Stars aus der zweiten Liga – auch hiermit lässt sich sparen

22.02.2022, 17:36 Uhr

Die ersten beiden Monate des Börsenjahres 2022 waren unterhaltsam und schmerzhaft zugleich. Sie legen aber auch die Aufmerksamkeit auf günstig bewertete Stars aus der zweiten Reihe.

Die Quartalszahlen von Airbnb waren im Februar für viele Anleger so überraschend wie bemerkenswert. Denn während in Deutschland noch über Maskenpflicht und Corona-Maßnahmen diskutiert wird, reisen anderswo in der Welt Menschen begeistert von A nach B und haben die Corona-Krise gedanklich längst hinter sich gelassen. Die Kurse von Booking.com, Expedia, Airbnb oder Carnival Group unterstreichen, dass der Blick auf die Pandemie in Deutschland ein spezieller ist.

Denn internationale Investoren preisen schon seit vielen Monaten die Zeit danach ein. Jedoch ist dies auch eine Chance. Denn in der zweiten Reihe in Deutschland ist hometogo notiert. Ferienwohnungen sind dort zu mieten und wie zu hören ist, sieht die Buchungslage genauso stark aus, wie TUI oder Expedia berichten. Hometogo ist eine Wette auf die Reisezukunft. Die Aktie ist wahrlich ausverkauft und somit riskant und spannend zugleich.

Im Sparerdepot sind wir mit dem ETF von iShares auf die Reisebranche STOXX Europe 600 Travel & Leisure bereits gut vertreten (ISIN: DE000A0H08S0), liegen allerdings mit dem Investment hinten. Doch ein Nachkauf ist auf dem aktuellen Kursniveau interessant. Eine Alternative sind einfache Discountzertifikate auf Reiseaktien wie zum Beispiel Tui. Mit dem Discountzertifikat (ISIN: DE000KF89024) winken bis September 22 Prozent Rendite jährlich, wenn die Aktie im September über 2,75 Euro notiert. Das ist ein Puffer von 10 Prozent. Das Discountzertifikat auf Airbnb (ISIN: DE000SF3ZDG4) wirft bis September eine Rendite von knapp 24 Prozent jährlich ab, wenn die Marke von 160 Dollar nicht unterschritten wird (ebenfalls 10 Prozent Puffer).

Anders ist die Lage bei den Onlinebrokern. Diese hatten selbstredend durch die Pandemie einen Booster im Geschäft, denn viele neue Anleger strebten an den Markt und wollten Aktien handeln. Flatex profitierte als Aktie davon besonders stark hierzulande. In den USA kam Robinhood im Sommer 2021 an den Markt und markierte bei 55 Dollar ein Rekordhoch im August 2021.

Da der Titel völlig überzogen bewertet war, folgte danach die berechtigte Kurskorrektur auf 11 Dollar. Wer am Top eingestiegen war, hatte also rasch 80 Prozent seines Kapitals vernichtet. Die Gier war damit ziemlich teuer. Weitaus mehr Substanz hat dagegen in Deutschland wallstreet:online, die mit dem Smartbroker punkten wollen und niemals derart überzogene Bewertungen für die Aktie hinnehmen mussten.

Daher hält sich die Korrektur der letzten Monate von 27 auf 18 Euro vergleichsweise in Grenzen. Mit dem aktuellen Kurs ist die Euphorie der Corona-Zeit gänzlich ausgepreist und der Titel hat für die nächsten Jahre großes Überraschungspotenzial. Die Marktkapitalisierung bei wallstreet:online liegt bei 275 Millionen Euro. Robinhood zählt weit mehr Kunden, bringt aber 9 Milliarden auf die Waage und selbst Flatex ist nach Korrektur von 28 auf 17 Euro noch knapp 2 Milliarden wert.

