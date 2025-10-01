t-online - Nachrichten für Deutschland
Shutdown in den USA: Nervöse Börsen – Gold erreicht Allzeithoch

Stillstand in Washington
Welche Auswirkungen der Shutdown auf die Börsen hat

Von reuters, llb
01.10.2025 - 16:22 Uhr
imago images 0834519655Vergrößern des Bildes
Donald Trump im Oval Office des Weißen Hauses (Archivbild): Der politische Stillstand in Washington verunsichert die Finanzmärkte. (Quelle: IMAGO/CNP / MediaPunch/imago)
News folgen

Ein politisches Patt legt die US-Regierung lahm. Wichtige Konjunkturdaten fehlen – und die Märkte reagieren nervös. Welche Folgen hat das für Anleger?

In den USA ist es erneut zum Stillstand gekommen: Die Republikaner unter Präsident Donald Trump und die Demokraten konnten sich nicht auf eine Übergangsfinanzierung einigen. Seit Mitternacht sind zahlreiche Regierungsbehörden ohne Geld. Das entfesselt nicht nur ein politisches Tauziehen, sondern es drohen auch wirtschaftliche Verwerfungen. Was bedeutet der Shutdown konkret für die Börsen und Anleger?

Auswirkungen auf Wirtschaftsdaten und die Fed

Besonders brisant ist, dass durch den Shutdown wichtige Konjunkturdaten nicht veröffentlicht werden können. Dazu gehört auch der viel beachtete Arbeitsmarktbericht, der am Freitag erscheinen sollte. Für die US-Notenbank Fed sind solche Zahlen eine zentrale Entscheidungsgrundlage. Ohne diese Daten tappt sie im Dunkeln, und das löst Nervosität bei Anlegern und Investoren aus. Denn eine Zinssenkung im Oktober, die noch vor wenigen Tagen als sicher galt, steht nun plötzlich auf der Kippe. Anleger müssen sich daher auf Unsicherheit an den Märkten einstellen.

Datenmangel beunruhigt Analysten

Analysten bewerten die Lage unterschiedlich. Jochen Stanzl vom Broker CMC Markets warnt, dass fehlende Daten Investoren aus dem Rhythmus bringen und Unsicherheit verstärken. Auch Eckhard Schulte, Vorstand vom Vermögensverwalter MainSky, sieht Risiken: Ohne Wirtschaftsdaten und weitere Indikatoren könne die US-Notenbank keine fundierten Entscheidungen treffen.

Andere Experten bleiben gelassener. "Shutdowns gehören zur US-Folklore", sagt Thomas Gitzel von der VP Bank. Seit 1981 kam es bereits 15-mal zu einem teilweisen Stillstand. Kurzfristige wirtschaftliche Folgen würden sich meist wieder ausgleichen.

Dax stabil, Gold steigt

Auf dem deutschen Börsenparkett blieb die große Panikreaktion bisher aus. Der Dax legte im Tagesverlauf sogar leicht zu und notierte am Nachmittag in der Spitze 0,58 Prozent im Plus. Doch die Unsicherheit bewirkt Zurückhaltung bei Anlegern. Kurz nach Börsenstart in den USA notiert der Dow Jones leicht im Minus.

Meistgelesen

Kryptowährungen im Aufwind

Auch die Kryptomärkte reagierten deutlich auf den US-Shutdown. Bitcoin, Ether und XRP legten spürbar zu – aus zwei Gründen: Zum einen suchen Anleger in Zeiten politischer Unsicherheit verstärkt nach Alternativen zu klassischen Märkten. Digitale Werte wie Bitcoin gelten als dezentral und weniger abhängig von staatlichen Entwicklungen, weshalb Kapital aus Aktien in Kryptowährungen fließt. Zum anderen haben die Kurse charttechnische Widerstände überwunden und mit sogenannten "Bull-Flag"-Signalen zusätzliche Kaufanreize für Trader geschaffen.

Mittelfristig dämpft der Stillstand jedoch Hoffnungen auf regulatorische Fortschritte, etwa bei Krypto-ETFs. Solche Entscheidungen könnten sich verzögern. Kurzfristig könnte die Unsicherheit aber zu noch stärkeren Bewegungen am Markt führen. Hinzu kommt ein saisonaler Faktor: Der Start ins vierte Quartal gilt als "Uptober" – traditionell eine Phase, in der Kryptowährungen Kursgewinne verzeichnen.

Mögliche Folgen eines längeren Shutdowns

Hält der Stillstand länger an, drohen spürbare Belastungen für die US-Wirtschaft. Nicht bezahlte Staatsbedienstete müssten ihren Konsum einschränken, geschlossene öffentliche Einrichtungen würden den Tourismus treffen. Angesichts der verhärteten Fronten zwischen Republikanern und Demokraten ist ein schnelles Ende ungewiss.

Die Erfahrung zeigt: Shutdowns können sehr unterschiedlich ausfallen – manche endeten nach einem Tag, der längste dauerte volle 34 Tage. Anleger sollten deshalb einkalkulieren, dass politische Blockaden auch reale wirtschaftliche Folgen haben können.

Verwendete Quellen
  • Mit Material der Nachrichtenagentur Reuters
Transparenzhinweis

Quellen anzeigenSymbolbild nach unten

Donald Trump Federal Reserve Bank Republikaner USA Washington
