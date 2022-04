Anlageideen Hot Deals

Tesla ist hot – dieser Tesla-Inliner aber auch

06.04.2022, 13:03 Uhr

Tesla ist auf dem Vormarsch: Im vergangenen Jahr hat der E-Autobauer Rekorde beim Gewinn und Absatz erzielt. Im ersten Quartal knüpft der Konzern an die positive Entwicklung an und hat rund 310.000 Automobile verkauft – mehr als erwartet. Der Aktienkurs springt kräftig an und steht nur 100 Dollar vom Rekordhoch bei rund 1.245 Dollar entfernt. Damit hat der Kurs schnell und stark auf die geschäftliche Entwicklung reagiert. Wir rechnen daher mit einer Konsolidierung und wollen mit einem attraktiven Inline-Optionsschein (ISIN: DE000SH8E932) davon profitieren. Das Papier wird in die Hot Deals aufgenommen. Der Inliner hat seine Barrieren zwischen 700 und 1.400 Dollar, die nie bis zum Laufzeitende am 15.07.2022 berührt oder durchbrochen werden dürfen. Dann wird der Betrag von 10 Euro ausbezahlt, ansonsten verfällt das Wertpapier wertlos. Bei einem aktuellen Preis von 5 Euro ergibt sich daraus eine maximale Renditechance von rund 350 Prozent bis zum Laufzeitende.

Kaufkurse das erwähnten Produkt:

Verkaufskurs beim Inline-Optionsscheine bezogen auf Tesla Inc* (ISIN DE000SH8E932): 5 Euro

Mehr im Depot Hot Deals.

Hinweis

* Den Basisprospekt sowie die endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf den weiterführenden Link zum Produkt beim jeweiligen Emittenten bei allen mit * gekennzeichneten Produkten. Beachten Sie auch folgenden weiteren Hinweis zu dieser Werbung: Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.