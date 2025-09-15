Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Erst Mitte März war Gold erstmals über die Marke von 3.000 US-Dollar gestiegen. Seitdem ist es abermals viel teurer geworden. Und das ist kein gutes Zeichen.

Wenn Leute erfahren, was ich beruflich mache, ist eine häufige Frage: "Welche Aktien soll ich kaufen?" Oder: "Hast du einen heißen Tipp für die Geldanlage?" So war das bisher. Jetzt ist die meistgestellte Frage: "Soll ich Gold kaufen?" Ich gebe keine Tipps. Niemals. Vielmehr möchte ich, dass jede und jeder so viel von Finanzen versteht, um tragfähige eigene Schlüsse ziehen zu können. Schauen wir also gemeinsam, dass jeder die "Gold-kaufen-Frage" für sich beantworten kann.

Die Goldrally begann vor gut zwei Jahren und setzt nun, nach kurzer Verschnaufpause, erneut an. Allein seit Jahresbeginn ist der Kurs um 40 Prozent gestiegen. Derzeit kostet eine Feinunze mehr als 3.600 US-Dollar. So viel wie nie. Das liegt zum einen daran, dass Notenbanken wie die von Russland, Brasilien, Polen oder China viel Gold kaufen – ein Trend, der unter den Notenbanken nicht abzuebben scheint. Sie versuchen damit, sich unabhängiger vom US-Dollar zu machen. Und da sie natürlich große Mengen erwerben können, ist das ein Preistreiber.

Zum anderen setzen Investoren weltweit mit Vehemenz auf sinkende Zinsen in den USA. Spätestens, seit der Präsident der US-Notenbank Fed, Jerome Powell, leise eine Zinssenkung angedeutet hat. Lange war das nicht möglich – die Inflation war noch zu hoch, der Arbeitsmarkt in den USA zu robust. Die US-Notenbank muss anders als etwa die EZB beide Faktoren bei ihren Zinsentscheidungen berücksichtigen. Nun aber scheint der Schritt in greifbarer Nähe zu sein. Und wenn Zinsen sinken, wird Gold im Vergleich zu Zinspapieren attraktiver: Der Goldpreis (in US-Dollar) sollte steigen.

(Quelle: Rüdiger Jürgensen) Zur Person Antje Erhard arbeitet seit rund 20 Jahren als Journalistin und TV-Moderatorin. Ihr Weg führte sie von der Nachrichtenagentur dpa-AFX u. a. zum ZDF. Derzeit arbeitet sie für die ARD-Finanzredaktion in Frankfurt und berichtet täglich, was in der Welt der Börse und Wirtschaft passiert.

Bleibt die US-Notenbank unabhängig?

Eine der großen Sorgen an den Kapitalmärkten und damit ein großer Goldpreistreiber ist aber neu – verdammt neu. Nämlich die Frage: Bleibt die US-Notenbank unabhängig? Das sollte eigentlich für die wichtigste Volkswirtschaft der Welt mit der wichtigsten Währung der Welt gar keine Frage sein. Doch durch die Versuche von US-Präsident Trump, in die Personalpolitik der Notenbank und ihre Entscheidungen pro oder kontra Zinssenkungen einzugreifen, ist diese Frage leider berechtigt.