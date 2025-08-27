Rekordbewertungen in den USA Ist der Abschied von US-Aktien wirklich klug?
Immer mehr Deutsche misstrauen US-Titeln und setzen auf Europa. Doch ein genauer Blick zeigt: Die Sache ist komplizierter, als es scheint.
US-Aktien glänzen seit Jahren mit Rekorden. Vor allem Tech-Riesen wie Apple, Microsoft oder Nvidia treiben die Kurse in immer neue Höhen. Doch was Anleger freut, hat eine Schattenseite: Die Bewertungen sind so hoch wie selten zuvor.
Gleichzeitig führt Donald Trumps Politik zu zusätzlicher Unsicherheit und lässt viele deutsche Investoren nach Alternativen suchen. Gold, Anleihen oder europäische Titel rücken in den Vordergrund, während das Vertrauen in die Wall Street bröckelt. Doch ist es wirklich klug, jetzt auf Distanz zu den US-Märkten zu gehen und stärker auf Europa zu setzen?
Hohe Bewertungen und das Risiko von US-Aktien
Das zentrale Maß für die Bewertung von Aktien ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Es setzt den Aktienkurs ins Verhältnis zum Gewinn je Aktie und zeigt, wie viel Anleger für einen Euro Gewinn zahlen. Ein hohes KGV signalisiert Hoffnungen auf hohes Wachstum und hohe Gewinne, birgt aber auch ein größeres Enttäuschungsrisiko, wenn die nächsten Quartalsergebnisse hinter den Erwartungen zurückbleiben.
Wie ambitioniert die Bewertung ausfällt, zeigt der Blick auf den marktbreiten US-Index S&P 500: Er notiert aktuell bei einem KGV von 28,7. Im Durchschnitt der letzten zehn Jahre war der S&P 500 mit einem KGV von 23,3 bewertet. Das entspricht einem Aufschlag von rund 23 Prozent.
Politischer Faktor: Trump-Effekt
Neben den hohen Bewertungen spielt die Politik eine entscheidende Rolle für die aktuelle Verunsicherung deutscher Anleger. Seit Donald Trump erneut als US-Präsident im Amt ist, beobachten Marktteilnehmer eine deutliche Veränderung im Anlageverhalten.
Eine repräsentative Umfrage des Instituts Civey unter 2.000 Anlegern im Auftrag des Direkt-Brokers tradegate.direct zeigt: 40 Prozent der Befragten haben ihre Anlagestrategie seit Jahresbeginn wegen der als erratisch wahrgenommenen Politik Trumps verändert. Besonders betroffen ist das Vertrauen in US-Aktien. Drei Viertel der Befragten berichten, dass ihr Vertrauen in diese Titel gesunken ist, bei fast der Hälfte sogar "deutlich".
Anlageverhalten deutscher Privatanleger
Das schwindende Vertrauen in US-Aktien spiegelt sich laut Umfrage auch im Verhalten deutscher Anleger wider. Rund 15 Prozent haben sich seit Jahresbeginn von US-Titeln getrennt, während knapp 60 Prozent weiterhin US-Werte im Depot halten. Bei jedem Fünften machen sie sogar den größten Teil des Portfolios aus.
Parallel dazu setzen viele stärker auf Sicherheit: Fast die Hälfte der Befragten investierte in Gold, Anleihen oder Rohstoffe. Zugleich rücken neue Favoriten in den Fokus. Europäische Technologie- und vor allem Rüstungswerte, etwa Rheinmetall, Hensoldt oder Renk, profitieren von der politischen Lage, während klassische US-Vorzeigeunternehmen wie Tesla an Bedeutung verlieren.
Karsten Haesen, Leiter des Direkt-Brokers, fasst die Stimmungslage so zusammen: "Die unberechenbare Zollpolitik von US-Präsident Trump bleibt ein erheblicher Risikofaktor für die Entwicklung von Aktienkursen. Wir stellen fest, dass Privatanleger zwar weiterhin auf steigende Kurse setzen, zugleich aber mit risikominimierenden Maßnahmen wie der Diversifikation ihres Portfolios reagieren."
