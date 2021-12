Anlageideen Feingold

Megatrend Demografie: Silver Ager bieten Riesenpotenzial

17.12.2021, 15:40 Uhr

Jedes Jahr wächst die Weltbevölkerung um 80 Millionen Menschen, so viel wie Deutschland Einwohner hat. Gleichzeitig werden die Menschen immer älter und ihr Anteil an der Bevölkerung immer größer. Eine alternde Bevölkerung birgt ein enormes Potenzial – so können Anleger von diesem Megatrend profitieren.

Derzeit leben fast 8 Milliarden Menschen auf der Erde und bis 2060 sollen es nach Schätzungen der UN mehr als 10 Milliarden sein. Vor allem die Kaufkraft einer Gruppe beflügelt viele Branchen: die über 60-jährigen. Ihr Anteil an der Weltbevölkerung soll laut UN von derzeit knapp 15 Prozent auf rund 22 Prozent im Jahr 2050 steigen. Davon dürften nicht nur die klassischen Bereiche wie Gesundheit und Pflege profitieren, sondern auch die Sektoren Nahrungsmittel, Reisen und Konsum.

Der demografische Wandel bietet exzellente Chancen. Unternehmen, die sich auf die speziellen Konsumwünsche einer immer älter werdenden Bevölkerung einstellen, dürften kräftig profitieren. Das Kurspotenzial der demografischen Entwicklung kann am besten mit Zertifikaten, Exchange Traded Funds (ETFs) oder aktiv gemanagten Fonds ausgeschöpft werden. Mit diesen Papieren lässt sich breit gestreut und damit risikoarm in die verschiedenen Branchen investieren.

Vor allem in Japan und Europa werden die Menschen zunehmend älter. In Japan versuchen Unternehmen mit einer stärkeren Automatisierung und Robotern die Nachteile einer immer älter werdenden Bevölkerung aufzufangen. Dort sind fast 30 Prozent der Menschen 65 Jahre und älter. Neben den klassischen Einsatzbereichen von Robotern wie etwa in der Elektronikindustrie oder im Maschinenbau kommen diese personifizierten Maschinen auch in Hotels oder in der häuslichen Pflege immer stärker zum Einsatz.

In Europa hat sich dieser Trend noch nicht durchgesetzt. Die europäischen Silver Ager, wie die Generation 50 Plus auch bezeichnet wird, besitzt nicht nur eine große Kaufkraft, sondern konsumieren sehr gern. Einer Studie zufolge werden Europas Senioren im Jahr 2030 über vier Billionen Euro verfügen können. Damit lässt sich einer ihrer liebsten Hobbys gut ausüben, nämlich das Reisen. Diese Branche dürfte daher auch vom langfristigen Demografietrend profitieren.

Mit dem JP Morgan Global Healthcare Fund (ISIN: LU0880062913) können Anleger vom zunehmenden Bedarf an Medikamenten oder Therapien einer älter werdenden Bevölkerung profitieren. Die größten Positionen sind United Health, Thermo Fischer und Roche. Allein in diesem Jahr hat der Fonds ein Plus von 12,6 Prozent erzielt. Der Fidelity Global Demographics Fund (ISIN: LU0528227936) investiert in Unternehmen, die in den kommenden Jahren von demografischen Trends wie etwa die Alterung der Bevölkerung oder dem Bevölkerungswachstum allgemein profitieren. Seit einem Jahr hat der Fonds um 16,2 Prozent zugelegt. Den Fonds nehmen wir im Themen- und Trenddepot auf. Eine dritte Alternative ist der iShares Ageing Population-ETF (ISIN: IE00BYZK4669), der Unternehmen aus Industrie- und Schwellenländern berücksichtigt, die erhebliche Umsätze und Gewinne aus den wachsenden Bedürfnissen einer alternden Weltbevölkerung erzielen. In diesem Jahr legte der ETF um knapp 2 Prozent zu. Den ETF nehmen wir im Nachhaltigkeitsdepot auf.

JP Morgan Global Healthcare Fund, ISIN: LU0880062913

Für wen geeignet? Langfrist-Anleger

Welche Rendite anpeilen? 10 bis 20 Prozent im Jahr

Risikoklasse: mittel bis defensiv

Maximaler Ausgabeaufschlag: 5 Prozent (je nach Broker deutlich weniger)

Laufende Gebühren: 1,73 Prozent (Gesamtkostenquote)

Fidelity Global Demographics Fund, ISIN: LU0528227936

Für wen geeignet? Langfrist-Anleger

Welche Rendite anpeilen? 10 bis 20 Prozent im Jahr

Risikoklasse: mittel bis defensiv

Maximaler Ausgabeaufschlag: 5,25 Prozent, bei der FIL Fondsbank GmbH reduziert sich der Ausgabeaufschlag um 50 Prozent auf 2,63 Prozent

Verwaltungsgebühr: 1,5 Prozent

Laufende Kosten: 1,93 Prozent

Anteil im Trends & Themendepot: 2 Prozent

iShares Ageing Population-ETF, ISIN: IE00BYZK4669

Für wen geeignet? Langfrist-Anleger

Welche Rendite anpeilen? 10 bis 15 Prozent im Jahr

Risikoklasse: mittel bis defensiv

Laufende Gebühren: 0,4 Prozent (Gesamtkostenquote)

Anteil im Nachhaltigkeitsdepot: 2 Prozent



