++Luxuskonzern LVMH unter Druck – Wachstum schwächer als erwartet++ (24.07.2024)

Der französische Luxusgüterkonzern LVMH (Moët Hennessy Louis Vuitton) kämpft weiter mit einer verhaltenen Nachfrage nach seinen Produkten. Im zweiten Quartal schwächte sich das Umsatzwachstum ab, da Konsumenten nicht mehr so häufig bei den teuren Louis-Vuitton-Handtaschen und Mode von Christian Dior zugriffen. So wuchs der Umsatz ohne Berücksichtigung von Währungseffekten sowie Zu- und Verkäufen von Unternehmensteilen um nur ein Prozent, wie das Unternehmen in Paris mitteilte. Analysten hatten im Schnitt mit fast dreimal so viel Wachstum gerechnet.

Dabei profitierte LVMH von zahlungskräftigen chinesischen Touristen im Ausland, vor allem in Japan, wo ein schwacher Yen die Erlöse nach oben trieb. In der chinesischen Region gingen die Erlöse hingegen zurück. Denn die chinesischen Kunden warteten eher die nächste Japan-Reise ab, um Preisvorteile durch den Yen zu erhalten, so die Beobachtung des Finanzchefs Jean-Jacques Guiony. Dies setze auch die Marge unter Druck, sagte er in einer Telefonkonferenz.

Anleger reagierten verschnupft. An der Pariser Börse sank die Aktie am Mittwoch im frühen Handel in der Spitze um mehr als sechseinhalb Prozent in Richtung des Jahrestiefs von 644 Euro aus dem Januar. Zuletzt hatte das Papier um fünf Prozent auf 656,80 Euro nachgegeben. Gemessen an der Marktkapitalisierung sind das etwas mehr als 17 Milliarden Euro. Mit einem Börsenwert von knapp 328 Milliarden Euro ist LVMH aber immer noch nach Novo Nordisk (umgerechnet 545 Milliarden Euro) und ASML (342 Milliarden) das drittwertvollste Unternehmen Europas.

++Varta-Aktie stürzt um 80 Prozent ab – Anlegern droht Totalverlust++ (22.07.2024)

Die Aktien des Batterieherstellers Varta sind mit einem Verlust von 80 Prozent in die neue Handelswoche gestartet. 2,10 Euro kosteten die Wertpapiere am Montagmorgen auf Xetra, inzwischen hat sich der Kurs minimal erholt.

Die Restrukturierung sieht eine vereinfachte Herabsetzung des Grundkapitals der Gesellschaft auf null Euro vor – verbunden mit einer anschließenden Kapitalerhöhung mit Bezugsrechtsausschluss und unter Ausgabe neuer Aktien. Die bisherigen Aktionäre würden in beiden Fällen leer ausgehen. Lesen Sie hier, was ein Bezugsrecht ist.

++Weltweite IT-Probleme lassen Aktienkurse einbrechen – Dax im Minus ++(19.7.2024)

Weltweite IT-Probleme der IT-Sicherheitsfirma Crowdstrike führten zu Technik-Ausfällen im internationalen Luftverkehr. Diese wiederum belasten Airline-Aktien. Über Probleme berichten unter anderem Lufthansa und ihre Tochter Eurowings sowie Ryanair oder US-Fluggesellschaften wie American Airlines und Delta. Lufthansa -Aktien notieren im MDax zeitweise drei Prozent schwächer. Die Aktie des Flughafenbetreibers Fraport verlor zwischendurch ebenfalls etwa 2 Prozent. Die Aktie von Ryanair gab an der Börse in Dublin am Morgen um bis zu 3,6 Prozent nach.

Auch die Stimmung am deutschen Aktienmarkt ist nach den Ereignissen gedämpft. Der Leitindex Dax fiel am Freitag bis mittags um zwischenzeitlich bis zu 0,82 Prozent auf 18.200 Punkte. Mit einem Wochenminus von knapp 3 Prozent ist das Börsenbarometer damit auf das Juni-Niveau zurückgefallen, nachdem es vor einer Woche noch einen Kursanstieg verzeichnet hatte. Neben dem Luftverkehr sind von den Ausfällen auch Banken und Medien betroffen.

