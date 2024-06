Finanzen-Ticker Diese Unternehmen steigen auf – und diese ab Von dpa , reuters , cho , llb Aktualisiert am 07.06.2024 - 07:24 Uhr Lesedauer: 6 Min. Dax (KI-Symbolbild): Regelmäßig wird die Zusammensetzung der Dax-Indexfamilie überprüft. Die Änderungen werden ab dem 24. Juni wirksam. Kopiert News folgen

++Stühlerücken in der Dax-Familie – wer kommt, wer geht++ (7.6.2024)

Der Nebenwerteindex bekommt in knapp drei Wochen drei neue Mitglieder. Der Reisekonzern TUI, der Großküchen-Ausrüster Rational und der Lkw-Hersteller Traton ziehen zum 24. Juni in den Index der 50 wichtigsten Werte unterhalb des Dax ein, wie die Deutsche Börse bereits am Mittwochabend mitteilte.

Dafür weichen müssen der Solar-Zulieferer SMA Solar, der Biotech-Konzern Morphosys und der Autovermieter Sixt, die in den Kleinwerteindex SDax absteigen.

Einziger echter Aufsteiger aus dem SDax ist dabei die MAN- und Scania-Muttergesellschaft Traton. TUI war erst im Frühjahr von der Londoner Börse an den Frankfurter Markt zurückgekehrt.

Rational war im März wegen eines Verstoßes gegen die Grundsätze guter Unternehmensführung aus den Dax-Indizes ausgeschlossen worden. Der Vorsitzende des Prüfungsausschusses im Aufsichtsrat galt nicht wie vorgeschrieben als unabhängig, inzwischen hat Rational aber die Zusammensetzung des Gremiums geändert.

Auch im SDax gibt es Veränderungen

Morphosys steht vor der Übernahme durch den Schweizer Pharmariesen Novartis, weshalb der Streubesitz nur noch für einen Platz im SDax reicht.

Dort verdrängen die drei Absteiger den Versicherungs- und Bauspar-Konzern W&W, den Anlagenbauer Heidelberger Druck und die ThyssenKrupp-Wasserstoff-Tochter Nucera, die im vergangenen Jahr an die Börse gebracht und umgehend in den Index aufgestiegen war.

Nach dem Rüstungszulieferer Renk, der bereits im Mai in den Index nachgerückt war, zieht dafür auch der zweite Börsenneuling dieses Jahres neu in den SDax ein: die Parfümeriekette Douglas ist dort der einzige echte Aufsteiger. Die im März an die Börse zurückgekehrte Parfümeriekette holt sich auch ihren vor Jahren eingebüßten Platz in der Dax-Familie zurück und wird ab dem 24. Juni im Nebenwerteindex SDax gelistet.

So reagierten Anleger

Erwartungsgemäße Indexveränderungen in der Dax-Familie haben die Anleger am Donnerstag kaum gereizt. Auffällig waren allenfalls Rational, die angesichts ihrer baldigen MDax-Rückkehr mit 830 Euro in den Bereich ihrer Vierwochenhochs vorstießen. Damit bauten sie ihre dreitägige Erholungsrallye von der 100-Tage-Linie auf über acht Prozent aus.

Douglas blieben mit gut einem Prozent Tagesplus in ihrer jüngsten Spanne. Tui und Traton zumindest gaben nach mehreren positiven Handelstagen um bis zu 4,8 Prozent nach.

++Spannung an den Märkten vor der Zinsentscheidung der EZB++ (5.6.2024)

Am Tag vor der erwarteten Zinssenkung durch die Europäische Zentralbank (EZB) dürfte der Dax am Mittwoch mit Gewinnen in den Handel starten. Das legen die Kurse an den vorbörslichen Handelsplätzen nahe. Am Dienstag hatte der deutsche Leitindex rund ein Prozent tiefer im Vergleich zum Vortag, bei 18.405,64 Punkten, geschlossen.

Wie in den vergangenen Tagen richten Börsianer am Mittwoch ihr Augenmerk vor allem auf US-Konjunkturdaten, von denen sie sich Rückschlüsse auf die Geldpolitik der US-Notenbank Fed erhoffen.

Im Tagesverlauf stehen die Arbeitsmarktdaten der privaten US-Arbeitsmarktbehörde ADP auf dem Programm, die einen Vorgeschmack auf die offiziellen Daten am Freitag geben. Experten erwarten für Mai 175.000 neue Stellen im Privatsektor.

Mit Spannung wird auch das Stimmungsbarometer der Einkaufsmanager im US-Dienstleistungssektor erwartet. Am Montag hatte der Einkaufsmanagerindex für die Industrie eine konjunkturelle Abkühlung signalisiert.

Dax, MDax und SDax werden neu gemischt

Die deutsche Börse entscheidet heute über die Auf- und Absteiger in Deutschlands wichtigsten Aktienindizes: Dax, MDax und SDax. Während im Leitindex alles beim alten bleiben dürfte, schafft es der Touristikkonzern Tui vermutlich in den MDax und die Parfum-Filialkette Douglas in den SDax.

Insider: Verkauf statt Börsengang für Sunrise Medical

Der Heidelberger Rollstuhlhersteller Sunrise Medical geht doch nicht an die Börse. Der skandinavische Finanzinvestor Nordic Capital hat eine Woche nach der Ankündigung des Börsengangs doch noch einen Käufer gefunden, der ihm das ganze Unternehmen abnimmt.

Die kalifornische Beteiligungsfirma Platinum Equity übernimmt Sunrise Medical, wie die Beteiligten am Mittwoch mitteilten. Zum Kaufpreis sei Stillschweigen vereinbart worden. Nordic Capital sprach aber von einem "erfolgreichen Ergebnis". Medienberichten zufolge sollte Sunrise beim Börsengang mit rund zwei Milliarden Euro bewertet werden.