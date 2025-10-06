Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Es reichen schon Gerüchte zu Firmenübernahmen, dass Aktienkurse nach oben schnellen. Zuletzt so geschehen beim Sportartikelhersteller Puma. Eine Chance für den Konkurrenten Adidas?

Übernahmen von Unternehmen machen immer wieder Börsenkurse. Zum Teil sind die Kursaufschläge spektakulär hoch. Auch wenn der Übernahmeversuch am Ende scheitert. Es reicht oft schon das Gerücht. Das liegt daran, dass die Investoren auf eine "Prämie" spekulieren, also einen deutlichen Aufschlag zum aktuellen Kurs beziehungsweise aktuellen Marktwert im Falle einer Übernahme.

Manchmal sind diese Übernahmeinteressen feindlicher Natur – das heißt: Das Zielobjekt möchte nicht übernommen werden. Wir sehen das aktuell bei der Commerzbank, die sich gegen eventuelle Übernahmepläne der italienischen Großbank UniCredit wehrt. Und manchmal bewirken schon Medienberichte Kurssprünge. Wie jüngst bei Puma.

Puma als Übernahmeobjekt?

Angeblich bieten zwei Investoren für einen Anteil von 29 Prozent, den aktuell die französische Milliardärsfamilie Pinault hält – die aber angeblich nicht verkaufen will. Das "Manager Magazin" hatte berichtet, dass der Finanzinvestor CVC und die Authentic Brands Group Interesse haben. Kaum war im September die Meldung raus, machten die Aktien von Puma einen Sprung von 17 Prozent nach oben – an einem einzigen Handelstag. Es ist die Hoffnung auf Pumas Rettung. Und darauf, als Aktionär oder Investor (mehr) Geld zu verdienen.

Denn Puma steckt seit Längerem in der Krise. Der Sportartikelhersteller verdient zu wenig Geld. Insbesondere die Schuhe kommen nicht so gut an wie die der Konkurrenz und lassen sich im Vergleich zu anderen Marken nur mit Abschlägen verkaufen. Vor allem in Europa und Nordamerika schwindet die Nachfrage. Die Zölle der USA auf Importe aus der EU sind ebenfalls eine Belastung. Da verwundert es nicht, dass es Spekulationen über eine Übernahme gibt:

(Quelle: Rüdiger Jürgensen) Zur Person Antje Erhard arbeitet seit rund 20 Jahren als Journalistin und TV-Moderatorin. Ihr Weg führte sie von der Nachrichtenagentur dpa-AFX u. a. zum ZDF. Derzeit arbeitet sie für die ARD-Finanzredaktion in Frankfurt und berichtet täglich, was in der Welt der Börse und Wirtschaft passiert.

Bei Finanzinvestoren wäre es ein Klassiker: Sie kaufen ein krisengeplagtes Geschäft vergleichsweise günstig, sanieren es und verkaufen es. Das würde passen: Denn das Unternehmen Puma ist vergleichsweise günstig, die Aktionäre sind arg gebeutelt. Die Folgen von Pumas Krise sind seit Jahren an der Börse sichtbar: 40 Prozent Kursverlust in einem Jahr, über 70 Prozent auf Sicht von fünf Jahren. Kurse von über 100 Euro wie Ende 2021 sind derzeit nicht mehr möglich. Derzeit ist Puma an der Börse noch mit drei Milliarden Euro bewertet – ein Fünftel von dem, was es vor vier Jahren wert war.