Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Der Prothesenhersteller Ottobock legt einen gelungenen Börsengang aufs Frankfurter Parkett. Doch für die Aktionäre gibt es auch Risiken.

72 Euro – so hoch war der erste Kurs von Ottobock am Donnerstag an der Frankfurter Börse. Ein Achtungserfolg: Die Aktie des Prothesenherstellers mit Sitz in Niedersachsen war zu 66 Euro ausgegeben worden. Schon Wochen im Voraus war sie "ausverkauft". In der Fachsprache heißt das: überzeichnet. Es wollten also mehr Investoren ins Unternehmen einsteigen, als Aktien zur Verfügung standen.

Loading...

Es war der zweite Versuch des Weltmarktführers, an die Börse zu gehen. 2022 war das Marktumfeld zu schwach, um es zu wagen. Dieses Mal hat es geklappt. Zum Ausgabepreis war das Unternehmen mit gut vier Milliarden Euro bewertet, rund 800 Millionen Euro hat Ottobock über den Börsengang eingenommen. Doch es gab auch Kritik an den Börsenplänen. Und die sollten Aktionäre kennen.

(Quelle: Rüdiger Jürgensen) Zur Person Antje Erhard arbeitet seit rund 20 Jahren als Journalistin und TV-Moderatorin. Ihr Weg führte sie von der Nachrichtenagentur dpa-AFX u. a. zum ZDF. Derzeit arbeitet sie für die ARD-Finanzredaktion in Frankfurt und berichtet täglich, was in der Welt der Börse und Wirtschaft passiert.

Erlös soll in Schuldentilgung fließen

Positiv kam schon im Vorfeld des Börsengangs an, dass Ottobock zwei Großinvestoren als sogenannte Anker-Aktionäre gewinnen konnte. Das sind Anteilseigner, die vergleichsweise hohe Beträge investieren und langfristig dabeibleiben wollen. Im Falle von Ottobock sind das der Unternehmer Michael Kühne und ein Fonds der Capital Group, ein Vermögensverwalter aus den USA. Das schafft Vertrauen und signalisiert Zuversicht.

Doch was macht das Unternehmen mit dem Geld aus dem Börsengang? Genau hier setzt die Kritik an: Zum einen will der geschäftsführende Gesellschafter Hans-Georg Näder einen Kredit ablösen. Er hatte im vergangenen Jahr den schwedischen Investor EQT aus dem Unternehmen herausgekauft und das überwiegend mit Schulden finanziert. Seitdem ist Ottobock wieder ein reines Familienunternehmen – ein verständlicher, aber teurer Schritt: Rund 1,1 Milliarden Euro Schulden lasten auf der Familie.

Der Familie fließt nun der größte Teil des Geldes aus dem Börsengang zu. Dennoch reicht der Erlös nicht aus, um alle Schulden zu tilgen. Anleger müssen daher damit rechnen, dass nach einer Haltefrist weitere Aktien verkauft werden. Kritiker bemängeln, dass das frische Kapital vor allem zur Entschuldung der Eigentümerfamilie dient – und weniger dem Unternehmen selbst zugutekommt. Die Familie, deren Anteile über eine Holding verwaltet werden, wird nach dem Börsengang die Mehrheit am Unternehmen behalten.

Kaum Mitsprache für Aktionäre