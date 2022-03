Anlageideen Feingold

Stehen die US-Tech-Aktien vor dem Comeback?

02.03.2022, 10:24 Uhr

Zinsängste und Ukraine-Krieg haben zuletzt vor allem den US-Technologieaktien kräftig zugesetzt. Die einstigen Lieblinge sind in Ungnade gefallen, doch gerade jetzt lohnt sich ein zweiter Blick auf die Branche.

Wer bereits länger an der Börse aktiv ist, weiß, dass Börsianer immer irgendwelche Sorgen plagen. Für Untergangspropheten sind dies beste Voraussetzungen, um verunsicherte Anleger anzulocken. Die Wahrheit zeigt aber ein anderes Bild. Natürlich gibt es immer wieder Rücksetzer und mitunter auch scharfe Crash-Phasen, wie zum Beispiel aktuell die Invasion Russlands in die Ukraine zeigt. Auch Tage nach dem Beginn ist die Nervosität an den Börsen hoch, die Kurse kräftig gefallen.

Doch Anleger sollten auch vor dem Hintergrund eines heißen Krieges einen kühlen Kopf bewahren und die Zahlen wirken lassen: Langfristig gesehen steigen aber die Kurse, der DAX, um durchschnittlich rund sieben Prozent pro Jahr. Auch jetzt ist die Stimmung nicht allein wegen der Ukraine schlecht. Die Notenbanken, insbesondere die EZB, sind mächtig unter Druck.

Deutschland ist von russischem Gas abhängig

Die große Abhängigkeit von Deutschland und Europa in Höhe von rund 40 bis 50 Prozent von russischem Gas beeinflusst jetzt nicht nur die Versorgungssicherheit mit Energie, sondern auch den Preis für Energie. Diesel, Benzin und Erdgas sind so teuer wie noch nie und das nicht allein durch den Ukraine-Krieg, sondern auch durch die Energiewende hierzulande, die fossile Energieträger verteuert. Die Notenbanken können die Zinsen aber nur schwer anheben, um die Inflation zu bekämpfen. Denn Leitzinsanhebungen der EZB würden die Wirtschaft zusätzlich zur Inflation schwächen.

Noch schlechter kann die Börsenstimmung also nicht sein, doch genau dann sollten Anleger hellhörig werden. Mit dem Kursrückgang im Nasdaq 100 von rund 15 Prozent seit dem Rekord im November ist auch die Bewertung von einem 33er-Kurs-Gewinn-Verhältnis auf rund 27 gefallen. Tech-Aktien sind somit im historischen sowie Bewertungsvergleich zu anderen Branchen wieder attraktiver.

Die Börsenstatistik spricht ebenfalls für eine Renaissance: Seit 1994 haben die Tech-Aktien des S&P 500 den breiteren Index in den sechs Monaten nach der ersten Zinserhöhung der Fed in einem Konjunkturzyklus um durchschnittlich 8 Prozentpunkte übertroffen, schreiben die Analysten von Evercore. In den 12 Monaten nach der ersten Zinserhöhung übertrafen sie den Index um durchschnittlich 13 Prozentpunkte. Wir halten daher an unseren Investments in diesen Bereichen fest.

JP Morgan US-Technology Fund - (ISIN: LU0159052710)

Für wen geeignet? Langfrist-Anleger

Welche Rendite anpeilen? 10 bis 15 Prozent im Jahr

Risikoklasse: mittel bis offensiv

Maximaler Ausgabeaufschlag: 5 Prozent (je nach Broker deutlich weniger)

Laufende Gebühren: 1,71 Prozent

Sustainable Future Connectivity Fund - (ISIN: LU1881514001)

Für wen geeignet? Langfrist-Anleger

Welche Rendite anpeilen? 10 bis 15 Prozent im Jahr

Risikoklasse: mittel bis offensiv

Maximaler Ausgabeaufschlag: 5,25 Prozent, bei der FIL Fondsbank GmbH reduziert sich der Ausgabeaufschlag um 50 Prozent auf 2,63 Prozent

Laufende Kosten: 1,94 Prozent

Sparplanfähig: ja

Discount Call auf den Nasdaq 100 - ISIN: DE000KE657B8

Für wen geeignet? Kurz bis Mittelfrist-Anleger

Welche Rendite anpeilen? 84 Prozent im Jahr (max.)

Risikoklasse: mittel bis hoch

Inline-Optionsschein auf den Nasdaq 100 - ISIN: DE000HB2UAG0

Für wen geeignet? Kurz bis Mittelfrist-Anleger

Welche Rendite anpeilen? 200 Prozent im Jahr (max.)

Risikoklasse: hoch

Discountzertifikat auf Paypal - ISIN: DE000SF63YZ1

Für wen geeignet? Mittelfrist-Anleger

Welche Rendite anpeilen? 34 Prozent im Jahr (max.)

Risikoklasse: moderat bis mittel

* Den Basisprospekt sowie die endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf den weiterführenden Link zum Produkt beim jeweiligen Emittenten bei allen mit * gekennzeichneten Produkten. Beachten Sie auch folgenden weiteren Hinweis zu dieser Werbung: Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.