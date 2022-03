Anlageideen Feingold

Apple muss die Produktion drosseln

30.03.2022, 10:34 Uhr

Die Einschränkungen im Rahmen der Coronavirus-Krise werden zwar vielerorts zurückgefahren. Aber steigende Inflationsraten und auch der russische Krieg in der Ukraine belasten nun die Kauflaune der Konsumenten. Apple scheint bereits zu reagieren.

Anfang März kündigt der US-Technologieriese Apple an, sein günstigstes iPhone-Modell SE aufwerten zu wollen. Es soll 5G-fähig werden. Nun kürzt das Unternehmen aber offenbar die Produktion - auch bei den AirPods.

Apple 159,66 EUR+56,31% Aktuelles ChartZeitraum 1 Jahr12:18 UhrXetra Apple Aktie Hoch 160,54 Zwischenwert Hoch / Mittel 145,70 Mittel 130,87 Zwischenwert Mittel / Tief 116,04 Tief 101,20 Apr '21Jul '21Okt '21Jan '22 MEHR ZU AktienMEHR ZU BÖRSE & MÄRKTE

Medienberichten zufolge sollen bereits im nächsten Quartal rund ein Fünftel weniger Geräte des iPhone SE gefertigt werden. Das entspreche einer Kürzung um zwei bis drei Millionen iPhones. Bei den AirPods gehe es um mehr als zehn Millionen Kopfhörer im gesamten Jahr.

Apple begründet diese Produktionskürzungen mit mehreren externen Störfaktoren: Der Krieg in der Ukraine und die vielerorts zunehmende Inflation hätten zu einer sinkenden Nachfrage geführt. Details zu den Geschäften von Apple werden am 3. Mai veröffentlicht, wenn der iPhone-Hersteller seine Ergebnisse für das jüngste Quartal veröffentlicht. Aktuell wird ein Umsatz von 94,4 Mrd. Dollar erwartet und ein Gewinn je Aktie in Höhe von 1,44 Dollar.

Dennoch hat sich der Aktienkurs von Apple in den vergangenen Wochen positiv entwickelt. Zu Beginn der Woche verzeichnete Apple den zehnten Kursanstieg in Folge und damit die längste Gewinnserie seit Oktober 2010, als das Unternehmen ebenfalls 10 Handelstage in Folge zulegte. Apple ist in den Produkten, die wir in den verschiedenen Depots haben, gut vertreten, hier stellen wir einige dieser Wertpapiere und Fonds vor.

JP Morgan US Technology Fund - ISIN: LU0159052710

Für wen geeignet? Langfrist-Anleger

Welche Rendite anpeilen? 10 bis 15 Prozent im Jahr

Risikoklasse: defensiv bis mittel

Maximaler Ausgabeaufschlag: 5 Prozent (je nach Broker deutlich weniger)

Laufende Gebühren: 1,81 Prozent

Fidelity Sustainable Research Enhanced US-ETF - ISIN: IE00BKSBGS44

Für wen geeignet? Langfrist-Anleger

Welche Rendite anpeilen? 10 bis 15 Prozent im Jahr

Risikoklasse: defensiv bis mittel

Laufende Kosten: 0,3 Prozent

Sparplanfähig: ja

Discountzertifikat auf Paypal* - ISIN: DE000SF63YZ1

Für wen geeignet? Mittelfrist-Anleger

Welche Rendite anpeilen? 28 Prozent im Jahr (max.)

Risikoklasse: moderat bis mittel

Discount Call auf den Nasdaq 100* - ISIN: DE000KE657B8

Für wen geeignet? Kurz bis Mittelfrist-Anleger

Welche Rendite anpeilen? 67 Prozent im Jahr (max.)

Risikoklasse: mittel bis hoch

Apple Turbo Bull* – ISIN: DE000HR63HR1

Für wen geeignet? Kurz bis Mittelfrist-Anleger

Welche Rendite anpeilen? 20 bis 50 Prozent im Jahr

Risikoklasse: hoch (Hebel 2)

