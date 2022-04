Anlageideen Hot Deals

Aussichtsreicher Inliner mit 200 Prozent Renditechance

13.04.2022, 15:03 Uhr

Die Unsicherheit an den Börsen ist mit voller Wucht zurückgekehrt. Eine Verschärfung des Ukraine-Kriegs droht, die Inflation in Europa und den USA ist so hoch wie seit 40 Jahren nicht mehr und die ersten Unternehmensergebnisse für das abgelaufene Geschäftsquartal verliefen enttäuschend. So bricht der Gewinn bei der größten US-Bank JP Morgan um mehr als 40 Prozent im Auftaktquartal 2022 ein. Folge: Der Aktienmarkt ist weiterhin von hoher Volatilität geprägt, was am Angstbarometer VDAX-New abzulesen ist, der mit knapp 50 Prozent über seinem langjährigen Durchschnitt notiert. Diese Entwicklung hat dazu beigetragen, dass Inline-Optionsscheine auf den DAX vergleichsweise günstig geworden sind. Wir nehmen daher in die Hot Deals einen neuen Inline-Optionsschein (ISIN: DE000HB46F68) auf, dessen Barrieren bei 11.500 und 15.500 Punkten liegen. Der Abstand zum unteren Level beträgt rund 18 Prozent und zum oberen Level 11 Prozent. Wird keiner der beiden Grenzen während der Laufzeit bis zum 16. September 2022 berührt oder übertroffen, erhalten Anleger 10 Euro, andernfalls verfällt das Papier wertlos. Die maximale Renditechance beträgt rund 200 Prozent.

Kaufkurse das erwähnten Produkt:

Kaufkurs beim Inline Optionsschein bezogen auf den DAX® (ISIN: DE000HB46F68): 3,32 Euro

Mehr im Depot Hot Deals.





Hinweis

* Den Basisprospekt sowie die endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf den weiterführenden Link zum Produkt beim jeweiligen Emittenten bei allen mit * gekennzeichneten Produkten. Beachten Sie auch folgenden weiteren Hinweis zu dieser Werbung: Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.