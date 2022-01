So profitieren Sie vom Klimawandel

28.01.2022, 22:06 Uhr

Der Klimawandel ist eine der aktuell größten gesellschaftlichen Herausforderungen. Auch bei den Investments wollen Anleger, die Auswirkungen auf das Klima berücksichtigt wissen. Das Angebot an klimafreundlichen Investments wird immer vielfältiger - wir stellen hier einige vor.

Eines der bestimmenden Themen unserer Zeit ist der Klimawandel. Lösungen, um den drohenden Klimawandel aufzuhalten, sind vielfältig, erfordern aber hohe Investitionen von den sich engagierenden Unternehmen. Für Anleger geht es in erster Linie darum, in Produkte und Dienstleistungen von Unternehmen zu investieren, die einen Beitrag zur Vermeidung und Reduzierung der Emissionen leisten.

Diese Titel sind in unterschiedlichen Sektoren oder Regionen auszumachen. Dazu gehören nicht nur die offensichtlichen Bereiche wie Erneuerbare Energien, Recycling oder das Transportwesen, sondern auch Branchen wie die Lebensmittelindustrie, das Baugewerbe oder die nachhaltige Wasserversorgung.

Investments in den Klimawandel sind daher sehr vielfältig, auch in den Depots von Feingold Research finden sich bereits zahlreiche Papiere, die von den Maßnahmen gegen den Klimawandel profitieren sollen. Dazu zählt der Sustainable Water & Waste Fund von Fidelity (ISIN: LU1998886177) im Nachhaltigkeitsdepot oder der iShares Government Bond Climate-ETF (ISIN: IE00BLDGH553), den wir im Sparerdepot aufgenommen haben.

Klimaüberlegungen werden beim Aufbau von Depots immer wichtiger. Die Geldanlage soll auch auf den Übergang zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft ausgerichtet werden. Möglich ist dies einerseits direkt, indem das Geld auf Basis von Klimarisiken und -chancen verteilt wird, aber auch indirekt, etwa durch die Reduzierung von kohlenstoffintensiven Investments. Hierfür ist unser Nachhaltigkeitsdepot eine gute Möglichkeit, es ist eine Anleitung für langfristige und klimafreundliche Anlegen.

Gleichzeitig werden bei den Anlageentscheidungen auf Nachhaltigkeit, sogenannte ESG-Kriterien berücksichtigt. Dabei wird darauf geachtet, dass Unternehmen bei ihren geschäftspolitischen Entscheidungen nach Kriterien vorgehen, die umweltschonend (Environment), sozial verträglich (Social) sind und ein faires Unternehmensklima (Governance) ermöglichen. Zur Messbarkeit werden Ausschlusskriterien und Ranglisten aufgestellt. Bei dem jüngst aufgenommenen Sustainable Climate Solutions Fund, (ISIN:LU2349440961) werden diese Kriterien berücksichtigt und branchenübergreifend 40 bis 60 Unternehmen ausgewählt, deren Technologien zur CO₂-Reduzierung beitragen: etwa in Mobilität und Transport, Energie, Industrie, Gebäuden oder bei Konsumenten.

Klima-Initiativen nehmen weltweit weiter zu, was wiederum Chancen bei Unternehmen bietet, die mit Lösungen zum Klimaschutz beitragen. Dabei setzen die Anbieter von ETFs, Fonds und Zertifikaten überwiegend auf Unternehmen, die schnell zur CO₂-Reduzierung beitragen können. Wir werden daher eine Reihe dieser Investmentlösungen vorstellen, die zu einer CO₂-Reduktion beitragen. Hierzu zählt etwa der JP Morgan Climate Change Solutions Fund (ISIN: LU2394011550). Das Papier ist währungsgesichert, um die zuletzt hohen Schwankungen am Devisenmarkt auszuschließen. Hier wird ebenfalls in Titel investiert, die die unterschiedlichen Aspekte des ESG-Ansatzes berücksichtigen.

Sustainable Climate Solutions Fund, ISIN: LU2349440961

Für wen geeignet? Langfrist-Anleger

Welche Rendite anpeilen? 10 bis 15 Prozent im Jahr

Risikoklasse: mittel

Maximaler Ausgabeaufschlag: 5,25 Prozent, bei der FIL Fondsbank GmbH reduziert sich der Ausgabeaufschlag um 50 Prozent auf 2,63 Prozent

Laufende Kosten: 1,95 Prozent

Sparplanfähig: ja

JP Morgan Climate Change Solutions Fund, ISIN: LU2394011550

Für wen geeignet? Langfrist-Anleger

Welche Rendite anpeilen? 10 bis 15 Prozent im Jahr

Risikoklasse: mittel

Maximaler Ausgabeaufschlag: 5 Prozent, abhängig von der jeweiligen Handelsplattform, auch deutlich weniger möglich

Laufende Gebühr: 1,3 Prozent, währungsgesichert

* Den Basisprospekt sowie die endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf den weiterführenden Link zum Produkt beim jeweiligen Emittenten bei allen mit * gekennzeichneten Produkten. Beachten Sie auch folgenden weiteren Hinweis zu dieser Werbung: Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.