Stillstand in Washington Welche Auswirkungen der Shutdown auf die Börsen hat

Donald Trump im Oval Office des Weißen Hauses (Archivbild): Der politische Stillstand in Washington verunsichert die Finanzmärkte.

Ein politisches Patt legt die US-Regierung lahm. Wichtige Konjunkturdaten fehlen – und die Märkte reagieren nervös. Welche Folgen hat das für Anleger?

In den USA ist es erneut zum Stillstand gekommen: Die Republikaner unter Präsident Donald Trump und die Demokraten konnten sich nicht auf eine Übergangsfinanzierung einigen. Seit Mitternacht sind zahlreiche Regierungsbehörden ohne Geld. Das entfesselt nicht nur ein politisches Tauziehen, sondern es drohen auch wirtschaftliche Verwerfungen. Was bedeutet der Shutdown konkret für die Börsen und Anleger?

Besonders brisant ist, dass durch den Shutdown wichtige Konjunkturdaten nicht veröffentlicht werden können. Dazu gehört auch der viel beachtete Arbeitsmarktbericht, der am Freitag erscheinen sollte. Für die US-Notenbank Fed sind solche Zahlen eine zentrale Entscheidungsgrundlage. Ohne diese Daten tappt sie im Dunkeln, und das löst Nervosität bei Anlegern und Investoren aus. Denn eine Zinssenkung im Oktober, die noch vor wenigen Tagen als sicher galt, steht nun plötzlich auf der Kippe. Anleger müssen sich daher auf Unsicherheit an den Märkten einstellen.

Analysten bewerten die Lage unterschiedlich. Jochen Stanzl vom Broker CMC Markets warnt, dass fehlende Daten Investoren aus dem Rhythmus bringen und Unsicherheit verstärken. Auch Eckhard Schulte, Vorstand vom Vermögensverwalter MainSky, sieht Risiken: Ohne Wirtschaftsdaten und weitere Indikatoren könne die US-Notenbank keine fundierten Entscheidungen treffen.

Andere Experten bleiben gelassener. "Shutdowns gehören zur US-Folklore", sagt Thomas Gitzel von der VP Bank. Seit 1981 kam es bereits 15-mal zu einem teilweisen Stillstand. Kurzfristige wirtschaftliche Folgen würden sich meist wieder ausgleichen.

Dax stabil, Gold steigt

Auf dem deutschen Börsenparkett blieb die große Panikreaktion bisher aus. Der Dax legte im Tagesverlauf sogar leicht zu und notierte am Nachmittag in der Spitze 0,58 Prozent im Plus. Doch die Unsicherheit bewirkt Zurückhaltung bei Anlegern. Kurz nach Börsenstart in den USA notiert der Dow Jones leicht im Minus.