Anlageideen Feingold

Biontech mit Gewinn- und Kurssprung

31.03.2022, 15:30 Uhr

Das Mainzer Impfstoffunternehmen Biontech hat im vergangenen Jahr kräftig an der Corona-Krise verdient. Statt eines Millionengewinns wie 2020 haben die Mainzer einen mehrere Milliarden hohen Gewinn mit ihrem Covid-19-Impfstoff eingefahren. Die Aktie klettert nach oben.

Der Nettogewinn von Biontech stieg 2021 auf 10,3 Mrd. Euro nach 15,2 Mio. Euro 2020. Der Umsatz belief sich auf 18,98 Mrd. Euro, nach gut 482 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum. Die Aktionäre sollen von der Geschäftsentwicklung profitieren und eine Sonderdividende von zwei Euro je Aktie erhalten. Biontech kündigte zudem ein Aktienrückkaufprogramm von bis zu 1,5 Mrd. Dollar über die nächsten zwei Jahre an.

Der finanzielle Erfolg im Jahr 2021 ermöglicht es in den kommenden Jahren erhebliche Investitionen in Forschung und Entwicklung zu investieren. In diesem Jahr sollen bis zu 1,5 Mrd. Euro dafür ausgegeben werden, 50 Prozent mehr als 2021. Für 2022 rechnet Biontech mit einem Umsatz zwischen 13 und 17 Mrd. Euro mit seinem Covid-19-Impfstoff.

Das Unternehmen und sein US-Partner Pfizer haben für dieses Jahr Lieferverträge über rund 2,4 Milliarden Impfdosen unterzeichnet. 2021 wurden etwa 2,6 Milliarden Dosen des Impfstoffs in mehr als 165 Länder und Regionen weltweit geliefert.

Biontech und Pfizer forschen derzeit an einem an die Omikron-Variante angepassten Impfstoff. Im April könnten erste Daten aus der im Januar begonnenen klinischen Studie veröffentlichten werden.

Die Aktie von Biontech hat sich in den vergangenen Wochen nach dem kräftigen Rücksetzer leicht erholt. Wir nutzen diese Entwicklung mit einem Inline-Optionsschein* (ISIN: DE000HB2SL50) auf Biontech und einem Bonus Cap-Zertifikat* (ISIN: DE000HB4ZGK4) auf diesen Wert und erwerben die beiden Papiere für die Hot Deals. Alternativen zu diesen Produkten sind ein Inline-Optionsschein* (ISIN: DE000SH1WRJ7) und ein Discount-Zertifikat* (ISIN: DE000KF2T3B1).

Inline-Optionsschein auf Biontech* - ISIN: DE000HB2SL50

Für wen geeignet? Kurz bis Mittelfrist-Anleger

Welche Rendite anpeilen? 285 Prozent bis zum Laufzeitende im Juni 2022 (max.)

Risikoklasse: hoch

Bonus Cap Zertifikat auf Biontech* - ISIN: DE000HB4ZGK4

Für wen geeignet? Mittel bis Langfrist-Anleger

Welche Rendite anpeilen? 25,2 Prozent im Jahr (max.)

Laufzeitende: 16.12.2022

Risikoklasse: mittel

Inline-Optionsschein auf Biontech* - ISIN: DE000SH1WRJ7

Für wen geeignet? Kurz bis Mittelfrist-Anleger

Welche Rendite anpeilen? 120 Prozent jährlich, Laufzeitende im Juni 2022 (max.)

Risikoklasse: hoch

Discountzertifikat auf Biontech* - ISIN: DE000KF2T3B1

Für wen geeignet? Mittelfrist-Anleger

Welche Rendite anpeilen? 19 Prozent im Jahr (max.)

Risikoklasse: moderat bis mittel

