Anlageideen Feingold

So geht es: Mit Aktien gegen die Inflation

14.04.2022, 15:30 Uhr

Die Berichtssaison über die jüngsten Geschäftsentwicklungen von börsennotierten Unternehmen steht aktuell an und lenkt den Blick auf die drastisch gestiegene Inflation. Wie werden Firmen mit der Inflationsentwicklung fertig? Sollte es ihnen gelingen, die Margen zu halten, sind Aktien ein geeigneter Inflationsschutz.

Egal, ob ein iPhone von Apple, eine hochwertige Grafikkarte von Nvidia oder Software von Microsoft – zahlreiche Technologieprodukte sind verdammt teuer und liefern ihren Herstellern satte Margen. In den vergangenen 10 Jahren lag die Gewinnmarge der US-Hightech-Unternehmen zwischen fast 17 und 19,5 Prozent. Im vergangenen Jahr stieg sie schon deutlich auf üppige 23,3 und nun erwarten Analysten sogar fast 25 Prozent. Auch für andere Sektoren wird eine weitere Steigerung der Gewinnmarge erwartet.

Ein Grund für diese Entwicklung ist die anhaltend hohe Nachfrage und der Ausfall eines ausreichenden Angebots an Rohmaterialien. Dazu haben Lieferkettenschwierigkeiten beigetragen sowie die damit verbundenen fehlenden Vorprodukte, für die es eine große Nachfrage gibt – etwa Chips und die dazugehörigen Bestandteile.

Analysten gehen in diesem Umfeld davon aus, dass Unternehmen ihre Preisvorstellungen auch in diesem Jahr an die Kunden weitergeben können und somit ihre attraktiven Margen beibehalten. Dies bedeutet aber auch, dass die Inflation auf einem hohen Niveau bleiben wird, wenn Unternehmen ihre Preise durchsetzen. Was für Unternehmen positiv ist, wird zum Nachteil von Verbrauchern.

Die Inflation ist also gekommen, um erst einmal zu bleiben. Sie könnte sich auf verträglichem Niveau einpendeln, weshalb Anleger nicht in Panik verfallen müssen - solange sie eine konstruktive Geldanlage dagegenstellen können. Und hier führt kein Weg am Aktienmarkt vorbei.

Jetzt muss es nicht immer gleich der Kauf einer Aktie sein, denn es existieren zahlreiche Alternativen, um vorsichtiger und besser an der Entwicklung des Aktienmarktes zu partizipieren. Im Sparerdepot haben wir zahlreiche Möglichkeiten aufgezeigt, wie Investments aussehen, die ein Sparbuch ersetzen können. Auch wenn die Zinsen zuletzt etwas zugenommen haben, bieten Sparbücher nach (gestiegener) Inflation keine befriedigende Rendite.

Alternativen zu einem direkten Aktienkauf sind Capped Bonuszertifikate, die einen Puffer gegen fallende Kurse und gleichzeitig attraktive Renditechancen bieten, die die Inflation mehr als ausgleichen. Das Papier mit der ISIN DE000KF8AHK7 ist ein solches Capped Bonuszertifikat, das diese Voraussetzungen erfüllt. Wir nehmen es daher in das Sparerdepot neu auf.

Global Dividend Fund von JP Morgan - ISIN: LU0714179727

Für wen geeignet? Langfrist-Anleger

Welche Rendite anpeilen? 10 bis 15 Prozent im Jahr

Risikoklasse: defensiv bis mittel

Maximaler Ausgabeaufschlag: 5 Prozent (je nach Broker deutlich weniger)

Laufende Gebühren: 1,81 Prozent

Fidelity Europe Quality Income-ETF - ISIN: IE00BYSX4283

Für wen geeignet? Langfrist-Anleger

Welche Rendite anpeilen? 10 bis 15 Prozent im Jahr

Risikoklasse: defensiv bis mittel

Laufende Kosten: 0,3 Prozent

Sparplanfähig: ja

Bonus Cap Zertifikat auf den DAX - ISIN: DE000KF8AHK7

Für wen geeignet? Mittel bis Langfrist-Anleger

Welche Rendite anpeilen? 9,5 Prozent im Jahr (max.)

Laufzeitende: 15.09.2023

Risikoklasse: mittel

Bonus Cap Zertifikat auf den EuroStoxx 50 - ISIN: DE000HR9YLZ6

Für wen geeignet? Mittel bis Langfrist-Anleger

Welche Rendite anpeilen? 12,2 Prozent im Jahr (max.)

Laufzeitende: 16.12.2022

Risikoklasse: mittel

Bonus Cap Zertifikat auf den DAX - ISIN: DE000SF29742

Für wen geeignet? Mittel bis Langfrist-Anleger

Welche Rendite anpeilen? 13,6 Prozent im Jahr (max.)

Laufzeitende: 16.12.2022

Risikoklasse: mittel

Die vorherige Kolumne: 2022 - das Jahr der bösen Überraschungen

* Den Basisprospekt sowie die endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf den weiterführenden Link zum Produkt beim jeweiligen Emittenten bei allen mit * gekennzeichneten Produkten. Beachten Sie auch folgenden weiteren Hinweis zu dieser Werbung: Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.