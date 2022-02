Anlageideen Feingold

CO₂-Zertifikate – Saubere Geschäfte für Umwelt und Geldbeutel

04.02.2022, 13:49 Uhr

Die Eindämmung des Klimawandels steht seit vielen Jahren im Fokus der Politik. Innerhalb der EU war die Einführung des Emissionshandelssystems ETS im Jahr 2005 richtungsweisend. Damit soll die Dekarbonisierung der europäischen Wirtschaft schrittweise vorangebracht werden. Anleger können mit CO₂-Zertifikaten davon profitieren.

Durch das ETS erhalten CO₂-Emissionen einen Preis und werden so in den Wirtschaftskreislauf integriert. Für jede emittierte Tonne CO₂ benötigt ein an das ETS angeschlossenes Unternehmen eine CO₂-Emissionsberechtigung, sogenannte EUAs (European Union Allowance). Alle großen Anlagen zur Erzeugung von Strom und Wärme sind zur Teilnahme im ETS verpflichtet.

Außerdem müssen auch große Industrieanlagen wie Stahlwerke, Raffinerien und Zementwerke sowie Luftfahrzeugbetreiber Berechtigungen für ihre Emissionen vorweisen. Insgesamt müssen derzeit rund 11.000 Anlagen und einige hundert Luftfahrzeugbetreiber in ganz Europa am Emissionshandel teilnehmen.

Unternehmen aus diesen Sektoren werden kostenlose Emissionsrechte zugeteilt, wobei die Obergrenze der Gesamtemissionen ab 2021 um 2,2 Prozent pro Jahr sinken wird, zuvor waren es 1,74 Prozent. Die Unternehmen, die weniger Emissionen ausstoßen, als ihnen zugestanden werden, können ihre nicht benötigten Emissionen an andere Unternehmen des Sektors verkaufen – so bildet sich aus Angebot und Nachfrage der Emissionen ein Marktpreis.

Anleger können an der Wertentwicklung des CO₂-Preises über Indexzertifikate teilhaben. Sowohl die Société Générale als auch die UniCredit Bank bieten solche Papiere an, die sich aber nicht direkt auf den CO₂-Preis. Anders als bei einem Investment in Aktien, bei dem Anleger das Wertpapier erwerben und in einem Depot bis zum Verkauf verwahren können, ist dies bei Emissionsberechtigungen auf CO₂ nicht möglich. Um dennoch in sie investieren zu können, kaufen Investoren einen entsprechenden Future.

Ein Future, in diesem Fall der ICE EUA-Future (sperriger Name), ist ein standardisierter börsengehandelter Terminkontrakt. Dabei verpflichten sich Verkäufer beziehungsweise Käufer eines Termingeschäfts (Kontrakts), die zugrunde liegende Emissionsberechtigung in einer bestimmten Menge und zu einem zuvor festgelegten Preis zu liefern bzw. zu beziehen – allerdings nicht sofort, sondern zu einem festgelegten Zeitpunkt in der Zukunft. Daher der Name Future.

Der Kurs des Futures kann dabei vom aktuellen Kassapreis des Basiswertes (Preis je emittierter Tonne CO₂) abweichen. Der ICE EUA-Future bezieht sich auf 1.000 EUAs. Jede EUA berechtigt zur Emission von einer Tonne CO₂-Äquivalent (Maßeinheit zur Vereinheitlichung der Klimawirkung von Treibhausgasen). Die von beiden Emittenten angebotenen CO₂-Zertifikate haben aber keine Laufzeitbeschränkung.

Unlimited Index-Zertifikat auf den CO₂-Future (ICE), ISIN: DE000SD54UU4

Für wen geeignet? Mittel – Langfrist-Anleger

Welche Rendite anpeilen? 10 bis 15 Prozent im Jahr

Risikoklasse: mittel bis offensiv

HVB Open End Zertifikat auf den CO2-Future (ICE), ISIN: DE000HW6CO25

Für wen geeignet? Mittel – Langfrist-Anleger

Welche Rendite anpeilen? 10 bis 15 Prozent im Jahr

Risikoklasse: mittel bis offensiv

* Den Basisprospekt sowie die endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf den weiterführenden Link zum Produkt beim jeweiligen Emittenten bei allen mit * gekennzeichneten Produkten. Beachten Sie auch folgenden weiteren Hinweis zu dieser Werbung: Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.