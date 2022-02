Anlageideen Feingold

Meta, Amazon, Netflix – so lässt sich dennoch sparen

10.02.2022, 09:50 Uhr

Kryptowährungen wie Bitcoin oder Ethereum gelten vielen Investoren als zu schwankend. Welcher Irrsinn geht aber gerade am US-Aktienmarkt vor sich?

Der 3. Februar 2022 dürfte wohl in die Geschichte des Aktienmarktes eingehen. Facebook, mittlerweile unter dem Namen Meta firmierend, verlor an einem einzigen Handelstag mehr als 200 Milliarden an Börsenwert. Nach Börsenschluss überrascht Amazon mit seinem Zahlenwerk positiv und packt bei seinem Marktwert das drauf, was der Konkurrent verloren hatte. Einmal Geldtransfer von Zuckerberg zu Bezos, so könnte man sagen. Der Amazon-Großaktionär kann zusätzliche Milliarden gut brauchen, lässt er doch in Rotterdam ein Segelschiff bauen und muss dafür eine denkmalgeschützte Brücke mal eben zerteilen lassen.

Womöglich ist der letztgenannte Irrsinn bildgebend dafür, was am US-Aktienmarkt passiert. „Kursbewegungen zwischen zehn und fünfzig Prozent direkt nach Quartalszahlen von Großkonzernen sind ungewöhnlich und zeigen die hohe Nervosität am Aktienmarkt“, erklärt Gil Shapira, Chefstratege beim Broker eToro. Bei Spotify zum Beispiel ging es um fast 20 Prozent nach unten, dort überzeugte das Wachstum ebenso wenig wie eine Woche zuvor bei Netflix. Dessen Marktwert ist um satte fünfzig Prozent gesunken.

Investoren neigen in Phasen überschüssigen Geldes dazu, wild zu spekulieren und Firmen auf dem Top weit besser zu sehen als sie wirklich sind und in Abstürzen schlechter zu machen, als sie sind. Für private Anleger bietet das eine gute Chance. „Wer in einem solchen Umfeld die Nerven behält, kann bei qualitativ starken Titeln langfristig intelligent einkaufen“, bemerkt Stefan Riße, Kapitalmarktstratege beim Fondshaus Acatis. Diese sind nicht nur bei Tech-Aktien zu finden.

In unserem Sparerdepot haben wir für unsere langfristige Ausrichtung einen Mix aus chancenorientierten und defensiven Papieren getroffen, mit dem sich prima sparen lässt, etwa über einen Sparplan. Dazu zählen der ETF Fidelity Europe Quality Income-ETF, der auf substanzstarke Aktien von Unternehmen setzt, die nicht oder kaum verschuldet sind - also genau das Gegenteil von Spotify oder Netflix. Hiermit bringen wir Ruhe ins Depot, weil die Schwankungen in der Regel geringer sind als bei Tech-Aktien. Auch die Performance des ETFs kann sich sehen lassen: Plus 13 Prozent seit Aufnahme vor rund einem Jahr.

Mit dem Global Dividend Fund wollen wir im Nullzinsumfeld über die hohe Dividendenrendite der beteiligten Aktien eine Zinsalternative aufbauen. Dividenden haben langfristig einen positiven Effekt auf die Wertentwicklung eines Depots. Der hier ausgewählte Dividendenfonds von JP Morgan investiert in Unternehmen, die hohe und wachsende Dividendenerträge erwirtschaften. Seit der Aufnahme im Dezember liegen wir knapp 3 Prozent vorne, im gesamten Kalenderjahr 2021 erzielte der Fonds einen Gewinn von 32 Prozent. Andere Positionen haben im Sparerdepot unter den Schwankungen gelitten, allerdings schwächer als die oben erwähnten Tech-Aktien. Als Langfristanlage dürften sie aber in diesem Jahr von einer Erholung der Wirtschaft und einer Beruhigung des Anleihenmarktes profitieren.

JPMorgan Investment Funds - Global Dividend Fund - ISIN: LU0714179727

Für wen geeignet? Langfrist-Anleger

Welche Rendite anpeilen? 15 bis 20 Prozent im Jahr

Risikoklasse: mittel

Maximaler Ausgabeaufschlag: 5 Prozent (je nach Broker deutlich weniger)

Laufende Gebühren: 1,8 Prozent (Gesamtkostenquote)

Anteil im Sparerdepot: 3 %

Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF - ISIN: IE00BYSX4283

Für wen geeignet? Langfrist-Anleger

Welche Rendite anpeilen? 10 bis 15 Prozent im Jahr

Risikoklasse: mittel bis defensiv

Laufende Kosten: 0,3 Prozent

Sparplanfähig: ja

Anteil im Sparerdepot: 3 %

