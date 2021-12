Anlageideen Feingold

Die Inflation steig – so sichern Sie Ihr Geld

15.12.2021, 14:27 Uhr

Nicht nur an den Aktienmärkten werden derzeit fast täglich frische Rekorde erzielt, auch die Inflation steigt immer weiter an, sowohl in den USA als auch in Europa. Das hat für die Börsen Konsequenzen.

Angetrieben wird die Inflation durch die hohen Energiepreise, aber nicht nur. Inzwischen ziehen die Preise durchweg an, auch bei Automobilen, Übernachtungen und Flügen. Ein Ende ist vorerst nicht in Sicht, denn die enge Verzahnung der Weltwirtschaft befeuert die Entwicklung. Hafenschließungen wegen Corona-Maßnahmen in Asien sorgen für Lieferunterbrechungen und lassen die Teuerungsrate ebenso steigen wie die daraus resultierenden Materialengpässe bei zahlreichen Produkten rund um den Globus. Auch bei den Nahrungsmittelpreisen geht der Blick nun deutlich aufwärts, gleiches gilt für die Mieten, welche die Kernrate ebenfalls für längere Zeit nach oben treiben könnte.

Im aktuellen Umfeld steuert die US-Notenbank Fed die stärksten Signale in Richtung „weniger“ expansive Geldpolitik. Die EZB (Europäische Zentralbank) ist dagegen zurückhaltender. Gleichzeitig versucht die Fed, Signale der Ruhe zu sehen. Für die Aktienmärkte sind dies zwar nicht zwingend schlechte Nachrichten, zumindest solange die Notenbanken nicht wie früher mit kräftigen Zinserhöhungen kontern. Diese Gefahr ist aktuell nicht gegeben. Allerdings stehen die Margen der Firmen immer stärker unter Druck. Wenn wie in den USA die Arbeitskosten um knapp fünf Prozent zulegen, sind Produktivitätssteigerungen im gleichen Umfang nötig, nur um den Lohnkostenanstieg auszugleichen.

NASDAQ 100 15.919,07 +27,71% Aktuelles Chart Zeitraum 1 Jahr 14.12.2021 NASDAQ GIDS NASDAQ 100 Index Hoch 16.573,34 Zwischenwert Hoch / Mittel 15.504,78 Mittel 14.436,21 Zwischenwert Mittel / Tief 13.367,65 Tief 12.299,08 Jan '21 Apr '21 Jul '21 Okt '21

Wir bleiben nach der jüngsten Schwankungsintensität aber optimistisch und haben 3 neue Hebelpapiere in die Hot Deals-Liste aufgenommen, um an einer Kurserholung zu gewinnen. Auf US-Technologieunternehmen wollen wir mit einem Nasdaq-Bull-Papier* profitieren (ISIN: DE000VQ58EX9). Das Papier hat einen moderaten Hebel von 5. Auf den DAX erwerben wir ebenfalls einen Turbo-Bull* (ISIN: DE000HR49PN2), der einen Hebel von 7 aufweist. Den jüngsten Seitwärtstrend bei Tesla wollen wir mit einem Inline-Optionsschein (ISIN: DE000HB0WEZ2) nutzen, der eine maximale Rendite von von rund 70 Prozent ermöglicht.

Nasdaq 100-Turbo-Bull*, ISIN: DE000VQ58EX9

Für wen geeignet? Kurz- bis Mittelfrist-Anleger

Welche Rendite anpeilen? 100 Prozent und mehr möglich

Risikoklasse: offensiv

DAX-Turbo-Bull*, ISIN: DE000HR49PN2

Für wen geeignet? Kurz- bis Mittelfrist-Anleger

Welche Rendite anpeilen? 100 Prozent und mehr möglich

Risikoklasse: offensiv

Tesla-Inline-Optionsschein, ISIN: DE000HB0WEZ2

Für wen geeignet? Kurz- bis Mittelfrist-Anleger

Welche Rendite anpeilen? Maximale Renditechance beträgt 70 Prozent

Risikoklasse: offensiv

* Den Basisprospekt sowie die endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf den weiterführenden Link zum Produkt beim jeweiligen Emittenten bei allen mit * gekennzeichneten Produkten. Beachten Sie auch folgenden weiteren Hinweis zu dieser Werbung: Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.