektor bereits gut vertreten, wollen dieses Segment aber insbesondere im Themen & Trends-Depot ausbauen. Die Kommunikationstechnologie ist mit dem Fidelity Funds - Sustainable Future Connectivity (ISIN: LU1881514001) bereits gut abgedeckt und hat mit einer Performance von rund 6 Prozent seit dem 30. April das Depot nach vorne gebracht.

Wir beabsichtigen die US-Techwerte stärker gewichten und nehmen daher die folgenden beiden Produkte auf: Den JPMorgan Funds - US Technology Fund (LU0159052710), der in diesem Jahr knapp 28 Prozent Plus erzielt hat, sowie den iShares S&P 500 Information Technology Sector (ISIN: IE00B3WJKG14), der 2021 bisher ein Plus von rund 32 Prozent erzielt hat. Beide Produkte werden mit jeweils 3 Prozent im Themen & Trends-Depot gewichtet.

JPMorgan Funds - US Technology Fund - ISIN: LU0159052710

Für wen geeignet? Langfrist-Anleger

Welche Rendite anpeilen? 15 bis 20 Prozent im Jahr

Risikoklasse: mittel bis offensiv

Maximaler Ausgabeaufschlag: 5 Prozent (abhängig vom Broker)

Gebühren:1,74 Prozent (Gesamtkostenquote)