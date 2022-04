Anlageideen Feingold

Börsen 2022: Heißer Tanz in den Mai

20.04.2022, 15:16 Uhr

In diesem Jahr könnte es wieder so weit sein: Das alte Börsensprichwort „Sell in May and go away“ wird möglicherweise in diesem Jahr ein guter Ratschlag an den Aktienmärkten sein.

Das Börsenjahr hat ziemlich lausig begonnen. Zwar konnten sich die großen Aktienindizes wie der DAX oder der S&P 500 von ihren Jahrestiefständen im März lösen, doch mit einem Minus von 15 beziehungsweise 6 Prozent liegen die beiden Barometer noch deutlich im Minus für dieses Jahr.

Die Gründe dafür sind recht einfach: Ukraine-Krieg, Corona-Restriktionen und die neu entdeckte Entschlossenheit der US-Notenbank, den Inflationsanstieg zu bremsen, erhöhen die Unsicherheit und beeinträchtigen die Stimmung der Anleger. Da hat der Markt eine Menge zu verdauen.

Daher könnte es ratsam sein, eine alte Börsenregel zu befolgen, die Anlagern rät, sich im Börsenmonat Mai von den Aktienmärkten zu verabschieden: „Sell in May and go away“. Historisch betrachtet hat diese Regel sich schon oft bewahrheitet.

DAX 14.347,85-5,32% Aktuelles ChartZeitraum 1 Jahr17:15 UhrDB Indices DAX Index Hoch 16.271,75 Zwischenwert Hoch / Mittel 15.411,69 Mittel 14.551,63 Zwischenwert Mittel / Tief 13.691,57 Tief 12.831,51 Jul '21Okt '21Jan '22 MEHR ZU IndizesMEHR ZU BÖRSE & MÄRKTE

Der Mai ist steht vor der Tür, doch gestiegenen Zinsen und Renditen verunsichern bereits jetzt. Sie haben so stark wie lange nicht mehr zulegen können, weil die US-Notenbank entschlossen ist, die Inflation durch eine Anhebung der Zinssätze zu bekämpfen. Das färbt auch auf Europa ab, allerdings ist die EZB noch etwas zurückhaltender als die US-Notenbank Fed.

Für die Börse könnte nun auch noch eine andere Börsenregel wichtig werden: „Don´t fight the Fed“. Das bedeutet, Anleger sollen sich nicht gegen die Geldpolitik der US-Notenbank stellen. Mit anderen Worten: Wenn die Fed erklärt, dass sie die Wirtschaft abbremsen will, sollten Anleger ihr glauben.

Außerdem spricht die Statistik in diesem Jahr für die Börsenregel. Der Markt wird der bisherigen Performance nach zu urteilen in den ersten vier Monaten des Jahres rückläufig sein. Seit 1980 ist der Markt in 40 Prozent der Fälle, von Anfang Mai bis September gefallen, wenn er bis April rückläufig war.

Die durchschnittliche Bewegung von Mai bis September beträgt in diesen 15 Jahren minus 1,5 Prozent. Das klingt nicht nach viel, aber wenn der Markt zu Beginn des Jahres steigt, fällt er von Mai bis September nur in 23 Prozent der Fälle und der durchschnittliche Gewinn in dieser Zeitspanne beträgt 8 Prozent.

Für die Praxis bedeutet diese Statistik, das Engagement ein wenig zu reduzieren oder in defensivere Positionen umzuschichten. In den Depots bei Feingold Research haben wir daher eine ausgewogene Mischung zusammengestellt, um mögliche Turbulenzen des Jahres 2022 gut zu überstehen.

Global Dividend Fund von JP Morgan - ISIN: LU0714179727

Für wen geeignet? Langfrist-Anleger

Welche Rendite anpeilen? 10 bis 15 Prozent im Jahr

Risikoklasse: defensiv bis mittel

Maximaler Ausgabeaufschlag: 5 Prozent (je nach Broker deutlich weniger)

Laufende Gebühren: 1,81 Prozent

Fidelity Europe Quality Income-ETF - ISIN: IE00BYSX4283

Für wen geeignet? Langfrist-Anleger

Welche Rendite anpeilen? 10 bis 15 Prozent im Jahr

Risikoklasse: defensiv bis mittel

Laufende Kosten: 0,3 Prozent

Sparplanfähig: ja

Bonus Cap Zertifikat auf den DAX* - ISIN: DE000KF8AHK7

Für wen geeignet? Mittel bis Langfrist-Anleger

Welche Rendite anpeilen? 8,8 Prozent im Jahr (max.)

Laufzeitende: 15.09.2023

Risikoklasse: mittel

Bonus Cap Zertifikat auf den EuroStoxx 50* - ISIN: DE000HR9YLZ6

Für wen geeignet? Mittel bis Langfrist-Anleger

Welche Rendite anpeilen? 10,5 Prozent im Jahr (max.)

Laufzeitende: 16.12.2022

Risikoklasse: mittel

Discount Zertifikat auf den Nasdaq 100* - ISIN: DE000SD4UG13

Für wen geeignet? Mittelfrist-Anleger

Welche Rendite anpeilen? 14,1 Prozent im Jahr (max.)

Laufzeitende: 16.12.2022

Risikoklasse: mittel bis niedrig

Die vorherige Kolumne: So geht es: Mit Aktien gegen die Inflation

* Den Basisprospekt sowie die endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf den weiterführenden Link zum Produkt beim jeweiligen Emittenten bei allen mit * gekennzeichneten Produkten. Beachten Sie auch folgenden weiteren Hinweis zu dieser Werbung: Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.