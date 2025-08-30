t-online - Nachrichten für Deutschland
Warren Buffetts 95. Geburtstag: Das ist sein Erfolgsrezept

Warren Buffett wird 95
Wenn einer allein Kurse machen kann

  • Antje Erhard
MeinungEine Kolumne von Antje Erhard
30.08.2025 - 09:56 UhrLesedauer: 4 Min.
Warren Buffett wird weltweit als Investmentlegende verehrt. Seine Anhänger lieben den Selfmade-Multimilliardär aber nicht nur wegen seines Gespürs für große Deals, sondern auch für seine Bescheidenheit.
Warren Buffett: Seine Anhänger lieben den Selfmade-Multimilliardär nicht nur wegen seines Gespürs für große Deals. (Quelle: picture alliance / Andrew Harnik / AP/dpa)
Was Warren Buffett kauft, steigt meist an der Börse. Warum hat der Investor aus Omaha so viel Einfluss? Ein Blick zurück anlässlich seines 95. Geburtstags.

Da war er wieder, der oft zitierte Buffett-Effekt. Der Investor Warren Buffett nutzte den jüngsten Kursverfall bei United Health, dem größten US-Krankenversicherer, für einen Einstieg. Für rund 1,6 Milliarden US-Dollar kaufte er fünf Millionen Aktien – und bewegte damit einmal mehr den Markt. Kaum war die Nachricht öffentlich, sprang der Kurs zweistellig nach oben, ein Phänomen, das regelmäßig auftritt, wenn der Großinvestor zuschlägt.

Allerdings: Auf Jahressicht liegt die Aktie noch immer fast 50 Prozent im Minus, bei 305 statt gut 600 US-Dollar im April. Erst vor wenigen Monaten senkte United Health die Gewinnprognose, hohe Gesundheitskosten belasten das Geschäft. Zwar stieg der Umsatz im zweiten Quartal um 13 Prozent, doch unter dem Strich brach der Gewinn um ein Viertel ein. Daher fragen sich viele: Warum steigt Buffett da jetzt ein?

Am Samstag wird Warren Buffett 95 Jahre alt. Ein guter Anlass, genau auf diese Frage zu blicken. Was bewegt den Investor bei seinen Kaufentscheidungen? Und warum vertrauen Anleger weltweit auf ihn, kaufen, was er kauft, und halten ihm seit Jahrzehnten die Treue?

Antje Erhard
(Quelle: Rüdiger Jürgensen)

Zur Person

Antje Erhard arbeitet seit rund 20 Jahren als Journalistin und TV-Moderatorin. Ihr Weg führte sie von der Nachrichtenagentur dpa-AFX u. a. zum ZDF. Derzeit arbeitet sie für die ARD-Finanzredaktion in Frankfurt und berichtet täglich, was in der Welt der Börse und Wirtschaft passiert.

Buffett handelt die Zukunft

Was United Health betrifft, glaubt Buffett ganz offensichtlich an die Zukunft des Unternehmens. Die Bevölkerung altert, das erfordert immer mehr Gesundheitsmaßnahmen. Ein wachsender Markt. Der Krankenversicherer passt offenbar in Buffetts Riege der unterbewerteten, aber seiner Ansicht nach aussichtsreichen Unternehmen.

Risiken bleiben: etwa die politische Unsicherheit in den USA, geplante Einsparungen im Gesundheitssektor und bei der staatlichen Krankenversicherung MediCare. Außerdem gibt es offizielle Ermittlungen, ob United Health alle Leistungen mit MediCare immer sauber abgerechnet hat. Doch die nimmt Buffett in Kauf.

Gespür für Aktien und langer Atem

Viele Anleger folgen seinen Entscheidungen, sobald sie öffentlich gemacht werden. Der Grund: Oft gibt der langfristige Erfolg Buffett recht. Der Investor hat ein Gespür für Aktien, die sich lohnen – allerdings langfristig. Er investiert zudem in eine überschaubare Anzahl Titel. Und er hat den langen Atem, auch Kursrücksetzer auszuhalten.

Beispiel Apple: Buffett hatte zugegeben, dass er den Aufstieg Apples zunächst verpasst hatte. 2016 kaufte er dann doch Apple-Anteile. Und machte damit gut 700 Prozent Plus. Seitdem verkauft er immer wieder Aktien mit Gewinn.

Bei seiner eigenen Firma Berkshire Hathaway (bei der Buffett seit 1965 CEO ist, aber jetzt zum Jahresende den Vorsitz abgibt) steht über die Jahrzehnte ein Kursplus von über fünf Millionen Prozent.

"Früher oder später ist der Chef ein Idiot"

Sein Credo: Kaufe nur, was Du verstehst. Keine komplizierten Geschäftsmodelle. Es müssen Unternehmen sein, so wunderbar einfach, dass ein Idiot sie führen könnte. Denn früher oder später werde es einer tun. Das sagt Buffett immer wieder. Was er Investoren und Anlegern auch mitgibt: Günstig einzukaufen; kaufe einen Dollar, aber bezahle nicht mehr als 50 Cent dafür.

So nachvollziehbar Buffetts Investment-Grundsätze auch sind: Sollten Anleger dem Großinvestor blind folgen? Klare Antwort: Nein. Denn jeder Anleger hat – hoffentlich – eine eigene Strategie. Und jedes neue Investment sollte dazu passen. Wenn nicht, nützt es auch nichts, selbst dem besten Investor nachzulaufen.

imago images 0825874120Vergrößern des Bildes
Werbeplakat von Dairy Queen: Die amerikanische Fast-Food-Kette, die für Softeis bekannt ist, aber auch Burger anbietet, gehört Warren Buffets Investmentfirma. (Quelle: IMAGO/Artur Widak/imago)

Erfahrung statt Spekulation

Schließlich sind die Käufe und Verkäufe von Buffett, wenn sie öffentlich werden, längst über die Bühne gegangen. Buffett hat also höchstwahrscheinlich zu anderen Kursen investiert oder verkauft, als es Anleger tun. Das mag langfristig wenig ausmachen, aber Anleger müssen auch erst einmal so langfristig durchhalten wie er.

Niemand sollte sich von Buffetts Performance, seinen Erfolgen blenden lassen: Sie beruhen auf jahrzehntelanger Erfahrung, auf professioneller Auseinandersetzung, jeden Tag, von der Pike auf. Das ist etwas anderes, als kurzfristig "herumzuspekulieren" in der Hoffnung, dass es gut geht.

Außerdem ist die hohe Konzentration auf Einzelwerte, wie Warren Buffett sie hat, nur dann ratsam, wenn man sich an der Börse gut auskennt. Und die Zeit und das Know-how hat, um diese Aktien ausfindig zu machen. Zugleich hat der Großinvestor sehr viele Mittel und deshalb großen Spielraum.

Versicherungen, Eis, Batterien

Der Firma Berkshire Hathaway gehören Unternehmen wie Geico (Versicherungen), Dairy Queen (Fast Food) oder Duracell (Batterien). Am Getränkekonzern Coca-Cola hält er seit den 80er-Jahren Anteile. Beispiel Geico: Erst hatte Buffett Aktien um Aktien erworben, über Jahrzehnte. Irgendwann gehörte seiner Firma Berkshire Hathaway der Versicherer zu 100 Prozent. Heute ist Geico eine der größten Autoversicherungen in den USA.

Auch hier: Buffett setzt auf Firmen, die er versteht, die verlässlich Gewinne machen und gut geführt sind. So fließen aus dem Versicherungsgeschäft Prämieneinnahmen oder Erträge aus dem Getränkegeschäft ins Unternehmen Berkshire Hathaway, die dann weiter investiert werden.

An der Börse kommen und gehen viele Stars. 60 Jahre hat dort noch keiner erfolgreich überlebt. Zum Jahresende übergibt Buffett den Stab. Die Nachfolge ist längst geregelt: Greg Abel, 62, seit Jahren einer seiner Top-Leute bei Berkshire Hathaway, wird übernehmen. All das ist Grund genug für eine rauschende Geburtstagsparty. Happy Birthday, Warren Buffett!

Verwendete Quellen
  • Eigene Meinung
