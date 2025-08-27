Rekordbewertungen in den USA Ist der Abschied von US-Aktien wirklich klug?

Von Leon Bensch 27.08.2025 - 14:31 Uhr Lesedauer: 4 Min.

New York und fallende Aktienkurse (KI-Symbolbild): US-Aktienbewertungen auf Rekordhoch – Risiko oder Chance?

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Immer mehr Deutsche misstrauen US-Titeln und setzen auf Europa. Doch ein genauer Blick zeigt: Die Sache ist komplizierter, als es scheint.

US-Aktien glänzen seit Jahren mit Rekorden. Vor allem Tech-Riesen wie Apple, Microsoft oder Nvidia treiben die Kurse in immer neue Höhen. Doch was Anleger freut, hat eine Schattenseite: Die Bewertungen sind so hoch wie selten zuvor.

Loading...

Gleichzeitig führt Donald Trumps Politik zu zusätzlicher Unsicherheit und lässt viele deutsche Investoren nach Alternativen suchen. Gold, Anleihen oder europäische Titel rücken in den Vordergrund, während das Vertrauen in die Wall Street bröckelt. Doch ist es wirklich klug, jetzt auf Distanz zu den US-Märkten zu gehen und stärker auf Europa zu setzen?

Hohe Bewertungen und das Risiko von US-Aktien

Das zentrale Maß für die Bewertung von Aktien ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Es setzt den Aktienkurs ins Verhältnis zum Gewinn je Aktie und zeigt, wie viel Anleger für einen Euro Gewinn zahlen. Ein hohes KGV signalisiert Hoffnungen auf hohes Wachstum und hohe Gewinne, birgt aber auch ein größeres Enttäuschungsrisiko, wenn die nächsten Quartalsergebnisse hinter den Erwartungen zurückbleiben.

Wie ambitioniert die Bewertung ausfällt, zeigt der Blick auf den marktbreiten US-Index S&P 500: Er notiert aktuell bei einem KGV von 28,7. Im Durchschnitt der letzten zehn Jahre war der S&P 500 mit einem KGV von 23,3 bewertet. Das entspricht einem Aufschlag von rund 23 Prozent.

Politischer Faktor: Trump-Effekt

Neben den hohen Bewertungen spielt die Politik eine entscheidende Rolle für die aktuelle Verunsicherung deutscher Anleger. Seit Donald Trump erneut als US-Präsident im Amt ist, beobachten Marktteilnehmer eine deutliche Veränderung im Anlageverhalten.

Eine repräsentative Umfrage des Instituts Civey unter 2.000 Anlegern im Auftrag des Direkt-Brokers tradegate.direct zeigt: 40 Prozent der Befragten haben ihre Anlagestrategie seit Jahresbeginn wegen der als erratisch wahrgenommenen Politik Trumps verändert. Besonders betroffen ist das Vertrauen in US-Aktien. Drei Viertel der Befragten berichten, dass ihr Vertrauen in diese Titel gesunken ist, bei fast der Hälfte sogar "deutlich".

Anlageverhalten deutscher Privatanleger

Das schwindende Vertrauen in US-Aktien spiegelt sich laut Umfrage auch im Verhalten deutscher Anleger wider. Rund 15 Prozent haben sich seit Jahresbeginn von US-Titeln getrennt, während knapp 60 Prozent weiterhin US-Werte im Depot halten. Bei jedem Fünften machen sie sogar den größten Teil des Portfolios aus.