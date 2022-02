Anlageideen Feingold

Crashgefahr – Aktien kaufen muss wehtun

16.02.2022, 12:16 Uhr

Ukraine-Krise und Zinssorgen schicken den DAX gegenwärtig in den Schleudergang. Doch beim Aktienkauf sollte man an Bayern München denken. Auch, wenn es wehtut.

Für Fußball-Fans in Deutschland gibt es zwei Möglichkeiten, wenn man sich für einen Verein entscheidet. Man kann den seit Jahren zuverlässigen Weg gehen und Fan des FC Bayern München werden. Es ist dann klar, was einen erwartet. Die deutsche Meisterschaft wird jährlich eingetütet, den Pokal muss es normalerweise dazu geben und in der Champions-League ist das Mindestziel Halbfinale. Die Chance auf planbare Freude ist groß und das Überraschungspotenzial nach oben denkbar gering. Fällt aber einmal die Meisterschaft aus oder ein Finale wird dramatisch verloren, so ist die Enttäuschung umso größer.

Wer mehr Chancen auf wirkliche Freude und riesige Überraschungen und Leidenschaft haben will, der muss sich für Vereine wie Bremen, Kaiserslautern oder Union Berlin entscheiden. Planbar ist dort wenig, Abstiege denkbar und lange Jahre Schmerzensgeld für die große Sensation alle zehn oder zwanzig Jahre.

Am Aktienmarkt heißt das Motto Bayern München, dass man auf Aktien im Aufwärtstrend setzt, die oben notieren, deren Volatilität niedrig ist oder dass man gleich DAX, S&P 500 oder Nasdaq kauft, wenn Rekordlevels vorliegen und alles rosarot ist. Dann fühlt man sich gut, denn nichts Negatives stört die Wahrnehmung. Allerdings ist das Potenzial der Überraschung nach oben begrenzt, die Fallhöhe, wenn doch etwas schiefgeht, aber umso größer.

Weitaus mehr Schmerzen muss der mitbringen, der in Krisen wie jetzt mit Ukraine oder den Zinsmärkten einkauft. Sicher ist gerade so gar nichts und jeder Aktienkauf tut weh. Er fühlt sich an, als hätte man sich für einen Abstiegskandidaten entschieden, bei dem gerade jedes Spiel verloren geht. Einzig – geht es in den Folgejahren wieder aufwärts, ist die Freude umso größer. Netflix oder Nordex sind momentan genauso angeschlagen wie ein Abstiegskandidat. Auf Netflix haben wir im Sparerdepot ein Discountzertifikat (ISIN: DE000KE6TQM9) aufgenommen, das im Plus liegt und immer noch eine Maximalrendite von 10 Prozent jährlich ermöglicht.

Auch der DAX fühlt sich unter 15.000 Punkten längst nicht so meisterlich an wie bei 16.300 vor wenigen Wochen. Die Nasdaq wirkt bei knapp über 14.000 eher wie Bremen denn Bayern München. Diese Turbulenzen und die Ungewissheit, wie das Spiel an der Börse wohl ausgehen wird, machen die Kurse aber attraktiver als zuvor. Daher legen wir nach den aktuellen Rücksetzern einen Teil unserer langfristig ausgerichteten Papiere jedem ans Herz: iShares EUR Govt Bond Climate-ETF (ISIN: IE00BLDGH553) und der Global Macro Sustainable Fund von JP Morgan (ISIN: LU2003419707) aus dem Sparerdepot sowie im Nachhaltigkeitsdepot der Sustainable Climate Solutions Fund von Fidelity (ISIN: LU2349440961), das Unlimited-Zertifikat auf CO2-Emissionsrechte der Société Générale (ISIN: DE000SD54UU4) und das Open End Index-Zertifikat auf den ESG Global Anti Plastic Index (ISIN: DE000HVB5PL7) von UniCredit onemarkets.

Anleger sollten mehr Bremen oder Lautern riskieren, statt mit Indizes oder Aktien im Bayern-Modus auf Nummer Sicher zu gehen. Das tut weh, aber Börsengewinne sind und bleiben Schmerzensgeld. Erst kommen die Schmerzen, dann das Geld. Diese Weisheit ist an der Börse so alt wie wahr.

Global Macro Sustainable Fund - ISIN: LU2279689587

Für wen geeignet? Mittel- bis langfristig orientierte Anleger

Welche Rendite anpeilen? 10 bis 15 Prozent im Jahr

Risikoklasse: mittel

Gebühren: 1,45 Prozent jährlich

iShares Euro Govt Bond Climate - ISIN: IE00BLDGH553

Für wen geeignet? Langfrist-Anleger

Welche Rendite anpeilen? 5 Prozent im Jahr

Risikoklasse: defensiv

Gebühren: 0,09 Prozent (Gesamtkostenquote)

Sustainable Climate Solutions Fund - ISIN: LU2349440961

Für wen geeignet? Langfrist-Anleger

Welche Rendite anpeilen? 10 bis 15 Prozent im Jahr

Risikoklasse: mittel

Maximaler Ausgabeaufschlag: 5,25 Prozent, bei der FIL Fondsbank GmbH reduziert sich der Ausgabeaufschlag um 50 Prozent auf 2,63 Prozent

Laufende Kosten: 1,95 Prozent

Sparplanfähig: ja

Unlimited Index-Zertifikat auf den CO₂-Future (ICE) - ISIN: DE000SD54UU4

Für wen geeignet? Mittel – Langfrist-Anleger

Welche Rendite anpeilen? 10 bis 15 Prozent im Jahr

Risikoklasse: mittel bis offensiv

Open End Index-Zertifikat auf den ESG Global Anti Plastic Index - ISIN: DE000HVB5PL7

Für wen geeignet? Mittel- bis Langfrist-Anleger

Welche Rendite anpeilen? 10 bis 15 Prozent im Jahr

Risikoklasse: mittel bis offensiv

