Wer mich ein wenig kennt, weiß, dass ich ein großer Fan Spaniens bin. Die Rallye spanischer Aktien habe ich dennoch erst spät bemerkt. Was hat Spanien auf den Kurslisten so weit nach oben gespült?

Deutsche Aktien laufen und laufen mehrheitlich. Doch schaut man auf die internationalen Kurszettel, dann sind sie fast nur Mittelmaß. In diesem Jahr machen Griechenland (43 Prozent), Polen (36 Prozent), Österreich (29) und Spanien (28) das Rennen. Der Dax in Frankfurt hält mit einem Plus von immerhin 20 Prozent gut Anschluss.

Auch längerfristig – und das ist letztlich das, was zählt – steht der spanische Aktienmarkt gut da: über drei Jahre plus 76 Prozent, über fünf Jahre legt er um 104 Prozent zu. Schaut man auf den spanischen Leitindex Ibex mit den 35 größten börsennotierten Unternehmen, zeigt sich: Im ersten Halbjahr haben nur fünf eine negative Kursentwicklung ausgewiesen. Von den 40 Dax-Titeln waren es 15.

Starker Bankensektor

Außerdem sind die Banken stark im Index vertreten – und das ist seit Längerem einer der stärksten Sektoren, nicht nur in Spanien, auch in Italien, Griechenland oder Deutschland. Die starke Kursentwicklung von Banken wie BBVA, Bankinter, Banco Sabadell oder Santander trägt also auch dazu bei, dass der Gesamtmarkt stabil nach oben läuft.

Zwar hat Spanien als EU-Mitglied wie Deutschland die gleichen Bedingungen für Leitzinsen, die die Europäische Zentralbank (EZB) festlegt, doch im Bankensektor kann das unterschiedlich wirken: So konnten Spaniens Banken stärker von steigenden Zinsen profitieren, weil sie zum Beispiel im Hypothekengeschäft traditionell sehr stark sind und weil sie hohe Erträge generell aus Kreditmargen erzielen.

Mehr ausländisches Kapital nach Europa

Zugleich fließt insgesamt viel mehr Kapital in europäische Aktienmärkte wie Spanien oder Deutschland. Internationale Investoren erwarten hier höhere Renditen als zuletzt zum Beispiel auf dem über Jahre überragend gelaufenen US-Markt. Wenn günstigere Bewertungen und bessere Perspektiven locken wie zur Zeit, hebt das die Investoren-Stimmung.

Aber es ist auch eine Gesamtentwicklung, die nach der Pandemie eingesetzt hat. Spaniens Wirtschaft ist spät, aber dann "mit Schmackes" aus der Pandemie herausgekommen. Dass die Wirtschaft sehr stark (etwa 15-20 Prozent) vom Tourismus abhängt, hatte sie im Jahr 2020 und danach, als die Gäste ausblieben, arg gebeutelt. Doch jetzt kommen die Touristen wieder in Scharen. Erstmals dürften in diesem Jahr 100 Millionen Menschen nach Spanien kommen. So viele wie noch nie. 2024 waren es rund 94 Millionen.

Immer mehr Touristen, Saisonarbeiter, Einwanderer