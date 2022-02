Anlageideen Feingold

Zinsen und Inflation – Sparer in der Sackgasse

11.02.2022, 12:38 Uhr

Die EZB soll nach dem Willen einiger Volkswirte den Weg der amerikanischen Notenbank beschreiten und die Zinsen erhöhen. Für Sparer wäre dies nett - theoretisch.

Das Credo der letzten Jahre am Finanzmarkt lautete, dass am Aktieninvestment nichts vorbeigeht, wenn man nennenswerten Ertrag erzielen möchte. Mittlerweile muss man Aktien im Depot haben, damit allein die Inflation ausgeglichen werden kann.

Die Rechnung ist dabei so einfach wie dramatisch: Aktien werfen im Schnitt über die Jahre knapp sieben Prozent Rendite ab. Die Inflation liegt bei vier bis fünf Prozent, hinzu kommt bei vielen Sparkassen und Volksbanken noch ein Mix aus Gebühren und Strafzinsen von mindestens einem Prozent. In durchschnittlichen Jahren werden Aktien für den Vermögenserhalt benötigt.

Nun wäre die Steigerung der Zinsen für Sparer natürlich eine kleine Entlastung, um den Inflationseffekt zu kompensieren. Denn von 50.000 Euro sind momentan jährlich mindestens 2.500 Euro vernichtet, wenn man sie auf dem Sparkonto liegen lässt. Jedoch sollte man beim Blick auf die EZB schon das ganze Bild sehen. Europa ist ein Währungsraum und vor allem Italien kann alles brauchen – aber keine steigenden Zinsen.

Wie sich vor allem auf lange Sicht schon kleine Schritte auswirken könnten, das kann man an zwei interessanten Anleihen ablesen. Sowohl Österreich als auch das Bundesland NRW haben 100 Jahre laufende Anleihen im Angebot. Die Kurse der Anleihen sind zuletzt förmlich eingebrochen und damit die Zinsen deutlich gestiegen. Im moderaten Rahmen kann Rom, angesichts der hohen Staatsverschuldung, steigende Zinsen verkraften. Auf alte Zeiten mit drei oder gar vier Prozent Zins auf dem Sparbuch sollte aber kein deutscher Sparer hoffen. Vielleicht bleibt in den nächsten Jahren nach Gebühren mal eine Null auf dem Girokonto hängen, das wird es auch schon gewesen sein.

Wer einen Inflationsausgleich samt Chance auf mehr Rendite sucht, muss weiter am Aktienmarkt tätig sein, auch wenn die Kurse zuletzt rückläufig waren. Daher gilt es das Risiko zu beachten: Hier gilt die alte Regel immer noch, dass ohne Risiko keine Rendite zu erzielen ist. Dabei können Anleger mit Sparplänen agieren, mit dem man monatlich mit einem ETF oder Fonds in den Aktienmarkt investiert. In schwachen Marktphasen werden dann die jeweiligen Papiere günstiger eingekauft.

Daher haben wir in unserem Sparerdepot nur einen geringen Anteil an Anleihen, um unsere Zielrendite von 5 bis 6 Prozent im Jahr zu erreichen. Mit einer Performance von aktuell 3,5 Prozent sind wir auf einem guten Weg. Als Zinsersatz haben wir dafür dividendenstarke Aktien aufgenommen, etwa über den JP Morgan Global Dividend Fund, der seit seiner Aufnahme am 3. Dezember mehr als 4 Prozent zugelegt hat. Eine Alternative dazu ist der britische Index FTSE 100, der zahlreiche substanzstarke Unternehmen enthält, die attraktive Dividenden ausschütten. Den ETF von iShares auf diesen Index haben wir bereits vor etwa einem Jahr aufgenommen und die Performance ist mit mehr als 21 Prozent sehr stark. Wir bleiben für diesen Markt zuversichtlich.

JP Morgan Investment Funds - Global Dividend Fund - ISIN: LU0714179727

Für wen geeignet? Langfrist-Anleger

Welche Rendite anpeilen? 10 bis 15 Prozent im Jahr

Risikoklasse: mittel bis defensiv

Maximaler Ausgabeaufschlag: 5 Prozent (je nach Broker deutlich weniger)

Laufende Gebühren: 1,8 Prozent (Gesamtkostenquote)

Anteil im Sparerdepot: 3 %

iShares Core FTSE 100-ETF - ISIN: IE00B53HP851

Für wen geeignet? Langfrist-Anleger

Welche Rendite anpeilen? 10 bis 15 Prozent im Jahr

Risikoklasse: mittel bis defensiv

Laufende Gebühren: 0,07 Prozent (Gesamtkostenquote)

Anteil im Sparerdepot: 8 %

* Den Basisprospekt sowie die endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf den weiterführenden Link zum Produkt beim jeweiligen Emittenten bei allen mit * gekennzeichneten Produkten. Beachten Sie auch folgenden weiteren Hinweis zu dieser Werbung: Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.