Die Lufthansa sieht sich von den weltweiten Computer-Problemen "zur Zeit gering" betroffen. Es könne zu "Verspätungen und einzelnen Ausfällen kommen", teilte die Fluggesellschaft in Frankfurt mit. "Erheblich beeinträchtigt ist der Flugbetrieb am Flughafen BER." Lufthansa bedauere die Unannehmlichkeiten für ihre Passagiere.

Auch die Aktie von Microsoft ist betroffen. Sie verlor im Frankfurter Handel am Morgen gut 2,4 Prozent. In den USA ist der Handel noch nicht eröffnet. Vorbörslich soll die Aktie rund zwei Prozent verloren haben, meldet dpa-afx. Der Fehler beim Software-Update von Crowdstrike habe die Software von Microsoft gestört. Server seien offline gegangen und dann in einer Wiederherstellungs-Schleife stecken geblieben. Die Folge sei der "berühmte" "Blue Screen of Death (BSOD)". Lesen Sie hier mehr zur vermutlichen Ursache der IT-Störung .

++Zinsentscheid hat keinen Einfluss auf Dax++(19.7.2024)

Am Freitag wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge kaum verändert starten. Am Donnerstag hatte er 0,4 Prozent schwächer bei 18.354 Punkten geschlossen und damit das vierte Mal in Folge nachgegeben. Für den MDax der mittelgroßen Werte ging es immerhin um 0,22 Prozent auf 25.587 Zähler nach oben.

Druck kam von den US-Börsen, wo die Technologie-Werte ihre jüngsten Verluste ausweiteten. Zudem belastete ein Kursrutsch bei den Aktien des Schwergewichts Siemens . Nach enttäuschenden Resultaten des schweizerischen Konkurrenten ABB sackten die Siemens-Aktien am Dax-Ende um 4,4 Prozent ab. Analysten hatten in ihren Kommentaren zu ABB den Auftragseingang und den Umsatz als Schwachpunkte hervorgehoben.

Am frühen Nachmittag hatte die Europäische Zentralbank (EZB) erwartungsgemäß darauf verzichtet, ihre Geldpolitik weiter zu lockern. Die Sitzung der Europäischen Zentralbank (EZB) ließ die Investoren weitgehend kalt. Die Währungshüter um Präsidentin Christine Lagarde rüttelten vor der Sommerpause wie erwartet nicht an den Zinsen und hielten sich für ihre nächste Sitzung im September alle Türen offen. Weitere Hinweise auf die nächsten geldpolitischen Schritte der EZB erhoffen sich die Investoren daher vor allem von den Konjunkturdaten.

++Attentat auf Trump beflügelt die Börsen++(16.7.2024)

Das Attentat auf den US-Präsidentschaftsbewerber Donald Trump hat die Kurse an der Wall Street weiter in die Höhe getrieben. "Es klingt paradox, aber der Trump-Trade an der Börse lebt wieder auf", kommentierte Jürgen Molnar, Stratege bei RoboMarkets. Viele Anleger setzten darauf, dass Trumps Chancen bei den Wahlen im November durch das Attentat gestiegen seien und griffen bei risikoreichen Titeln zu.

Der Dow-Jones-Index der Standardwerte und der breiter gefasste S&P 500 sprangen auf frische Allzeithochs und stiegen jeweils um bis zu knapp ein Prozent auf 40.351 und 5.667 Punkte. Der Index der Technologiebörse Nasdaq gewann in der Spitze 1,3 Prozent auf 18.642 Stellen. Das Tagesthema dreht sich um den "Trump-Trade", betonte auch Bob Savage, Stratege bei The Bank of New York Mellon (BNY Mellon).

