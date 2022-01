Anlageideen Feingold

Starkes Jahr – Aussichten bleiben positiv

04.01.2022, 15:35 Uhr

Die großen Aktienmärkte weltweit hatten ein starkes Jahr 2021. Folgen Anleger der Statistik dürfen sie sich auch auf ein erfolgreiches Jahr 2022 freuen, auch wenn die Gewinne moderater ausfallen könnten.

Was ein Börsenjahr: Trotz Corona, Lieferengpässen und Lockdown marschierte die Börse stramm aufwärts. In den USA gab es noch eine weitere Besonderheit. Der S&P 500 hat den Nasdaq und den Dow Jones in diesem Jahr deutlich outperformt. In der Historie gelang dies dem breiten S&P 500 nur 6 sechs Mal und auch im anschließenden Börsenjahr lief es positiv weiter.

Keine Sorgen also für Anleger nach einem Jahresplus von fast 27 Prozent im S&P 500? Um diese Frage zu beantworten, hilft ein erneuter Blick in die Statistik. Immer wenn der Index mehr als 20 Prozent Plus in einem Jahr erreicht hat, gab es im darauffolgenden Jahr ebenfalls häufig Gewinne. Im Durchschnitt waren es Jahresgewinne von knapp 8 Prozent. Seit den 1990er Jahren wurden in solchen Fällen sogar überdurchschnittliche Gewinne erzielt.

In unseren Depots haben wir ebenfalls unsere gesteckten Zielrenditen erreicht, wobei das Nachhaltigkeitsdepot erst vor wenigen Wochen begonnen hat und daher die Aussagekraft fehlt. Wir wollen außerdem nach dem erfolgreichen Jahr Platz für neue Produktvarianten schaffen und nehmen bei zahlrechen Papieren Gewinne mit.

Und die ersten Neuaufnahmen tätigen wir auch bereits: Im Trends- und Themendepot nehmen wir den iShares MSCI Korea-ETF (ISIN: IE00B0M63391) auf, bei dem der Hardware-Sektor 40 Prozent ausmacht. Samsung ist mit rund einem Drittel im Index präsent. Wir setzen auf einen Nachholeffekt koreanischer Aktien, denn der Index verlor im vergangenen Jahr rund 5 Prozent.

Auch im Nachhaltigkeitsdepot nehmen wir mit dem iShares Global Clean Energy-ETF (ISIN IE00B1XNHC34) einen Nachzügler auf. Der Index verlor im vergangenen Jahr 24 Prozent und besteht aus weltweit 30 Unternehmen, die im Bereich saubere Energie tätig sind. Die hauptsächlich im Index vertretenen Branchen sind Energieversorger, IT- und Industrieunternehmen. Den größten Anteil mit 5,9 Prozent macht die Aktie von Plug Power aus.

Details zum iShares MSCI Korea-ETF, ISIN: IE00B0M63391

Für wen geeignet? Mittel- Langfrist-Anleger

Welche Rendite anpeilen? 10 bis 15 Prozent im Jahr

Risikoklasse: mittel

Laufende Gebühren: 0,74 Prozent (Gesamtkostenquote)

Anteil im Trends- und Themendepot: 2%

Details zum iShares Global Clean Energy-ETF, ISIN: IE00B1XNHC34

Für wen geeignet? Mittel- Langfrist-Anleger

Welche Rendite anpeilen? 10 bis 20 Prozent im Jahr

Risikoklasse: mittel

Laufende Gebühren: 0,65 Prozent (Gesamtkostenquote)

Anteil im Nachhaltigkeitsdepot: 2%