Bitcoin bis Biontech – Börsenblase am Ende?

03.02.2022, 17:48 Uhr

Waren die vergangenen zwei Jahre an der Börse nur eine Illusion des billigen Geldes? Die Furcht vor den Parallelen zur Tech-Blase 2000 sind groß.

Wiederholt sich Geschichte? Manchmal ja. Im Sport kann dies durchaus passieren. Bayern München hat gleich zweimal ein Champions League-Finale unglücklich verloren, um kurz danach den Pokal doch zu gewinnen. An der Börse aber ist jeder Absturz in der Regel aus einem anderen Holz geschnitzt.

Einmal war es die absurde Bewertung von Firmen, die außer einem Tischkicker und zwei Laptops nicht viel zu bieten hatten, so gesehen eben im Jahr 2000. Damals fanden auch täglich neue Unternehmen den Weg an die Börse von denen man nur grob ahnen konnte, was sie überhaupt produzieren wollten.

Im Jahr 2008 dann platzte die Immobilienblase mit mindestens einem Jahr Vorankündigung während 2020 Corona als schwarzer Schwan auftauchte. 2022 ist die Lage anders.

Die Notenbanken fahren ihre Geldpolitik so zurück, dass die Märkte sich drauf einstellen können. Natürlich passiert dies nicht ohne Rumpeln, doch die Firmen am Markt haben vielfach durchaus etwas zu bieten. Netflix hat sich jüngst im Kurs halbiert, eine Fortunecity oder Brokat ist man aber noch lange nicht. Zoom mag viel zu teuer gewesen sein, Peloton ein Ausreißer und Etsy mit zu viel Fantasie versehen, doch grundsätzlich ist in der aktuellen Lage eine Diskussion erlaubt, ob man diese Aktien im Depot haben kann. 2000 war die Erkenntnis eher, dass 80 Prozent der Firmen am Neuen Markt schlicht Luftnummern waren.

Natürlich sind auch die Zinsen ein Problem, wenn sie in hochverschuldeten Volkswirtschaften nach oben drehen. Doch ein Prozent Leitzins in den USA oder eine Bundesanleihe mit Mikro-Verzinsung sind immer noch nahe an nichts für das Parken von Geld. Insofern sollte man den kalten Entzug, den die US-Notenbank Fed probiert, nicht zu leicht nehmen. Märkte müssen in Bewertungen aber auch immer hineinwachsen. Dies gilt für die Oberseite, wenn sich Euphorie breit macht.

Dies gilt aber auch nach unten, wenn Korrekturen einzelne Aktien nur so durchreichen. Hello Fresh, Delivery, Netflix, Shop Apotheke, Biontech, Moderna oder Etsy und Visa und selbst Bitcoin oder Ethereum waren am Kursrekordlevel nicht so gut wie sie gemacht wurden. Aktuell sind sie nach Kurshalbierungen oder mehr aber womöglich nicht so schlecht wie sie geredet werden. Der Job vieler Investoren in den nächsten Monaten wird sein, die goldene Mitte zu finden.

Auch die sogenannten Klima-Aktien haben zuletzt deutlich nachgelassen, weshalb wir einige dieser Papiere und Produkte attraktiv finden und hier vorstellen wollen. Einerseits der JP Morgan Funds - Climate Change Solutions Fund – A (ISIN: LU2394011550): Das Anlageziel des Fonds ist es, Unternehmen auszuwählen, die Lösungen zur Bekämpfung des Klimawandels anbieten. Das Papier ist währungsgesichert, um die jüngst hohen Schwankungen am Devisenmarkt auszuschließen. Hier wird außerdem in Titel investiert, die die unterschiedlichen Aspekte des ESG-Ansatzes berücksichtigen. Eine Alternative zum JP Morgan-Fonds ist der iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate-ETF (ISIN: IE00BL6K8C82). Der ETF investiert in europäische Unternehmen, die ihre Kohlenstoffemissionen im Einklang mit dem Pariser Abkommen reduzieren wollen und die ESG-Ansätze beachten.

JP Morgan Climate Change Solutions Fund, ISIN: LU2394011550

Für wen geeignet? Langfrist-Anleger

Welche Rendite anpeilen? 10 bis 15 Prozent im Jahr

Risikoklasse: mittel

Maximaler Ausgabeaufschlag: 5 Prozent, abhängig von der jeweiligen Handelsplattform, auch deutlich weniger möglich

Laufende Gebühr: 1,3 Prozent, währungsgesichert

iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate-ETF, ISIN: IE00BL6K8C82

Für wen geeignet? Langfrist-Anleger

Welche Rendite anpeilen? 10 bis 15 Prozent im Jahr

Risikoklasse: mittel

Laufende Gebühr: 0,15 Prozent (Gesamtkostenquote)