Viele Anleger in Deutschland und Europa müssen das Attentat auf den Ex-Präsidenten Donald Trump noch verarbeiten. Dabei stellt sich hierzulande die Frage, wie sich die Tat auf den US-Wahlkampf auswirkt. "Der Wahlkampf in den USA dürfte mit dem Attentat auf Trump in die heiße Phase treten und es ist davon auszugehen, dass Trump den Vorfall für sich zu nutzen weiß und politisches Kapital daraus schlagen wird", schreibt die Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale (Helaba).

Laut der Helaba sorgen Zinshoffnungen in diesen Tagen auf beiden Seiten des Atlantiks am Aktienmarkt für ein stabiles Umfeld. Belastende Meldungen kamen am Montag aber aus China mit eher schwachen Wirtschaftsdaten. Die Wirtschaft im Reich der Mitte verliert an Schwung und auch Einzelhandelsdaten enttäuschten.

Nach zuletzt drei Gewinntagen in Folge haben die Anleger bei deutschen Aktien zum Wochenstart auf die Bremse getreten. Der Dax weitete seine Anfangsverluste am Montagnachmittag noch aus, obwohl die US-Börsen mit klaren Gewinnen eröffneten. Letztlich verlor der Leitindex fast auf seinem Tagestief 0,84 Prozent auf 18.590,89 Zähler, nachdem er in der Vorwoche um rund anderthalb Prozent gestiegen war. Der MDax schloss am Montag 0,83 Prozent tiefer bei 25.688,25 Punkten.

Nach den unerwartet niedrig ausgefallenen US-Inflationsdaten an der vergangenen Woche ist nach Ansicht nahezu aller Fachleute eine erste Zinssenkung in den Vereinigten Staaten noch im September wahrscheinlicher geworden.

"Auf ihrer Sitzung am 31. Juli dürfte die Federal Reserve zwar noch nicht an der Zinsschraube drehen. Der Weg für eine Leitzinswende auf der September-Sitzung scheint nun jedoch frei", konstatierte Uwe Streich, Aktienstratege der Landesbank Baden-Württemberg (LBBW).

++Inflation in den USA geht spürbar zurück++(12.7.2024)

Die Inflation in den USA lässt spürbar nach und nährt die Hoffnung der Finanzmärkte auf eine Zinssenkung im September. Die Teuerungsrate sank im Juni überraschend deutlich auf 3,0 Prozent von 3,3 Prozent im Mai, wie das US-Arbeitsministerium am Donnerstag mitteilte. Das ist die niedrigste Inflationsrate in diesem Jahr.

Stratege Sameer Samana von der US-Großbank Wells Fargo verwies auf die immer stärker werdende Hoffnung der Anleger auf baldige Zinssenkungen in den USA. "Wenn die US-Notenbank Fed jetzt von der geldpolitischen Straffung zur Lockerung übergeht, bedeutet das bessere Zeiten für die Wirtschaft und damit für eine breitere Palette an Unternehmen, als die enge Gruppe aus der Technologiebranche, auf die die Investoren bisher gesetzt haben."

Am Freitag wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge kaum verändert starten. Am Donnerstag hatte er 0,7 Prozent fester bei 18.534,56 Punkten geschlossen. Mit seiner zuletzt positiven Tendenz hat sich der Leitindex wieder dem oberen Ende seines etwa einen Monat gültigen Korridors genähert, der bis etwa 18.600 Punkte reicht. Im Wochenverlauf steuert er auf ein halbes Prozent Plus zu.

++Experten erwarten Zinswende noch in diesem Jahr++(11.7.2024)

Trotz Fortschritten bei der Bekämpfung der Inflation ist die Zeit für eine Zinswende in den USA laut Notenbankchef Jerome Powell noch nicht gekommen. Man benötige noch größere Zuversicht, dass sich die Teuerung nachhaltig auf das Ziel der Federal Reserve von zwei Prozent zubewege, sagte er bereits am Dienstag laut Redetext bei einer Anhörung im US-Kongress.

++IWF fordert weitere Zinssenkungen++(5.7.2024)

Das Zurückweichen der Teuerung halte an und die jüngsten Inflationszahlen bestätigten dies, sagte der Leiter der Europaabteilung des IWF, Alfred Kammer, am Mittwoch der Nachrichtenagentur Reuters am Rande des Notenbank-Forums der EZB in Sintra.

