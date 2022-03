Anlageideen Feingold

Ukraine-Krieg: Die Abwärtsspirale setzt sich fort

08.03.2022, 10:44 Uhr

Die weltweiten Aktienmärkte straucheln weiter, weil ein Ende des Ukraine-Kriegs nicht absehbar ist. Die Sanktionen sollen sogar verschärft werden, was die Weltwirtschaft noch stärker belasten dürfte also ohnehin schon. Im Sparerdepot nehmen wir Anpassungen vor.

Die Börsen sind ultra-nervös. Die Aktien und Indizes wie der DAX fallen deutlich, während die Preise für Weizen auf einem Rekordhoch notieren und der Ölpreis das höchste Niveau seit mehr als 10 Jahren erreicht hat. Mittlerweile sind russische Staatsanleihen bei allen Ratingagenturen als Ramschanleihen geführt und der Rubel bricht ebenfalls ein.

Der V-DAX als Gradmesser für die Verunsicherung der Anleger, der am Tag der russischen Invasion auf den höchsten Stand seit Oktober 2020 gestiegen war, legte weiter auf aktuell 48 Prozent zu. Viele Investoren kehren den Aktien den Rücken und flüchten in die als sicherer geltenden Staatsanleihen und Edelmetalle. Entsprechend stiegen dort die Preise weiter - ebenso wie an den Rohstoffmärkten für Energieträger wie Öl und Gas oder für Industriemetalle wie Aluminium, Kupfer und Nickel.

Diese Entwicklung befeuert die Inflation, was wiederum den Druck auf die Notenbanken erhöht. Doch diese stecken in einer Zwickmühle, weil der Ukraine-Krieg mit den beschlossenen Sanktionen die Konjunktur abwürgt. Die US-Notenbank Fed hat daher signalisiert, den Leitzins erst mal nur leicht anzuheben. Für März wird ein erster Zinsschritt um 0,25 Prozent erwartet, vor wenigen Wochen waren es noch 0,5 Prozent.

Die EZB hält sich dagegen stärker bedeckt und hofft, dass der Anstieg der Rohstoffpreise nur vorübergehender Natur sein wird. Das ist allerdings derzeit nicht zu erwarten, sollte es nicht bald eine Friedenslösung in der Ukraine geben.

Wir passen daher unser Sparerdepot an und verkaufen bis auf den Nasdaq 100-Discount-Call und den das Capped-Bonuszertifikat auf den Nasdaq 100 sämtliche Derivate-Positionen. Damit möchten wir im aktuellen Umfeld die Verluste begrenzen.