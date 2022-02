Anlageideen Feingold

Anlegen ist das neue Sparen

17.02.2022, 16:27 Uhr

Die Luft wird immer dünner: Wie sollen Anleger in Zeiten von Nullzinsen und hoher Inflation Geld sparen? Wir zeigen mit unserem Sparerdepot Lösungen auf und entgehen damit der Inflationsfalle.

Das Zinsniveau ist schon seit Jahren zu einer Belastung der Sparer geworden, seit geraumer Zeit sind Strafzinsen als weiterer Belastungsfaktor hinzugekommen. Die Zinsen haben sich zwar in den vergangenen Wochenerholen können, bewegen sich aber immer noch auf einem historisch niedrigen Niveau. Aktuell kommen noch drastisch gestiegene Kosten für Energie hinzu.

Die Realrendite, also die Zinsen nach Abzug der Inflation, ist in Deutschland bei rund 5 Prozent. Das bedeutet, dass Sparer jedes Jahr 5 Prozent ihre Vermögen verlieren, wenn das Geld auf dem Sparbuch oder in andere Sparformen angelegt ist. Einen Ausweg aus dieser Misere bietet nur der Aktienmarkt, der im Schnitt über einen längeren Zeitraum hohe einstellige Renditen ermöglicht.

Kein Wunder also, dass immer mehr Anleger am Aktienmarkt aktiv werden und neue Depots eröffnen. In den vergangenen beiden Jahren haben Anleger hierzulande rund 4 Millionen neue Wertpapierdepots aufgemacht. Doch wie lässt sich aus Aktien ein sparerähnliches Depot aufbauen?

Die Basis bilden ETFs, Zertifikate und Fonds, die breit gestreut in den Aktienmarkt investieren. Dadurch wird das Risiko besser verteilt und die Schwankungen am Aktienmarkt ausgeglichen. Gleichzeitig bleiben Chancen bestehen, eine langfristig attraktive Rendite zu erzielen. Wer zum Beispiel zwischen 2010 und 2020 in den weltweiten Aktienmarkt (MSCI World) investiert war, hat eine durchschnittliche Rendite von mehr als 11 Prozent im Jahr erzielt.

Darüber hinaus werden Investitionen in etablierte Unternehmen aus soliden Branchen getätigt, die zudem weltweit aufgestellt sind. Mit diesen grundsoliden Kapitalanlagen peilen wir eine Rendite von 5 bis 6 Prozent im Jahr im Sparerdepot an und wollen gleichzeitig die Schwankungen moderat halten. Ganz ohne Risiko wird es allerdings nicht gehen, dafür unterliegen Aktienmärkte einfach bestimmten Schwankungen. Doch eines hat die Zeit der Nullzinsen und hohen Inflation bewiesen: Wer anlegt, spart besser.

Global Macro Sustainable Fund - ISIN: LU2003419707

Für wen geeignet? Mittel- bis langfristig orientierte Anleger

Welche Rendite anpeilen? 10 bis 15 Prozent im Jahr

Risikoklasse: mittel

Gebühren: 1,45 Prozent jährlich

iShares Euro Govt Bond Climate - ISIN: IE00BLDGH553

Für wen geeignet? Langfrist-Anleger

Welche Rendite anpeilen? 5 Prozent im Jahr

Risikoklasse: defensiv

Gebühren: 0,09 Prozent (Gesamtkostenquote)

Sustainable Climate Solutions Fund - ISIN: LU2349440961

Für wen geeignet? Langfrist-Anleger

Welche Rendite anpeilen? 10 bis 15 Prozent im Jahr

Risikoklasse: mittel

Maximaler Ausgabeaufschlag: 5,25 Prozent, bei der FIL Fondsbank GmbH reduziert sich der Ausgabeaufschlag um 50 Prozent auf 2,63 Prozent

Laufende Kosten: 1,95 Prozent

Sparplanfähig: ja

Bonus Cap Zertifikat auf den Nasdaq 100 - ISIN: DE000KF140Q2

Für wen geeignet? Mittel- bis Langfrist-Anleger

Welche Rendite anpeilen? 10 Prozent im Jahr

Risikoklasse: mittel bis offensiv

Bonus Cap Zertifikat auf den EuroStoxx 50 - ISIN: DE000SF3NEF0

Für wen geeignet? Mittel- bis Langfrist-Anleger

Welche Rendite anpeilen? 10 Prozent im Jahr

Risikoklasse: mittel bis offensiv

Bonus Cap Zertifikat auf HelloFresh - ISIN: DE000HR8MT82

Für wen geeignet? Mittel- bis Langfrist-Anleger

Welche Rendite anpeilen? 10-15 Prozent im Jahr

Risikoklasse: mittel bis offensiv

* Den Basisprospekt sowie die endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf den weiterführenden Link zum Produkt beim jeweiligen Emittenten bei allen mit * gekennzeichneten Produkten. Beachten Sie auch folgenden weiteren Hinweis zu dieser Werbung: Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.