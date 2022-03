Anlageideen Feingold

Warum steigt der DAX?

24.03.2022, 16:31 Uhr

Rätselnd steht gegenwärtig so mancher Anleger am Spielfeldrand. Ukraine-Krieg, Inflation, Rezession und Zinswende liegen auf dem Tisch und die Aktien klettern trotzdem.

Wer sich den Weltleitindex S&P 500 dieser Tage ansieht, der könnte auf die Idee kommen, dass 2022 bisher wenig los war bei Aktien. Eine kleine Korrektur vom Rekordhoch, viel mehr ist nicht aus dem Chart zu lesen. Der Deutsche Aktienindex notiert zum Frühlingsbeginn mit 14.300 Zählern exakt in der Mitte zwischen Jahreshoch von 16.300 und Jahrestief von 12.300 Punkten. Woher aber kommt die plötzliche Entspannung am Markt?

„Der Fear & Greed-Index bezogen auf die Stimmung in den USA, die Volatilität im VDAX-New in Deutschland und beim VStoxx in Europa zeigen, dass Anfang März die Stimmung am Boden und die Märkte massiv überverkauft waren“, glaubt Jürgen Molnar, Kapitalmarktstratege beim Broker RoboMarkets.

In der Tat lag die Volatilität bei fast 50 Zählern, so hoch wie niemals seit März 2020 und dem Beginn der Corona-Pandemie. Vor allem aber „hielten Marktteilnehmer Anfang März eine extrem hohe Zahl an Put-Optionen“ und „waren somit abgesichert“, ergänzt Gil Shapira vom Broker eToro. Auch der Sentiment-Indikator bei Feingold Research gab ein Kaufsignal, wie man es nur alle paar Monate, wenn nicht gar alle paar Jahre einmal bekommt. Aber ist damit am Markt alles bereinigt?

Der Satz „Kaufen, wenn die Kanonen donnern“, erwies sich im Ukraine-Krieg als falsch, weil mit den westlichen Sanktionen und Waffenlieferungen, immer neue Angst vor einer Auseinandersetzung der NATO mit Russland in den Markt kam, sagt Stefan Riße, Kapitalmarktstratege bei ACATIS Investment, und erläutert damit, warum die Erholung am Markt nicht schon im Februar einsetzte.

Wie sind nun die Perspektiven für 2022? Europa hat zu Beginn des Jahres eine gute Ausgangslage, doch der Krieg drehte die Situation um 180 Grad. Und es könnten abermals die großen Tech-Werte sein, die profitieren, weil sie ihr Geschäft im virtuellen Raum machen und sie wenig energieintensiv produzieren. Denn neben Inflationssorgen und Rezessionsängsten ist die Rohstofffrage das beherrschende Thema 2022. Es dürfte auch dafür sorgen, dass merkliche Rücksetzer am Markt zwar gekauft werden, oberhalb von 15.000 Punkten bewertungsseitig beim DAX bis Sommer aber der Deckel drauf sein könnte. Ein Grund mehr, 2022 mit intelligenten Produkten wie Bonuspapieren oder Discount-Optionsscheinen Seitwärtsrenditen abzuräumen.

Im Sparerdepot haben wir einige dieser Papiere aufgenommen, wie etwa das Capped-Bonus Zertifikat auf den DAX von der Citigroup mit der ISIN DE000KF2PHU7. Seit der Aufnahme im März kletterte das Papier um knapp 4 Prozent nach oben. Anleger können mit den gleichen Zertifikaten auf andere Indizes an der Wertentwicklung anderer Börsenbarometer partizipieren. Konkret: das Capped-Bonus Zertifikat auf den EuroStoxx 50 mit der ISIN DE000HR9YLZ6 (onemarkets) und das Capped-Bonus Zertifikat auf den breiten US-Index S&P 500 mit der ISIN DE000SF29742. Beide Papiere haben eine Laufzeit bis zum Dezember 2022.

Zu den Ankern im Depot gehören auch Produkte auf starke Dividendenwerte, die in dem unsicheren Umfeld besonders gefragt sind. Im Sparerdepot haben wir deshalb den Global Dividend Fund von JP Morgan (ISIN: LU0714179727) aufgenommen. Eine Alternative sind Produkte, die Qualitäts- und Substanzaktien beinhalten, wie etwa der Fidelity Europe Quality Income-ETF (ISIN: IE00BYSX4283). Mit einem Plus von 4 beziehungsweise 11 Prozent kann sich die Performance der beiden im Sparerdepot mehr als sehen lassen.

Global Dividend Fund von JP Morgan - ISIN: LU0714179727

Für wen geeignet? Langfrist-Anleger

Welche Rendite anpeilen? 10 bis 15 Prozent im Jahr

Risikoklasse: defensiv bis mittel

Maximaler Ausgabeaufschlag: 5 Prozent (je nach Broker deutlich weniger)

Laufende Gebühren: 1,81 Prozent

Fidelity Europe Quality Income-ETF - ISIN: IE00BYSX4283

Für wen geeignet? Langfrist-Anleger

Welche Rendite anpeilen? 10 bis 15 Prozent im Jahr

Risikoklasse: defensiv bis mittel

Laufende Kosten: 0,3 Prozent

Sparplanfähig: ja

Bonus Cap Zertifikat auf den DAX* - ISIN: DE000KF2PHU7

Für wen geeignet? Mittel bis Langfrist-Anleger

Welche Rendite anpeilen? 8,3 Prozent im Jahr (max.)

Laufzeitende: 15.12.2023

Risikoklasse: mittel

Bonus Cap Zertifikat auf den EuroStoxx 50* - ISIN: DE000HR9YLZ6

Für wen geeignet? Mittel bis Langfrist-Anleger

Welche Rendite anpeilen? 12,4 Prozent im Jahr (max.)

Laufzeitende: 16.12.2022

Risikoklasse: mittel

Bonus Cap Zertifikat auf den DAX* - ISIN: DE000SF29742

Für wen geeignet? Mittel bis Langfrist-Anleger

Welche Rendite anpeilen? 12,8 Prozent im Jahr (max.)

Laufzeitende: 16.12.2022

Risikoklasse: mittel