Eine Alternative zum Brokermarkt sind Bank-Aktien, die besonders von steigenden Zinsen profitieren, weil sich ihre Geschäftsmargen verbessern. Im Global Dividend Fund von JP Morgan (ISIN: LU0714179727) ist der Bankensektor mit mehr als 10 Prozent stark gewichtet. Den Fonds haben wir bereits im Sparerdepot aufgenommen und leichte Kursgewinne erzielt – noch deutlicher hat der Fidelity Europe Quality Income-ETF (ISIN: IE00BYSX4283) zulegen können und ist damit eine Stütze des Sparerdepots.

Alternativen im defensiven, sparerfreundlichen Anlagebereich finden Anleger bei Indexzertifikaten auf den Stoxx Europe 600 Banks*, mit dem 1:1 und ohne Kosten von steigenden Kursen im europäischen Bankenindex profitiert werden kann. Die Unicredit onemarkets bietet ein solches Papier mit der ISIN DE0007873424 an.

Wer dagegen als Erwachsener in den letzten Monaten einmal probiert hat, ein Fahrrad für seine jungen Kinder zu erwerben, der kann exemplarisch den Nachfragedruck bei Rädern erleben. Das neue Crossbike von Canyon oder eine Premium-Variante von Bianchi im Rennradbereich ist genauso schwierig zu bekommen wie Woom-Bikes für Kinder. Angesichts des Preises von 400 Euro für ein Kinderrad kann man auf den Gedanken kommen, dass der Preis bei vielen Nachfragern kaum noch eine Rolle spielt.

Bei Fahrrädern gilt – Hauptsache die Ware kommt. Die Nachfrage sollte also gerade mit dem beginnenden Frühling sowohl für Räder als auch für Zubehör hoch bleiben. Profiteur könnte bike24 sein, dessen Aktie von 25 auf 11 Euro korrigiert hat. Die Marktkapitalisierung liegt statt zuvor bei einer Milliarde nun noch bei rund 480 Millionen. Heiße Luft ist entwichen und damit eine gute Basis gelegt für eine Kurserholung über den Sommer hinweg.

JPMorgan Investment Funds - Global Dividend Fund - ISIN: LU0714179727

Für wen geeignet? Langfrist-Anleger

Welche Rendite anpeilen? 15 bis 20 Prozent im Jahr

Risikoklasse: mittel

Maximaler Ausgabeaufschlag: 5 Prozent (je nach Broker deutlich weniger)

Laufende Gebühren: 1,8 Prozent (Gesamtkostenquote)

Anteil im Sparerdepot: 3 %

iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure-ETF - ISIN: DE000A0H08S0

Für wen geeignet? Mittel- bis Langfrist-Anleger

Welche Rendite anpeilen? 10 bis 15 Prozent im Jahr

Risikoklasse: mittel

Gebühren: 0,46 Prozent (Gesamtkostenquote)

Fidelity Europe Quality Income-ETF (ISIN: IE00BYSX4283)

Für wen geeignet? Langfrist-Anleger

Welche Rendite anpeilen? 10 bis 15 Prozent im Jahr

Risikoklasse: defensiv bis mittel

Laufende Kosten: 0,30 Prozent

Sparplanfähig: ja

Discountzertifikat auf Tui* - ISIN: DE000KF89024

Für wen geeignet? Mittel bis Langfrist-Anleger

Welche Rendite anpeilen? 22 Prozent im Jahr (max.)

Risikoklasse: mittel

Discountzertifikat auf Airbnb* - ISIN: DE000SF3ZDG4

Für wen geeignet? Mittel bis Langfrist-Anleger

Welche Rendite anpeilen? 24 Prozent im Jahr (max.)

Risikoklasse: mittel

Indexzertifikat auf den Stoxx Europe 600 Banks* - ISIN: DE0007873424

Für wen geeignet? Mittel- bis Langfrist-Anleger

Welche Rendite anpeilen? 10 bis 15 Prozent im Jahr

Risikoklasse: mittel bis offensiv