Kammer zufolge lässt sich bereits eine Entspannung auf dem Arbeitsmarkt feststellen. "Wir sehen das in einer Reihe von Ländern, und das deutet darauf hin, dass der restriktive Kurs der Geldpolitik die Gesamtnachfrage dämpft." Der IWF halte damit an seiner Geldpolitik-Empfehlung für die EZB festhalten, die besagt, dass sie damit fortfahren sollte, schrittweise den Schlüsselzins zu senken, so Kammer weiter.

"Anleger sollten das Plus auf der Anzeigetafel in Frankfurt aber nicht überbewerten", warnte Konstantin Oldenburger, Marktanalyst vom Broker CMC Markets. "Ein zu schwacher oder auch zu starker Arbeitsmarktbericht am Freitag dürfte den Index recht schnell wieder in seine Schaukelbörse zurückversetzen."

++Wahlsieg der Rechtspopulististen beeinflusst internationale Börsen++(2.7.2024)

Am Sonntag hatte in Frankreich Marine Le Pens Rassemblement National (RN) erwartungsgemäß die erste Wahlrunde für sich entschieden. Allerdings war der Vorsprung der Rechtsnationalen nicht so deutlich ausgefallen, wie befürchtet.

An den europäischen Börsen hat die Furcht vor einem radikalen Politikwechsel in Frankreich nach der ersten Wahlrunde abgenommen. "Der Rassemblement National (RN) hat in Frankreich zwar die erste Runde der Parlamentswahl klar gewonnen, aber die absolute Mehrheit verfehlt", konstatierte Jochen Stanzl, Analyst beim Broker CMC Markets.

Der befürchtete Erdrutschsieg sei damit ausgeblieben. Die Erleichterung über den Wahlausgang sorgte vor allem an der Pariser Börse für Rückenwind. Mit einem Plus von zeitweise knapp drei Prozent eilte der französische Leitindex CAC 40 seinen europäischen Pendants davon.

Auch Ralph Solveen von der Commerzbank glaubt nicht an die Bildung einer stabilen Regierungsmehrheit. Wenn es so käme, dann dürfte es in den kommenden drei Jahren sehr schwerfallen, für dringende Reformen eine Mehrheit zu finden, sagte Solveen. Viele anstehende Entscheidungen auf europäischer Ebene dürften hierdurch erschwert werden.

An den Börsen scheinen Anleger und Investoren genau dieses Szenario einzupreisen. "Die Börse setzt aktuell darauf, dass es am kommenden Sonntag nicht zu einem radikalen Politikwechsel in Frankreich mit all seinen Konsequenzen für Europa und den Euro kommen wird", begründete Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar von Robomarkets die Markterholung. Zudem fließe zum Monatsanfang frisches Geld in den Markt und sorge für einen dynamischen Start in das zweite Börsenhalbjahr.

Der Dax schloss mit einem Plus von 0,30 Prozent bei 18.290,66 Punkten. Damit startete der deutsche Leitindex zwar freundlich ins zweite Halbjahr 2024, gab aber letztlich den Großteil seiner Tagesgewinne bis zum Handelsschluss wieder ab. Den Juni und das zweite Quartal hatte der Dax jeweils mit einem Minus beendet. Der MDax gewann am Montag 0,27 Prozent auf 25.244,65 Punkte. Auch europaweit erholten sich die meisten Börsen.

US-Aktienmärkte mit positivem Start ins zweite Halbjahr

Die US-Aktienmärkte sind mit leichten Gewinnen in die neue Börsenwoche gestartet. Etwas Rückenwind kam am Montag von konjunktureller Seite: Die Stimmungsdaten aus der Industrie für Juni lagen unter den Erwartungen und könnten tendenziell für eine lockere Geldpolitik der US-Notenbank sprechen. Wegen des Nationalfeiertags am 4. Juli wird am Mittwoch nur verkürzt gehandelt, am Donnerstag bleiben die Börsen geschlossen.