Börsenstimmung bitte richtig verstehen

17.03.2022, 14:37 Uhr

Ein schlechter Ifo-Geschäftsklimaindex oder ein desaströser ZEW-Indikator lösen bei privaten Anlegern oft miese Laune aus. Dabei wäre das Gegenteil oft angebracht.

Zur Mitte eines jeden Monats ist es so weit: Der ZEW-Index beglückt Börsianer mit seinem Ergebnis und oft ist zu lesen, dass er besonders gut oder besonders schlecht aussieht. Im Zuge des Umfelds aus Zinssorgen, Inflation, Ukraine-Krieg und China-Lockdown las er sich Mitte März 2022 ausgesprochen schlecht. Raus aus Aktien, bedeutet dies demzufolge. Doch Moment – ist das zu empfehlen?

Schauen wir zunächst auf die Fakten: „Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft ist im März unter dem dreifachen Einfluss der Ukraine-Krise, höherer Energiepreise und der immer noch rekordverdächtigen Zahl von Coronafällen stärker als erwartet eingebrochen. Die Stimmung ist auf dem niedrigsten Stand seit März 2020, und jede Hoffnung auf eine schnelle wirtschaftliche Erholung in Europas größter Volkswirtschaft hat sich in Luft aufgelöst“, erklärt Ben Laidler, Global Market Strategist bei der Investmentplattform eToro. Auch Jürgen Molnar, Kapitalmarktstratege beim Broker RoboMarkets zeigt auf, dass der ZEW-Konjunkturindex auf minus 39 eingebrochen ist. Zu den Vormonaten ist dies ein Desaster.

Die Verschlechterung der Aussichten war in allen Sektoren zu beobachten, und die Umfrageteilnehmer erwarten nun in den kommenden Monaten eine "Stagflation", eine giftige Kombination aus höherer Inflation und geringerem Wirtschaftswachstum. Diesen Argumenten ist wenig entgegenzusetzen, mit einer Ausnahme: Der ZEW-Index ist ein prozyklischer Index und er speist sich aus den Wahrnehmungen von börsenaffinen Menschen. Und wie sollten jene Menschen wohl gelaunt sein, wenn der DAX in acht Wochen von 16.300 auf 12.500 Punkte durchgereicht worden ist, mit dem beschriebenen Risikoumfeld?

„An der Erhebung des ZEW beteiligen sich nämlich 350 Finanzexperten“, weist Stefan Riße, Kapitalmarktstratege vom Fondshaus Acatis, auf die Besonderheit hin. Somit ist der ZEW nichts anderes als das Gute-Laune oder Schlechte-Laune-Barometer der Finanzbranche rückblickend auf die letzten Wochen. Mit dem ZEW lässt sich somit ein Index finden, der antizyklisch gelesen werden sollte und dessen desaströse Stimmung eher aufzeigt, dass man Aktien eher kaufen als verkaufen sollte.

Jedenfalls ist Nerven verlieren bei schlechtem ZEW eine falsche Idee. Differenzierter kann man die Lage dagegen beim Ifo-Index betrachten, der durchaus sinnvollere Signale für die echte Wirtschaftsentwicklung liefert. Als sichere Bank für steigende oder fallende Kurse ist er aber auch nicht geeignet. Wir folgen der Antizyklik und halten an unseren Investments im Sparerdepot, aber auch in den anderen Depots fest. Hier einige unserer Technologieinvestments sowie Investmentideen für diesen Bereich:

JP Morgan US-Technology Fund - ISIN: LU0159052710

Für wen geeignet? Langfrist-Anleger

Welche Rendite anpeilen? 10 bis 15 Prozent im Jahr

Risikoklasse: mittel bis offensiv

Maximaler Ausgabeaufschlag: 5 Prozent (je nach Broker deutlich weniger)

Laufende Gebühren: 1,71 Prozent

Sustainable Future Connectivity Fund - ISIN: LU1881514001

Für wen geeignet? Langfrist-Anleger

Welche Rendite anpeilen? 10 bis 15 Prozent im Jahr

Risikoklasse: mittel bis offensiv

Maximaler Ausgabeaufschlag: 5,25 Prozent, bei der FIL Fondsbank GmbH reduziert sich der Ausgabeaufschlag um 50 Prozent auf 2,63 Prozent

Laufende Kosten: 1,94 Prozent

Sparplanfähig: ja

Discount Call auf den Nasdaq 100 - ISIN: DE000KE657B8

Für wen geeignet? Kurz bis Mittelfrist-Anleger

Welche Rendite anpeilen? 130 Prozent im Jahr (max.)

Risikoklasse: mittel bis hoch

Inline-Optionsschein auf den Nasdaq 100 - ISIN: DE000HB2UAG0

Für wen geeignet? Kurz bis Mittelfrist-Anleger

Welche Rendite anpeilen? 100 Prozent bis zum Laufzeitende im September 2022 (max.)

Risikoklasse: hoch

Discountzertifikat auf Paypal* - ISIN: DE000SF63YZ1

Für wen geeignet? Mittelfrist-Anleger

Welche Rendite anpeilen? 22 Prozent im Jahr (max.)

Risikoklasse: moderat bis mittel

