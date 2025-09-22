Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Vergangene Woche hatte der Dax 41 Mitglieder. Autozulieferer Aumovio ging als Abspaltung von Continental an die Börse. Wie erfolgreich kann ein solcher Schritt sen?

Ich liebe das ja: Wenn ein Unternehmen an die Börse geht, dann ist in Frankfurt auf dem Parkett richtig was los. Manche Unternehmen bringen ihre gesamte Belegschaft mit – auch wenn es ein paar Hundert Leute sind. Und wenn der erste Kurs dann tatsächlich höher ist als der Ausgabepreis (was gar nicht selbstverständlich ist, es gab auch schon ordentliche Bauchklatscher), dann ist manchmal das Hurra so groß und dann läuten die Unternehmen die Börsenglocke minutenlang so laut, dass ich meine eigenen Worte nicht mehr verstehe. Es ist etwas ganz Besonderes.

41 Dax-Mitglieder für einen Tag

Der Autozulieferer Continental hatte lange geplant, seine Autoteilesparte Aumovio an die Börse zu bringen. Das Ungewöhnliche: Für einen einzigen Tag war es auf einmal voller im Dax: Statt 40 hatte er 41 Mitglieder.

Und das kam so: Continental war der bisherige Besitzer von Aumovio und Aumovio ein Geschäftsfeld unter vielen. Jetzt macht es als eigenes Unternehmen und als ein börsennotiertes weiter, ist also selbstständig. Damit aber fällt ein Teil des Geschäfts bei Continental weg, der an der Börse etwas wert ist. Dieser Börsenwert wird sozusagen auf Aumovio übertragen.

Damit bekommen Aktionäre von Continental nun zusätzlich Aumovio-Aktien. Das heißt: Conti-Aktionäre hatten jetzt plötzlich Aktien beider Unternehmen im Depot und konnten entscheiden, ob sie diese weiter halten oder eben verkaufen wollten. Damit sie die Aktien aber im wahrsten Sinne des Wortes handeln konnten, war Aumovio neben Conti einen Tag lang im Dax.

Gutes Börsendebüt