Anlageideen Feingold

Asien-Investments – gefallene Perlen

03.03.2022, 17:13 Uhr

Der russische Einmarsch in der Ukraine sorgt für Nervosität an den internationalen Märkten. Unabhängig vom Krieg in der Ukraine befindet sich Asien aber auf einem ganz eigenen Weg. Der Kontinent bietet zahlreiche aussichtsreiche Investitionsmöglichkeiten.

Die asiatischen Aktienmärkte lassen sich am besten mit dem Wort „widerstandsfähig“ beschreiben. Das hat sich in der Coronakrise mehr denn je gezeigt. Früher als alle anderen ließen sie die Krise hinter sich. Und schon im September 2020 markierten die Aktienmärkte in Asien neue Höchststände.

Die Region ist dennoch wirtschaftlich im Fokus und übernimmt allmählich die Führungsrolle in der Weltwirtschaft. Auch perspektivisch werden Megatrends wie Urbanisierung, Demografie und Digitalisierung die wirtschaftliche Entwicklung in Asien beflügeln. Die Haltung zu innovativer Technik und Digitalisierung ist in Asien eine andere als in Europa. Die Millennials sind hier bereits die dominante Altersgruppe und innovationsfreudiger als ihre Pendants im Westen.

Die inländische Nachfrage wird für das Wachstum schrittweise wichtiger als Exporte, insbesondere bei der Wachstumslokomotive China. Gemeinsam mit 14 Ländern der Asien-Pazifik-Region hat das Land 2020 das größte Freihandelsabkommen der Welt unterzeichnet: das „Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement“. Weil innerhalb der Freihandelszone Zölle entfallen, wird der Marktzugang für mehr als 65 Prozent der gehandelten Waren erleichtert. Zusätzlich wird die Einführung gemeinsamer Regeln Unternehmen ermutigen, mehr in der Region zu investieren.

Das Wachstum der urbanen Bevölkerung in Asien ist ebenfalls rasant und schaffen Wohlstand. Bis 2027 wird das Bruttoinlandsprodukt aller asiatischen Städte das von Europa und Nordamerika zusammen übertreffen.

Anleger können auf vielfältige Weise an der asiatischen Wirtschaftsentwicklung teilhaben. Entweder als Fonds wie zum Beispiel über den Fidelity Sustainable Asia Equity Fund (ISIN: LU2348703278), der viel Wert auf Nachhaltigkeit legt und auf Unternehmen verzichtet, die dabei schlecht abschneiden. Aktuell sind Taiwan Semiconductor, Samsung, AIA Group und Tencent mit zusammen knapp 30 Prozent die Schwergewichte im Fonds.

Mit dem Pacific Equity Fund von JP Morgan (ISIN: LU0217390573) setzen Anleger ebenfalls auf einen breiten asiatischen Aufschwung. Die Sektoren IT, Finanztitel und zyklische Konsumgüter sind mit fast 60 Prozent die größten Branchen im Fonds. Allerdings konnten sich beide Fonds zuletzt dem Abwärtsdruck an den Börsen nicht entziehen und gaben seit Jahresbeginn leicht nach, verloren aber weniger als die großen US-Indizes.

Eine Investmentalternative zu den breit aufgestellten Fonds ist auf Länder oder Einzelwerte zu setzen. Die Société Générale bietet ein Indexzertifikat auf den japanischen Landesindex Nikkei 225* an (ISIN: DE0002521408). Auf die beiden großen asiatischen Aktien Taiwan Semiconductor und Tencent können Anleger mit verschiedenen Zertifikaten verdienen. Der Turbo von der Citigroup auf Tencent mit einem Hebel von 3 ist allerdings nur für risikobereite Anleger (ISIN: DE000KF8L1K8). Das Discountzertifikat auf Taiwan Semiconductor* (ISIN: DE000HB36PA0) ist ein klassischer Aktienersatz mit einer attraktiven Seitwärtsrendite von aktuell 21 Prozent.

Fidelity Sustainable Asia Equity Fund - ISIN: LU2348703278

Für wen geeignet? Langfrist-Anleger

Welche Rendite anpeilen? 15 bis 20 Prozent im Jahr

Risikoklasse: mittel bis offensiv

Maximaler Ausgabeaufschlag: 5,25 Prozent, bei der FIL Fondsbank GmbH reduziert sich der Ausgabeaufschlag um 50 Prozent auf 2,63 Prozent

Laufende Kosten: 1,93 Prozent

Pacific Equity Fund von JP Morgan - ISIN: LU0217390573

Für wen geeignet? Langfrist-Anleger

Welche Rendite anpeilen? 15 bis 20 Prozent im Jahr

Risikoklasse: mittel bis offensiv

Maximaler Ausgabeaufschlag: 5 Prozent (je nach Broker deutlich weniger)

Laufende Gebühren: 1,75 Prozent

Discountzertifikat auf Taiwan Semiconductor* - ISIN: DE000HB36PA0

Für wen geeignet? Mittel bis Langfrist-Anleger

Welche Rendite anpeilen? 21 Prozent im Jahr (max.)

Risikoklasse: mittel

Indexzertifikat auf den Nikkei 225* - ISIN: DE0002521408

Für wen geeignet? Mittel bis Langfrist-Anleger

Welche Rendite anpeilen? 10 bis 20 Prozent im Jahr

Risikoklasse: mittel bis offensiv

Turbo auf Tencent - ISIN: DE000KF8L1K8

Für wen geeignet? Kurz- bis Mittelfrist-Anleger

Welche Rendite anpeilen? 25 Prozent und mehr im Jahr

Risikoklasse: offensiv (Hebel 3)

* Den Basisprospekt sowie die endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf den weiterführenden Link zum Produkt beim jeweiligen Emittenten bei allen mit * gekennzeichneten Produkten. Beachten Sie auch folgenden weiteren Hinweis zu dieser Werbung: Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.