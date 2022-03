Anlageideen Feingold

Keine Geschenke für Sparer

15.03.2022, 14:07 Uhr

Willkommen im Bärenmarkt. Am Montag beendete der technologielastige Nasdaq 100-Index den Handel erstmals 20 Prozent unter dem Rekord und somit an der Schwelle zum Bärenmarkt. Welche Papiere lohnen sich nun?

Weltweit stehen die Aktienmärkte teilweise sehr deutlich unter den Kursmarken vor der Zuspitzung im Russland-Ukraine-Konflikt, während die Renditen der Staatsanleihen die Niveaus von vor dem Ukraine-Krieg übertroffen haben und Mehr-Jahres-Höchststände erreichen.

Befeuert wurde die Rally durch die zuletzt stark gestiegenen Rohstoffpreise, die zu kräftig anziehenden Inflationserwartungen führten. In den USA rechnet der Markt inzwischen mit einer jährlichen Teuerungsrate in den nächsten zehn Jahren von fast drei Prozent.

Für Fed-Chef Jerome Powell wird daher die Notenbanksitzung morgen ein Drahtseilakt. Die rasend steigende Inflation müssten die Währungshüter eigentlich mit einer strafferen Geldpolitik begegnen. Zugleich nehmen aber auch die Risiken für die Wirtschaft zu. Der Markt erwartet in dieser Woche eine erste Zinserhöhung um 25 Basispunkte. Für die Mai-Sitzung wird eine ähnliche Erhöhung prognostiziert, im Juni sogar ein Schritt um 50 Basispunkte. Ende 2022 soll die Spanne bei 1,75 bis zwei Prozent liegen.

Ob dies aber auch in der Realität so sein wird, steht angesichts der nachlassenden Konjunkturdynamik auf einem anderen Blatt. Für Sparer bleiben die Aussichten ohnehin schlecht. Mit knapp sechs Prozent erreichte die Inflation in Europa zuletzt ein so hohes Niveau wie noch nie seit Einführung der Gemeinschaftswährung.

Entsprechend liegen die Realrenditen, also der Zins nach Inflation, tief im negativen Bereich. Aktien und andere Sachwerte wie Gold bieten weiterhin den besten Schutz vor Geldentwertung. Besonders europäische Dividendenwerte weisen inzwischen ein attraktives Bewertungsniveau auf. Im DAX haben derzeit BASF und die Allianz mit 4,7 und 4,3 Prozent die höchsten Dividendenrenditen. Mit einem Discountzertifikat auf diese beiden Werte können Anleger defensiv investieren und gleichzeitig attraktive Renditen einfahren (s. Übersicht unten).

Global Dividend Fund von JP Morgan - ISIN: LU0714179727

Für wen geeignet? Langfrist-Anleger

Welche Rendite anpeilen? 10 bis 15 Prozent im Jahr

Risikoklasse: defensiv bis mittel

Maximaler Ausgabeaufschlag: 5 Prozent (je nach Broker deutlich weniger)

Laufende Gebühren: 1,81 Prozent

Fidelity Europe Quality Income-ETF - ISIN: IE00BYSX4283

Für wen geeignet? Langfrist-Anleger

Welche Rendite anpeilen? 10 bis 15 Prozent im Jahr

Risikoklasse: defensiv bis mittel

Laufende Kosten: 0,3 Prozent

Sparplanfähig: ja

Bonus Cap Zertifikat auf den DAX* - ISIN: DE000KF2PHU7

Für wen geeignet? Mittel bis Langfrist-Anleger

Welche Rendite anpeilen? 10,3 Prozent im Jahr (max.)

Laufzeitende: 15.12.2023

Risikoklasse: mittel

Discountzertifikat auf BASF* - ISIN: DE000HB0BHD6

Für wen geeignet? Mittel bis Langfrist-Anleger

Welche Rendite anpeilen? 26,4 Prozent im Jahr (max.)

Laufzeitende: 16.09.2022

Risikoklasse: mittel

Discountzertifikat auf die Allianz* - ISIN: DE000SF3KYF4

Für wen geeignet? Mittel bis Langfrist-Anleger

Welche Rendite anpeilen? 22,4 Prozent im Jahr (max.)

Laufzeitende: 16.09.2022

Risikoklasse: mittel

