Anlageideen Feingold

Was ist los am Rohstoffmarkt?

24.03.2022, 14:14 Uhr

Rekordpreise an den Tankstellen erhöhen seit Wochen den Druck auf die Politik, Maßnahmen gegen die steigenden Kosten einzuleiten. Aber auch andere Rohstoffe sind seit dem Jahreswechsel kräftig angezogen. Die Auswirkungen des Kriegs in der Ukraine sind vielfältig.

Auch wenn der Ölpreis seit Tagen die Schlagzeilen dominiert, zeigt Nickel besonders eindrucksvoll, wie nervös derzeit der Rohstoffmarkt ist. So limitierte die Rohstoffbörse LME beim Industriemetall den täglichen Preisanstieg, um die Rally zumindest etwas zu bremsen. Mehrfach wurde der maximale Preisanstieg zuletzt bereits in den ersten Handelsminuten erreicht. Bei anderen Rohstoffen sieht es ähnlich aus: Marktbarometer wie der S&P GSCI-Index stehen seit dem Jahreswechsel gut 30 Prozent höher.

Vor allem die Energiepreise legten massiv zu, wie der Anstieg von 35 Prozent beim S&P GSCI Energy-Index zeigt. Nachdem die USA bereits vor zwei Wochen einen Importstopp für Rohöl und Ölprodukte aus Russland verkündeten, könnte zeitnah die EU nachlegen. Fraglich ist aber weiterhin, ob die OPEC-Länder auf ihrem nächsten Treffen eine deutliche Anhebung der Fördermenge beschließen. Öl der Nordseesorte Brent verteuerte sich seit Jahresbeginn um knapp 60 Prozent, US-Öl kostet knapp 50 Prozent mehr. Angelockt von den hohen Preisen steigt seit Wochen die Anzahl der aktiven US-Ölbohrungen. Zumindest an den Terminmärkten rechnen Marktteilnehmer mit einer Beruhigung, die Preise für den August- und Dezember-Kontrakt auf US-Öl liegen deutlich tiefer.

Satte Zugewinne von mehr als 15 Prozent zeigten die Industriemetalle. Auch hier sorgt der Krieg für Verwerfungen, denn Russland zählt nach Südafrika zu den größten Platin- und Palladiumproduzenten. Zweigeteilt ist hingegen das Bild bei den Agrar-Rohstoffen: Zucker, Kaffee und Kakao sind vom Ukraine-Russland-Konflikt kaum betroffen, während Weizen, Mais und Sojabohnen zwischen 25 und 40 Prozent höher stehen, denn der Krieg findet in der Kornkammer Europas statt. Nicht ganz so glänzend verlief das Jahr bisher für Gold: Seit dem Monatshoch fiel die Feinunze um gut sechs Prozent und verzeichnete in der Vorwoche den größten Wochenverlust seit letztem Juni. Die Aussicht auf weitere Zinserhöhungen der US-Notenbank Fed, die wieder zunehmende Risikobereitschaft der Anleger und ein sich abzeichnendes Inflationshoch belasteten den Kurs.

Anleger, die ihr Depot um Rohstoffanlagen erweitern wollen, haben mit dem JP Morgan Funds - Global Natural Resources Fund (ISIN: LU0208853274) eine Möglichkeit breit gestreut in Rohstoffunternehmen zu investieren. Der Fonds hat seit Jahresbeginn eine Performance von rund 25 Prozent erzielt. Wir bleiben aufgrund der gestiegenen Unsicherheit vorsichtig und wollen mit einem Capped Bonuszertifikat attraktive Renditechancen wahrnehmen. Das ausgewählte Papier mit der ISIN DE000KF14Y15 (Citigroup) bietet bis zum Laufzeitende im Dezember 2022 eine maximale Renditechance von 14,3 Prozent. Ein ähnlich ausgestaltetes Papier, das bis zum März 2023 läuft, bietet eine maximale Renditechance von 13,7 Prozent. Das Capped Bonuszertifikat mit der ISIN DE000SH2PGT1 hat die Société Générale aufgelegt.

JP Morgan Funds - Global Natural Resources Fund - ISIN: LU0208853274

Für wen geeignet? Langfrist-Anleger

Welche Rendite anpeilen? 10 bis 15 Prozent im Jahr

Risikoklasse: mittel

Maximaler Ausgabeaufschlag: 5 Prozent (je nach Broker deutlich weniger)

Laufende Gebühren: 1,75 Prozent

Bonus Cap Zertifikat auf den DAX - ISIN: DE000KF14Y15

Für wen geeignet? Mittelfrist-Anleger

Welche Rendite anpeilen? 14,3 Prozent im Jahr (max.)

Laufzeitende: 16.12.2022

Risikoklasse: mittel

Bonus Cap Zertifikat auf den DAX - ISIN: DE000SH2PGT1

Für wen geeignet? Mittel bis Langfrist-Anleger

Welche Rendite anpeilen? 13,7 Prozent im Jahr (max.)

Laufzeitende: 17.03.2023

Risikoklasse: mittel

