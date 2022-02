Anlageideen Feingold

Russland-Eskalation: Gold bald auf Rekordhoch?

24.02.2022, 16:30 Uhr

Der Einmarsch der russischen Truppen in die Ukraine sorgt für eine Eskalation im Konflikt um beide Länder. Die beschlossenen Sanktionen gegen Russland dürften verschärft werden. Doch das wird zahlreiche Rohstoffe weiter beflügeln, Gold steht dabei besonders im Fokus.

Schon lange vor der russisch-ukrainischen Zuspitzung konnte jeder an den Tankstellen ablesen, wie teuer die der Erdölpreis geworden ist. Die deutsche Energiewende hat ihren Beitrag dazu geleistet. Nun sorgte der russische Einmarsch in die Ukraine für weiteren Druck auf die Energiepreise, auch Gas ist betroffen. Die Versorgung von Erdgas durch Russland steht auf wackligen Füßen und lässt die Preise weiter steigen. Deutschland bezieht rund 50 Prozent seines Erdgases aus Russland.

Die Eskalation in der Ukraine wirkt sich aber auch auf die Edelmetalle aus. Der Goldpreis fungiert als sicherer Anlagehafen und notiert bei rund 1.970 Dollar auf dem höchsten Niveau seit Sommer 2020. Da auch der Dollar in Krisenzeiten gesucht wird, ist der Goldpreis in Euro gerechnet sogar auf ein neues Rekordhoch bei rund 1.770 Dollar je Feinunze aufgestellt. Ein weiterer Anstieg des Goldpreises im Zuge weiterer militärischer Schläge ist zu erwarten, sogar ein neues Rekordhoch jenseits der 2.000-Dollarmarke ist möglich.

Silber und Platin sind aufgrund ihrer physikalischen Eigenschaften auch stark von der industriellen Anwendung abhängig. Daher sind sie als sicherer Hafen nicht so stark gefragt wie Gold. Bei Palladium sieht es dagegen anders aus, weil Russland einer der größten Palladiumförderer ist. Der Preis ist heute um mehr als 5 Prozent angestiegen und könnte weiter zulegen, sollten Sanktionen dazu führen, dass das russische Palladiumangebot eingeschränkt wird.

Ohnehin stützt die Energiewende die Preise zahlreicher Rohstoffe, weil sie zum Bau von Windkraftwerken und Fotovoltaikanlagen in hohem Maße gebraucht werden. So wird für den Bau einer Megawatt-Leistung bei einer Fotovoltaik-Anlage das Vielfache an Eisen und Aluminium verbraucht - im Vergleich zum Bau einer Megawatt-Leistung eines Atom- oder Kohlekraftwerkes. Die Fondsmanager der Optinova Rohstofffonds kommen daher zum Schluss, dass die Energiewende oder der Trend zur Elektromobilität sehr stark von Rohstoffen und ihrer Verfügbarkeit abhängig ist. Dieser Trend stützt unabhängig von der aktuellen Situation um Russland und bevorstehende Sanktionen die Rohstoffpreise. Anleger haben vielfältige Möglichkeiten an der Preisentwicklung von Rohstoffen zu partizipieren.

Gold-Discountzertifikat* - DE000KF27ZB1

Für wen geeignet? Mittel bis Langfrist-Anleger

Welche Rendite anpeilen? 7 Prozent im Jahr

Risikoklasse: mittel

Partizipationszertifikat auf Gold* - DE000HR1TYJ0

Für wen geeignet? Mittel bis Langfrist-Anleger

Welche Rendite anpeilen? 10 Prozent im Jahr

Risikoklasse: mittel

Partizipationszertifikat auf Palladium* - DE000SB5GAN5

Für wen geeignet? Mittel bis Langfrist-Anleger

Welche Rendite anpeilen? 10 Prozent im Jahr

Risikoklasse: mittel

