Anlageideen Feingold

Tech-Aktien - Kursrücksetzer zum Kauf nutzen

19.01.2022, 16:43 Uhr

Fallende Kurse können eine Chance sein, um jetzt günstig in begehrte Tech-Aktien einzusteigen. (Quelle: JGalione / iStock / Getty Images Plus)

Die einst so geliebten Technologieaktien sind in den vergangenen Wochen bei Anlegern in Ungnade gefallen. Auch Nebenwerte büßten ein. Für uns ist das aber eine Einstiegschance, weil starke Produkte nun preiswert sind.

Die höchsten Inflationsraten seit mehr als 30 Jahren haben den Börsianern zugesetzt, weil gleichzeitig die Zinsen gestiegen sind. Die 10jährige Bundesanleihe notiert seit langem wieder im positiven Bereich. Wie es jetzt an der Börse weitergeht, hängt von den Notenbanken ab, vor allem der amerikanischen US-Notenbank Fed. Ihr Chef Jerome Powell muss viel Fingerspitzengefühl beweisen. „Die Risiken eines sogenannten "policy errors", also eines Fehlers in der Zinspolitik, sind damit sehr hoch.“ sagt Carsten Roemheld Kapitalmarktstratege bei Fidelity International.

Schaut man sich das Urteil der Analystengemeinde an, so bieten Aktien trotz der jüngsten Korrektur weiterhin gutes Potenzial. Dabei hilft ein Blick auf die US-Aktienanalysten: Der durchschnittliche Anteil ihrer Kaufempfehlung an den der Gesamtheit der Empfehlungen für Aktien im S&P 500 liegt bei etwa 58 Prozent. Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktien bedeutet eine aktuelle Gewinnchance von etwa 13 Prozent.

SDAX 15.568,23+2,15% Aktuelles ChartZeitraum 1 Jahr17:10 UhrDB Indices SDAX Index Hoch 17.412,57 Zwischenwert Hoch / Mittel 16.736,46 Mittel 16.060,35 Zwischenwert Mittel / Tief 15.384,24 Tief 14.708,13 Apr '21Jul '21Okt '21Jan '22 MEHR ZU IndizesMEHR ZU BÖRSE & MÄRKTE



Der durchschnittliche Anteil der Analysten an einem Kauf-Rating für amerikanische Nebenwerte liegt noch höher, bei rund 65 Prozent. Kleinere Aktien sind grundsätzlich bei den Analysten beliebter. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten impliziert Gewinne von etwa 78 Prozent. Ähnlich hoch ist der Anteil der Kaufempfehlungen bei Wachstumsaktien, zu denen auch die Technologie-Titel gehören. Dagegen bietet das durchschnittliche Kursziel der Analysten ein geringeres Aufwärtspotenzial bei „Tech“ von etwa 30 Prozent.

Der Kursrücksetzer bei den US-Tech-Aktien sowie das geringere Kurspotenzial der Analysten nehmen wir zum Anlass, um mit einer Seitwärtsstrategie kräftig zu verdienen. Und zwar mit dem Inline-Optionsschein* von onemarkets mit der ISIN DE000HB2P187. Aber Achtung! Das Papier ist spekulativ und bietet eine Renditechance von fast 300 Prozent. Wir nehmen es daher in die Hot-Deals-Liste auf. Außerdem nehmen wir ein moderat gehebeltes Turbo-Bull-Papier (2,1) auf den Nebenwerteindex SDAX* in die Hot Deals auf (ISIN: DE000HZ82QX3). Damit wollen wir das Potenzial der „kleinen“ Werte ausnutzen. Außerdem haben wir aktuell ein Turbo-Bull-Papier der Citigroup auf HelloFresh* in der Hot Deals-Liste mit der ISIN DE000KB6ABP7 und einem moderaten Hebel von fast 3.

Inline-Optionsschein auf den Nasdaq 100* – ISIN: DE000HB2P187

Für wen geeignet? Kurz- bis Mittelfrist-Anleger

Welche Rendite anpeilen? Maximale Renditechance bis knapp 300 Prozent

Risikoklasse: offensiv

SDAX-Turbo* – ISIN: DE000HZ82QX3

Für wen geeignet? Kurz- bis Mittelfrist-Anleger

Welche Rendite anpeilen? Verdopplung möglich, da leicht gehebelt

Risikoklasse: offensiv

Turbo-Bull auf HelloFresh* – ISIN: DE000KB6ABP7

Für wen geeignet? Kurz- bis Mittelfrist-Anleger

Welche Rendite anpeilen? Verdopplung möglich, abhängig von der Aktienkursentwicklung

Risikoklasse: offensiv





Die vorherige Kolumne: Nicht Corona, Geldpolitik ist 2022 Risikofaktor Nummer 1

* Den Basisprospekt sowie die endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf den weiterführenden Link zum Produkt beim jeweiligen Emittenten bei allen mit * gekennzeichneten Produkten. Beachten Sie auch folgenden weiteren Hinweis zu dieser Werbung: Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.