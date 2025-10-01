Stillstand in Washington Welche Auswirkungen der Shutdown auf die Börsen hat
Ein politisches Patt legt die US-Regierung lahm. Wichtige Konjunkturdaten fehlen – und die Märkte reagieren nervös. Welche Folgen hat das für Anleger?
In den USA ist es erneut zum Stillstand gekommen: Die Republikaner unter Präsident Donald Trump und die Demokraten konnten sich nicht auf eine Übergangsfinanzierung einigen. Seit Mitternacht sind zahlreiche Regierungsbehörden ohne Geld. Das entfesselt nicht nur ein politisches Tauziehen, sondern es drohen auch wirtschaftliche Verwerfungen. Was bedeutet der Shutdown konkret für die Börsen und Anleger?
Auswirkungen auf Wirtschaftsdaten und die Fed
Besonders brisant ist, dass durch den Shutdown wichtige Konjunkturdaten nicht veröffentlicht werden können. Dazu gehört auch der viel beachtete Arbeitsmarktbericht, der am Freitag erscheinen sollte. Für die US-Notenbank Fed sind solche Zahlen eine zentrale Entscheidungsgrundlage. Ohne diese Daten tappt sie im Dunkeln, und das löst Nervosität bei Anlegern und Investoren aus. Denn eine Zinssenkung im Oktober, die noch vor wenigen Tagen als sicher galt, steht nun plötzlich auf der Kippe. Anleger müssen sich daher auf Unsicherheit an den Märkten einstellen.
Datenmangel beunruhigt Analysten
Analysten bewerten die Lage unterschiedlich. Jochen Stanzl vom Broker CMC Markets warnt, dass fehlende Daten Investoren aus dem Rhythmus bringen und Unsicherheit verstärken. Auch Eckhard Schulte, Vorstand vom Vermögensverwalter MainSky, sieht Risiken: Ohne Wirtschaftsdaten und weitere Indikatoren könne die US-Notenbank keine fundierten Entscheidungen treffen.
Andere Experten bleiben gelassener. "Shutdowns gehören zur US-Folklore", sagt Thomas Gitzel von der VP Bank. Seit 1981 kam es bereits 15-mal zu einem teilweisen Stillstand. Kurzfristige wirtschaftliche Folgen würden sich meist wieder ausgleichen.
Dax stabil, Gold steigt
Auf dem deutschen Börsenparkett blieb die große Panikreaktion bisher aus. Der Dax legte im Tagesverlauf sogar leicht zu und notierte am Nachmittag in der Spitze 0,58 Prozent im Plus. Doch die Unsicherheit bewirkt Zurückhaltung bei Anlegern. Kurz nach Börsenstart in den USA notiert der Dow Jones leicht im Minus.
Das Scheitern der Haushaltsverhandlungen im US-Kongress hat dem Goldpreis den dritten Tag in Folge ein Allzeithoch beschert. Das in Krisenzeiten als "sicherer Hafen" angesehene Metall verteuert sich um bis zu 0,4 Prozent auf 3.875,32 Dollar je Feinunze und verzeichnet damit erneut einen Rekord.
Kryptowährungen im Aufwind
Auch die Kryptomärkte reagierten deutlich auf den US-Shutdown. Bitcoin, Ether und XRP legten spürbar zu – aus zwei Gründen: Zum einen suchen Anleger in Zeiten politischer Unsicherheit verstärkt nach Alternativen zu klassischen Märkten. Digitale Werte wie Bitcoin gelten als dezentral und weniger abhängig von staatlichen Entwicklungen, weshalb Kapital aus Aktien in Kryptowährungen fließt. Zum anderen haben die Kurse charttechnische Widerstände überwunden und mit sogenannten "Bull-Flag"-Signalen zusätzliche Kaufanreize für Trader geschaffen.
Bitcoin99.912,30 EUR+82,00%
- Hoch
- 105.029,87
- Zwischenwert Hoch / Mittel
- 92.496,53
- Mittel
- 79.963,20
- Zwischenwert Mittel / Tief
- 67.429,87
- Tief
- 54.896,54
Mittelfristig dämpft der Stillstand jedoch Hoffnungen auf regulatorische Fortschritte, etwa bei Krypto-ETFs. Solche Entscheidungen könnten sich verzögern. Kurzfristig könnte die Unsicherheit aber zu noch stärkeren Bewegungen am Markt führen. Hinzu kommt ein saisonaler Faktor: Der Start ins vierte Quartal gilt als "Uptober" – traditionell eine Phase, in der Kryptowährungen Kursgewinne verzeichnen.
Mögliche Folgen eines längeren Shutdowns
Hält der Stillstand länger an, drohen spürbare Belastungen für die US-Wirtschaft. Nicht bezahlte Staatsbedienstete müssten ihren Konsum einschränken, geschlossene öffentliche Einrichtungen würden den Tourismus treffen. Angesichts der verhärteten Fronten zwischen Republikanern und Demokraten ist ein schnelles Ende ungewiss.
Die Erfahrung zeigt: Shutdowns können sehr unterschiedlich ausfallen – manche endeten nach einem Tag, der längste dauerte volle 34 Tage. Anleger sollten deshalb einkalkulieren, dass politische Blockaden auch reale wirtschaftliche Folgen haben können.
- Mit Material der Nachrichtenagentur Reuters
- wallstreet-online.de: "US-Regierungsstillstand löst Erholung am Kryptomarkt aus: Bitcoin, Ethereum und XRP steigen gemeinsam im Preis"
- Dieser Text wurde teilweise mit maschineller Unterstützung erstellt und redaktionell geprüft. Wir freuen uns über Hinweise an t-online@stroeer.de.