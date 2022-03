Anlageideen Feingold

DAX-Kapriolen – jetzt sind Qualitätsaktien gefragt

10.03.2022, 16:14 Uhr

Auch wenn sich die Situation in der Ukraine mit erneuten Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine etwas entspannt hat, bleibt die wirtschaftliche Situation vor allem in Europa angespannt. Die Abhängigkeit von russischem Gas und Öl dürfte so schnell nicht abgebaut werden. Anleger sollten Vorsicht walten lassen.

So schnell dürfte sich die Wirtschaft nach der Corona-Krise nicht erholen, auch wenn in fast ganz Europa die Corona-Maßnahmen fallen und die Bevölkerung ihre Freedom-Days gefeiert haben. Der schon 2 Wochen andauernde Ukraine-Krieg wird sich auf die Wirtschaft negativ auswirken, was nicht allein an den Benzinpreisen an den Tankstellen abzulesen ist. Die Hoffnungen auf eine zügige Konjunkturerholung dürfte daher noch dauern.

Die Sanktionen gegen Russland schaden nicht nur dem sanktionierten Land, sondern schwächen auch die Wirtschaft Europas kräftig. Das Problem der unterbrochenen Lieferketten aufgrund der Corona-Krise war ohnehin noch nicht behoben, doch die Lage an den Beschaffungsmärkten könnte sich durch das russische Embargo noch einmal verschärfen. Das größte Problem bleibt aber die Energieversorgung hierzulande, deren Schwächen der Ukraine-Krieg offengelegt hat. Bereits zuvor war die Inflation kräftig gestiegen, allerdings verschärft sich die Situation mit den Sanktionen.

Da hierzulande die Kern- und Kohlekraftwerke gleichzeitig abgeschaltet werden, müssen erneuerbare Energien die gesamte Energielast tragen. Angetrieben wird die Teuerung auch noch durch die gestiegenen Nahrungsmittelpreise. Der Weizenpreis zum Beispiel ist vor wenigen Tagen auf ein Rekordhoch gestiegen und hat sich seit einem Jahr in etwa verdreifacht. Auch der Goldpreis hat in dieser Woche ein neues Rekordhoch erklommen.

Eine Alternative zu Gold und anderen Edelmetallen als defensive Geldanlage sind Aktien aus dem defensiven Aktienmarktsektor und substanzstarke Titel, die eine attraktive Dividendenrendite abwerfen. Produkte auf diese Titel haben wir im Sparerdepot aufgenommen, wo sie sich im aktuellen turbulenten Umfeld als Depotstabilisator positiv ausgewirkt haben.

Dividenden haben langfristig einen positiven Effekt auf die Wertentwicklung eines Depots. Der Global Dividend Fund von JP Morgan (ISIN: LU0714179727) investiert in Unternehmen, die hohe und wachsende Dividendenerträge erwirtschaften. Seit Aufnahme im Sparerdepot Anfang Dezember 2021 hat sich der Fond stabil entwickelt und nur leicht verloren. Ähnlich erging es dem Fidelity Europe Quality Income-ETF (ISIN: IE00BYSX4283), der schon vor rund 13 Monaten ins Sparerdepot aufgenommen wurde und weiterhin im Plus bei knapp 5 Prozent notiert.

Mit dem Bonus Cap Zertifikat auf den Nasdaq 100* (ISIN: DE000KF140Q2) setzen wir auf eine Erholung bei den US-Tech-Aktien. Positiv ist, dass die Barriere in der Korrektur nicht erreicht wurde. Im Themen- und Trenddepot haben wir ein Discountzertifikat auf Paypal* (ISIN: DE000SF63YZ1) aufgenommen und im Nachhaltigkeitsdepot das Open-End Zertifikat auf den ESG Global Anti Plastic Index (ISIN: DE000HVB5PL7). Mit diesen Papieren setzen wir auf nachhaltige Trends bei Investitionen in einen der weltweit führenden Zahlungsdienstleister und auf Investitionen in den Umweltschutz.

Global Dividend Fund von JP Morgan - ISIN: LU0714179727

Für wen geeignet? Langfrist-Anleger

Welche Rendite anpeilen? 10 bis 15 Prozent im Jahr

Risikoklasse: defensiv bis mittel

Maximaler Ausgabeaufschlag: 5 Prozent (je nach Broker deutlich weniger)

Laufende Gebühren: 1,81 Prozent

Fidelity Europe Quality Income-ETF - ISIN: IE00BYSX4283

Für wen geeignet? Langfrist-Anleger

Welche Rendite anpeilen? 10 bis 15 Prozent im Jahr

Risikoklasse: defensiv bis mittel

Laufende Kosten: 0,3 Prozent

Sparplanfähig: ja

Discountzertifikat auf Paypal* - ISIN: DE000SF63YZ1

Für wen geeignet? Mittel bis Langfrist-Anleger

Welche Rendite anpeilen? 29,9 Prozent im Jahr (max.)

Risikoklasse: mittel

Bonus Cap Zertifikat auf den Nasdaq 100* - ISIN: DE000KF140Q2

Für wen geeignet? Mittel bis Langfrist-Anleger

Welche Rendite anpeilen? 26,7 Prozent im Jahr (max.)

Risikoklasse: mittel

Open-End Zertifikat auf den ESG Global Anti Plastic Index* - ISIN: DE000HVB5PL7

Für wen geeignet? Mittel bis Langfrist-Anleger

Welche Rendite anpeilen? 10 bis 20 Prozent im Jahr

Risikoklasse: mittel bis offensiv

