Mega Tesla-Inliner für die Hot Deals

20.04.2022, 17:08 Uhr

Im vergangenen Jahr fuhr der Elektroauto-Pionier Tesla Rekordmarken bei Absatz, Umsatz und Gewinn ein. Und auch das neue Jahr lässt sich für den US-Konzern sehr gut an. Heute Abend nach US-Börsenschluss wird der E-Autobauer über sein jüngst abgelaufenes Quartal berichten. An der Börse ging es zuletzt allerdings überwiegend seitwärts, weshalb wir mit einem Inline-Optionsschein von dieser Bewegung gehebelt partizipieren wollen. Die Funktionsweise ist schnell erklärt: Berührt der Kurs des Basiswerts wie zum Beispiel die Aktie von Tesla während der Laufzeit nie die Barrieren des Inline-Optionsscheins, erhalten Anleger am Ende der Laufzeit 10 Euro ausgezahlt, andernfalls verfällt das Papier wertlos. Das für die Hot Deals ausgewählte Papier mit der ISIN DE000SH8E932 hat seine Barrieren bei 1.400 und 700 Dollar, was einem Puffer von rund 40 und 30 Prozent entspricht. Die maximale Renditechance beläuft sich auf 172 Prozent bis zum Laufzeitende am 15. Juli 2022. Wir gehen nicht nur bei Tesla von einer Seitwärtstendenz aus, sondern bei der Nasdaq insgesamt und kaufen für die Hot Deals ebenfalls einen Inline-Optionsschein auf die Nasdaq mit der ISIN DE000SH2XRC8. Die Begrenzungen nach oben betragen hier 13 und nach unten 22 Prozent, die maximale Renditechance beläuft sich auf rund 275 Prozent.