Chancen und Risiken einer Umschichtung
Eine stärkere regionale Ausrichtung auf Europa bietet auf den ersten Blick Vorteile: Anleger reduzieren ihre Abhängigkeit vom US-Markt und streuen ihr Risiko breiter. Gerade in unsicheren Zeiten kann Diversifikation helfen, Schwankungen im Depot abzufedern. Zudem erscheinen viele europäische Aktien im Vergleich zu US-Titeln günstiger bewertet.
Doch der Wechsel birgt auch Risiken. Zum einen entstehen Transaktionskosten, die die Rendite mindern. Zum anderen gilt die alte Börsenweisheit "Hin und her macht Taschen leer." Wer aus Angst Gewinne in den USA verpasst, zahlt doppelt – durch verpasste Chancen und durch Gebühren. Hinzu kommt, dass nicht alle US-Aktien teuer sind.
Alternative Strategie: Value statt Regionalverschiebung
Anleger müssten nicht zwangsläufig pauschal den US-Markt meiden, um ihr Bewertungsrisiko zu senken, erklärt Kapitalmarktanalyst Pascal Kielkopf von HQ Trust. Eine Value-Strategie biete eine Alternative. Dabei investieren Anleger in Aktien, die im Verhältnis zu ihren Fundamentaldaten wie Umsatz, Gewinn und Cashflow günstig sind – unabhängig davon, in welcher Region die Unternehmen ihren Sitz haben.
Kielkopf zufolge lassen sich diese Unterschiede anhand zweier globaler Indizes verdeutlichen. Der MSCI World, der als Standard für weltweite Aktien gilt, besteht zu über 70 Prozent aus nordamerikanischen Titeln, während Europa weniger als 20 Prozent ausmacht. Im MSCI World Enhanced Value verschiebt sich dieses Bild deutlich: Nordamerika hat dort nur noch rund 42 Prozent Gewicht, Europa kommt auf 32 Prozent und die Pazifikregion auf 27 Prozent.
- Bluechips: Diese Aktien sind besonders viel wert
- Defensive Aktien: Die Crème de la Crème der Langeweile
Wer also auf günstig bewertete Aktien setzt, reduziert automatisch den Anteil teurer US-Titel im Depot, ohne sich bewusst gegen die USA zu entscheiden. Der Unterschied zeigt sich Kielkopf zufolge klar an den Kennzahlen: Der MSCI World liegt bei einem KGV von 23,7. Eine reine Regionalverschiebung senkt es nur leicht auf 19,9. Bleibt das US-Gewicht erhalten, aber der Fokus liegt auf Value-Aktien, sinkt das KGV dagegen deutlich stärker – auf 14,0.
Für Anleger heißt das: Nicht das Umschichten zwischen Regionen bringt den größten Effekt, sondern die gezielte Auswahl günstiger Titel. Praktisch gelingt das am einfachsten über sogenannte Value-ETFs, etwa auf den MSCI World Enhanced Value, die die Auswahl günstiger Aktien automatisch übernehmen, ohne dass Anleger selbst Einzelwerte heraussuchen müssen.
US-Aktien nicht vorschnell meiden
Kielkopfs Schlussfolgerung lautet: Über die Attraktivität eines Portfolios entscheidet nicht die regionale Gewichtung, sondern die Titelauswahl. Er betont, dass es entscheidender sei, innerhalb der Regionen auf Value-Aktien zu setzen, als lediglich die "teuren" Regionen unterzugewichten.
Karsten Haesen kommt zu einem ähnlichen Fazit. Die Dominanz von Unternehmen wie Apple, Nvidia oder Microsoft werde bestehen bleiben. "Trumps Politik sorgt zwar für massive Unsicherheit. Doch an US-Tech führt trotz allem kein Weg vorbei", so Haesen. Zwar könne eine stärkere Gewichtung europäischer Titel das Risiko breiter streuen, sie ersetze jedoch nicht die sorgfältige Auswahl einzelner Aktien.
