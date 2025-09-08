Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Es ist eine Sensation im Dax. Zum 150. Geburtstag seines Gründers Ferdinand fliegt Porsche aus der ersten Börsenliga. Nachrücker ist ein deutlich kleineres Onlineportal. Wie kann das sein?

Platzwechsel in Deutschlands größtem Börsenindex, dem Dax. Scout24 ersetzt Porsche. Damit schiebt ein kleines, aber schnell wachsendes Onlineportal den weltbekannten Sportwagenhersteller beiseite. Und das am Gründer-Jubiläumstag. Da ist es fast eine Randnotiz, dass auch der Anlagenbauer Gea auf den Laborausrüster Sartorius folgt, der zweite Wechsel in der Börsenoberklasse.

Bis zuletzt war es knapp, doch selbst die jüngste Kurserholung reicht für Porsche nicht. Am 22. September wird der Wechsel vollzogen. Seit Dezember 2022 war das Unternehmen im Dax. Trotz veritabler Krise macht es noch 40 Milliarden Euro Umsatz und verdient operativ fünf Milliarden Euro (2024). Dagegen nimmt sich die Bilanz von Scout24 regelrecht bescheiden aus: 566 Millionen Euro Umsatz, 348 Millionen operativer Gewinn (2024). Aber stark wachsend.

(Quelle: Rüdiger Jürgensen) Zur Person Antje Erhard arbeitet seit rund 20 Jahren als Journalistin und TV-Moderatorin. Ihr Weg führte sie von der Nachrichtenagentur dpa-AFX unter anderem zum ZDF.

Derzeit arbeitet sie für die ARD-Finanzredaktion in Frankfurt und berichtet täglich, was in der Welt der Börse und Wirtschaft passiert.

Börsenwert entscheidend

Aber darum geht es nicht bei der Entscheidung über einen Dax-Verbleib. Wenngleich der Gewinn eines Unternehmens eine Rolle spielt, um überhaupt erst einmal in den größten Börsenindex aufgenommen zu werden. Sondern es geht um den Börsenwert – das ist die Anzahl aller frei handelbaren Aktien multipliziert mit dem Aktienkurs.

Und da sind die Wachstumsraten von Scout24 nicht unbemerkt geblieben. Die Aktie hat allein in diesem Jahr an der Börse 24 Prozent zugelegt, Porsche hingegen 23 Prozent an Wert verloren. Seit die Aktie am 19. Dezember 2022 in den Dax aufgenommen wurde, sind es sogar minus 54 Prozent. Gelitten hat: der Börsenwert.

Der Indexbetreiber der Deutschen Börse, ISS Stoxx, hat in seinen Regularien festgelegt, dass man unter den 40 größten Titeln sein muss, um in den Dax zu gehören. Ausschlaggebend für die Bewertung ist der Wert der frei gehandelten Aktien an den letzten 20 Handelstagen im August.

Da gibt es dann kein Pardon. Auch nicht, wenn sich eine alteingesessene Industrie-Ikone und ein aufstrebendes junges Digitalunternehmen gegenüberstehen. Die Frage nach der Nachhaltigkeit beziehungsweise Perspektive eines solchen Wechsels darf man dennoch stellen.

Der Fall Delivery Hero

Schon einmal war eine Onlineplattform, ein recht junges Unternehmen, im Dax: Delivery Hero. Als Plattform für Essenslieferdienste boomte das Geschäft in der Pandemie, so wie viele andere Onlinedienste auch. Und so rückte die Firma im August 2020 in den Dax. Anstelle von Wirecard.