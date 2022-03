Anlageideen Hot Deals

Nasdaq und S&P 500: nur für risikofreudige Anleger

02.03.2022, 16:00 Uhr

Der Krieg in der Ukraine hält an und bestimmt das Geschehen an den Weltbörsen maßgeblich mit. Die beschlossenen Sanktionen gegen Russland werden die Weltkonjunktur abbremsen, die Sorge vor einer Rezession wächst. Daher dürften die führenden Notenbanken vom Bremspedal gehen und eine sehr restriktive Geldpolitik meiden. Inzwischen werden in den USA nur noch 6 Zinsschritte für dieses Jahr eingepreist, Tendenz fallend. Die zunehmende Unterstützung für die Weltwirtschaft von Seiten der Notenbanker dürfte auch die Börsen beruhigen. Wir nehmen daher bei den Hot Deals zwei Inline-Optionsscheine auf, die von einer Beruhigung an den US-Aktienmärkten profitieren. Zum einen den Inline-Optionsschein auf den Nasdaq 100* (ISIN: DE000SH2XRC8) und auf den S&P 500 (ISIN: DE000HB3H1S7). Die maximalen Renditechancen betragen rund 220 Prozent, beide Papiere laufen bis zum September 2022.

Kaufkurse der erwähnten Produkte:

