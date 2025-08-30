Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Was Warren Buffett kauft, steigt meist an der Börse. Warum hat der Investor aus Omaha so viel Einfluss? Ein Blick zurück anlässlich seines 95. Geburtstags.

Da war er wieder, der oft zitierte Buffett-Effekt. Der Investor Warren Buffett nutzte den jüngsten Kursverfall bei United Health, dem größten US-Krankenversicherer, für einen Einstieg. Für rund 1,6 Milliarden US-Dollar kaufte er fünf Millionen Aktien – und bewegte damit einmal mehr den Markt. Kaum war die Nachricht öffentlich, sprang der Kurs zweistellig nach oben, ein Phänomen, das regelmäßig auftritt, wenn der Großinvestor zuschlägt.

Allerdings: Auf Jahressicht liegt die Aktie noch immer fast 50 Prozent im Minus, bei 305 statt gut 600 US-Dollar im April. Erst vor wenigen Monaten senkte United Health die Gewinnprognose, hohe Gesundheitskosten belasten das Geschäft. Zwar stieg der Umsatz im zweiten Quartal um 13 Prozent, doch unter dem Strich brach der Gewinn um ein Viertel ein. Daher fragen sich viele: Warum steigt Buffett da jetzt ein?

Am Samstag wird Warren Buffett 95 Jahre alt. Ein guter Anlass, genau auf diese Frage zu blicken. Was bewegt den Investor bei seinen Kaufentscheidungen? Und warum vertrauen Anleger weltweit auf ihn, kaufen, was er kauft, und halten ihm seit Jahrzehnten die Treue?

Buffett handelt die Zukunft

Was United Health betrifft, glaubt Buffett ganz offensichtlich an die Zukunft des Unternehmens. Die Bevölkerung altert, das erfordert immer mehr Gesundheitsmaßnahmen. Ein wachsender Markt. Der Krankenversicherer passt offenbar in Buffetts Riege der unterbewerteten, aber seiner Ansicht nach aussichtsreichen Unternehmen.

Risiken bleiben: etwa die politische Unsicherheit in den USA, geplante Einsparungen im Gesundheitssektor und bei der staatlichen Krankenversicherung MediCare. Außerdem gibt es offizielle Ermittlungen, ob United Health alle Leistungen mit MediCare immer sauber abgerechnet hat. Doch die nimmt Buffett in Kauf.

Gespür für Aktien und langer Atem

Viele Anleger folgen seinen Entscheidungen, sobald sie öffentlich gemacht werden. Der Grund: Oft gibt der langfristige Erfolg Buffett recht. Der Investor hat ein Gespür für Aktien, die sich lohnen – allerdings langfristig. Er investiert zudem in eine überschaubare Anzahl Titel. Und er hat den langen Atem, auch Kursrücksetzer auszuhalten.

Beispiel Apple: Buffett hatte zugegeben, dass er den Aufstieg Apples zunächst verpasst hatte. 2016 kaufte er dann doch Apple-Anteile. Und machte damit gut 700 Prozent Plus. Seitdem verkauft er immer wieder Aktien mit Gewinn.