40 Prozent Kursplus Gegen Gold verblasst der Aktienmarkt
Erst Mitte März war Gold erstmals über die Marke von 3.000 US-Dollar gestiegen. Seitdem ist es abermals viel teurer geworden. Und das ist kein gutes Zeichen.
Wenn Leute erfahren, was ich beruflich mache, ist eine häufige Frage: "Welche Aktien soll ich kaufen?" Oder: "Hast du einen heißen Tipp für die Geldanlage?" So war das bisher. Jetzt ist die meistgestellte Frage: "Soll ich Gold kaufen?" Ich gebe keine Tipps. Niemals. Vielmehr möchte ich, dass jede und jeder so viel von Finanzen versteht, um tragfähige eigene Schlüsse ziehen zu können. Schauen wir also gemeinsam, dass jeder die "Gold-kaufen-Frage" für sich beantworten kann.
Die Goldrally begann vor gut zwei Jahren und setzt nun, nach kurzer Verschnaufpause, erneut an. Allein seit Jahresbeginn ist der Kurs um 40 Prozent gestiegen. Derzeit kostet eine Feinunze mehr als 3.600 US-Dollar. So viel wie nie. Das liegt zum einen daran, dass Notenbanken wie die von Russland, Brasilien, Polen oder China viel Gold kaufen – ein Trend, der unter den Notenbanken nicht abzuebben scheint. Sie versuchen damit, sich unabhängiger vom US-Dollar zu machen. Und da sie natürlich große Mengen erwerben können, ist das ein Preistreiber.
Zum anderen setzen Investoren weltweit mit Vehemenz auf sinkende Zinsen in den USA. Spätestens, seit der Präsident der US-Notenbank Fed, Jerome Powell, leise eine Zinssenkung angedeutet hat. Lange war das nicht möglich – die Inflation war noch zu hoch, der Arbeitsmarkt in den USA zu robust. Die US-Notenbank muss anders als etwa die EZB beide Faktoren bei ihren Zinsentscheidungen berücksichtigen. Nun aber scheint der Schritt in greifbarer Nähe zu sein. Und wenn Zinsen sinken, wird Gold im Vergleich zu Zinspapieren attraktiver: Der Goldpreis (in US-Dollar) sollte steigen.
Bleibt die US-Notenbank unabhängig?
Eine der großen Sorgen an den Kapitalmärkten und damit ein großer Goldpreistreiber ist aber neu – verdammt neu. Nämlich die Frage: Bleibt die US-Notenbank unabhängig? Das sollte eigentlich für die wichtigste Volkswirtschaft der Welt mit der wichtigsten Währung der Welt gar keine Frage sein. Doch durch die Versuche von US-Präsident Trump, in die Personalpolitik der Notenbank und ihre Entscheidungen pro oder kontra Zinssenkungen einzugreifen, ist diese Frage leider berechtigt.
Denn im Entscheiderkreis der US-Notenbank verschieben sich gerade Mehrheiten. Derzeit gibt es zwei Mitglieder, die eher die Linie des Präsidenten vertreten: nämlich niedrigere Zinsen. Erstmals seit gut 30 Jahren gab es denn auch bei der letzten Zinsentscheidung im Sommer zwei Gegenstimmen: Zwei Vertreter wollten trotz steigender Inflation niedrigere Leitzinsen, konnten sich damit aber nicht durchsetzen.
Mehrheit bald auf Trumps Seite?
Möglicherweise gesellen sich da aber demnächst mehr Stimmen hinzu: Denn es müssen Positionen neu besetzt werden, und da kann der Präsident Leute benennen. Hat er gemacht – und der Senat hat diese bereits bestätigt. Dann wären schon drei Mitglieder auf der "Niedrige-Zinsen-Seite". Fehlt für die Mehrheit noch eine Stimme aus dem Direktorium. Und die kann demnächst auch noch hinzukommen, weil der US-Präsident ein Fed-Mitglied gefeuert hat.
Sollte das vor Gericht Bestand haben, könnte das Direktorium der weltgrößten Notenbank in absehbarer Zeit mehrheitlich mit Personal auf Vorschlag des Präsidenten der Vereinigten Staaten besetzt sein. Und dann könnten weitere Zinssenkungen folgen. So wie Trump es einfordert, um die Schulden der USA bezahlbar zu halten.
Negativbeispiel Türkei
Was aber auch absehbar wäre: Die Notenbank hätte nicht mehr ihren Nimbus der Unantastbarkeit und Unabhängigkeit. Länder wie die Türkei zeigen bereits, wie verheerend das ist. Nun sind die USA eine starke Wirtschaftsmacht, sodass der Vergleich zur Türkei zugegebenermaßen hinkt. Aber die Folgen dort waren lehrbuchmäßig: nämlich ein unrühmlicher Inflationsstand von mehr als 70 Prozent im Jahr 2022 – so viel wie in den vorausgegangenen 20 Jahren nicht.
Dennoch: Die Investmentbank Goldman Sachs sieht Gold in Richtung 5.000 US-Dollar steigen, sollte tatsächlich die Unabhängigkeit der Notenbank fallen und falls Anleger einige ihrer Staatsanleihen in Gold umschichten würden. Das ist eine mutige Prognose. Gänzlich ausgeschlossen ist das dennoch nicht. Nur kaum zu glauben.
Zinssenkung wahrscheinlich
Tatsächlich scheint eine Zinssenkung in den USA in den kommenden Tagen wahrscheinlich zu sein. Denn der Arbeitsmarkt in den USA wird immer schwächer, die Zahl der Arbeitslosen steigt. Sinken dann die Zinsen, hätten Unternehmen mehr Investitionsspielräume, mehr Spielraum für Kredite – das wäre ein Signal für den Arbeitsmarkt. Die Inflation dagegen ist auf 2,9 Prozent gestiegen. Eigentlich viel zu viel, um die Zinsen zu senken. Das würde die Inflation eher stärken. Die Entscheidung am Ende: ein Drahtseilakt.
Sollten Sie nun aber Gold kaufen? Fakt ist: Fallende Zinsen stützen den Goldpreis. Gold gilt außerdem als Wertspeicher bei Inflation, und die kann vor allem in den USA weiter zulegen. Kriege, Krisen und Querelen sind klassische Situationen für sogenannte sichere Häfen wie Edelmetalle. Und die Notenbanken tun ein Übriges, indem sie große Mengen Gold kaufen, auch wenn es bereits ziemlich teuer ist. Vorläufig läuft Gold besser als der (zu) teure Aktienmarkt. Aber: Ein gutes Zeichen ist das nicht.
