Anlageideen Feingold

2022 - das Jahr der bösen Überraschungen

12.04.2022, 17:03 Uhr

Dieses Jahr ist voller Ereignisse, die vor ein oder zwei Jahren nur wenige vorausgesagt hätten. Das gilt auch für die Entwicklung der Unternehmen auf dem Aktienmarkt, etwa Bayer.

Von der Corona-Krise über die russische Invasion in der Ukraine bis hin zu einer historisch hohen Inflation in der ganzen Welt und einer sich verändernden Geldpolitik herrscht große Unsicherheit. Auch der Aktienmarkt schlägt Kapriolen. Unternehmen und Sektoren, die jahrelang überdurchschnittlich gut abgeschnitten hatten, hinken nun hinterher. Dagegen weisen Aktien, die in den vergangenen Jahren oft nur schwach abschnitten, nun eine überdurchschnittliche Performance auf. Der Value-Sektor mit seinen dividendenstarken Aktien ist hierfür ein gutes Beispiel.

Es ist vor allem der anhaltende Ukraine-Krieg mit seinen schwerwiegenden Auswirkungen auf die Rohstoff- und Energiemärkte, der für Turbulenzen sorgt. Die Trendwende dort und an anderen Kapitalmärkten ist Ausdruck globaler Veränderungen, die sich auch vehement auf den Aktienmarkt auswirken. Dabei wurden die Lieblinge der vergangenen Jahre, zu denen auch zahlreiche Corona-Gewinner gehören, massiv abgestraft.

Am DAX-Ende stehen in diesem Jahr nach dem ersten Quartal 4 dieser Titel: Delivery Hero (-60 Prozent), HelloFresh (-43 Prozent), Zalando (-39 Prozent) und Sartorius (-34 Prozent). Wobei diese Aktien auch vor der Corona-Krise meist zu den Börsengewinnern zählten. Sartorius zum Beispiel hat eine satte 5-Jahresperformance von rund 400 Prozent. HelloFresh schaffte diese Performance sogar in den vergangenen 3 Jahren.

An der DAX-Spitze thront nun Bayer mit einem Jahresplus von 45 Prozent. Die Aktie ist aufgrund der Fusion mit Monsanto einer der größten DAX-Verlierer der vergangenen Jahre gewesen. Wer die Aktie 3 Jahre (durch-)gehalten hat, kommt auf ein Plus von 11 Prozent. Doch der Agrar- und Pharma-Titel könnte vor dem Hintergrund einer sich anbahnenden Krise in der Landwirtschaft aufgrund steigender Düngemittelpreise einer der Profiteure am Aktienmarkt sein.

In den USA ist eine ähnliche Trendwende zu beobachten: Von den 20 Aktien im sehr breit gefassten Russell 1000-Index, die von 2016 bis 2021 die beste Performance erzielten, konnten 2022 nur drei Aktien Gewinne verzeichnen. Diese Verschiebung ist auch auf der anderen Seite der Medaille zu beobachten. Von den 20 Aktien im Russell 1000, die in den fünf Jahren bis 2022 am schlechtesten abgeschnitten haben, hat die Mehrheit, nämlich 11, in diesem Jahr zugelegt.

JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund - ISIN: LU0880062913

Für wen geeignet? Langfrist-Anleger

Welche Rendite anpeilen? 10 bis 15 Prozent im Jahr

Risikoklasse: defensiv bis mittel

Maximaler Ausgabeaufschlag: 5 Prozent (je nach Broker deutlich weniger)

Laufende Gebühren: 1,71 Prozent

Fidelity Europe Quality Income-ETF - ISIN: IE00BYSX4283

Für wen geeignet? Langfrist-Anleger

Welche Rendite anpeilen? 10 bis 15 Prozent im Jahr

Risikoklasse: defensiv bis mittel

Laufende Kosten: 0,3 Prozent

Sparplanfähig: ja

Bayer-Turbo* - ISIN: DE000KG1A5M3

Für wen geeignet? Kurz- Mittelfrist-Anleger

Welche Rendite anpeilen? 50 Prozent und mehr

Hebel: 7

Risikoklasse: hoch

Bayer-Turbo* - ISIN: DE000SH50RY1

Für wen geeignet? Kurz- Mittelfrist-Anleger

Welche Rendite anpeilen? 50 Prozent und mehr

Hebel: 5

Risikoklasse: hoch

Bayer-Turbo* - ISIN: DE000HB251R4

Für wen geeignet? Kurz- Mittelfrist-Anleger

Welche Rendite anpeilen? 50 Prozent und mehr

Hebel: 3

Risikoklasse: hoch





