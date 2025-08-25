Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Ein Kursrutsch erschütterte die Nike-Aktie, ausgelöst durch die Zölle von US-Präsident Trump. Denn das Unternehmen fertigt vorwiegend in Asien. Eine strategische Neuausrichtung soll es richten.

14 Prozent Kurseinbruch an einem einzigen Tag: Für den Sportartikel-Weltmarktführer Nike war die Zoll-Ankündigung von US-Präsident Donald Trump ein Minusgeschäft. Denn Nike fertigt hauptsächlich in Vietnam und China. Diese beiden Staaten sind besonders von den Zöllen betroffen. Nike – ein unfreiwilliger Spielball der Zollpolitik? Absolut.

Loading...

Einzelhändler stehen besonders im Feuer. Viele produzieren in Asien. Also in den Ländern, für die die Importzölle besonders hoch angesetzt wurden. Doch je mehr der US-Präsident einlenkte bzw. einlenken musste, umso besser, insbesondere für Einzelhändler wie Nike. Etwa am 12. Mai: Da wurden die Zölle zwischen China und den USA für 90 Tage ausgesetzt. Eine positive Überraschung. Denn diese Abgaben hatten sich bis auf 125 bzw. 145 Prozent hochgeschaukelt – ein unhaltbarer Zustand, wäre es wahr geworden. Die Zollpause wurde mittlerweile verlängert.

Die Nike-Aktie gewann damals, im Mai, umgehend an Wert: Sieben Prozent ging es aufwärts. Ende Juni zeigten die Zahlen zum vierten Quartal dann, dass das Geschäft weniger holprig als erwartet lief. Die Aktie schnellte um zehn Prozent nach oben. Das Schlimmste, das glaubten Börsianer, sollte überstanden sein.

Seit Jahren im Krisenmodus

Nun ist es ja nicht so, dass Nikes Geschäft nur vom Zollkonflikt belastet wäre. Vielmehr schwelt die Krise des Unternehmens seit Jahren, was an Umsatz- und Gewinnrückgängen sichtbar wird – und am Aktienkurs. Vor vier Jahren war die Aktie von Nike zweieinhalbmal so viel wert wie jetzt. Was ist seitdem passiert?

Das war zum einen die nachlassende Nachfrage aus China nach der Pandemie. China ist einer der wichtigsten Märkte für Nike. Chinas Wirtschaft kam aber nur langsam in Gang. Eine Immobilienkrise beutelte die Konsumenten zusätzlich. Sie hielten ihr Geld zusammen. Zum anderen war Nike auf hohen Lagerbeständen sitzen geblieben und musste irgendwann zu supergünstigen Konditionen seine Lager leeren.

(Quelle: Rüdiger Jürgensen) Zur Person Antje Erhard arbeitet seit rund 20 Jahren als Journalistin und TV-Moderatorin. Ihr Weg führte sie von der Nachrichtenagentur dpa-AFX u. a. zum ZDF. Derzeit arbeitet sie für die ARD-Finanzredaktion in Frankfurt und berichtet täglich, was in der Welt der Börse und Wirtschaft passiert.

Falsche Strategie

Doch am meisten setzte Nike zu, die Kundenbindung falsch eingeschätzt zu haben: Nike hatte immer mehr auf einen Direktvertrieb und auf Online-Handel gesetzt statt auf Groß- und Einzelhandel. Doch die Kunden wechselten keineswegs vom Geschäft auf die Nike- oder SNKR-App. Wohl aber zu anderen Marken. Zu On, an dem der Ex-Tennisprofi Roger Federer beteiligt ist, oder Under Armour. Spätestens da war klar: Es bedarf einer Neuausrichtung.