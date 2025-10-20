Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Fast jede Woche in diesem Jahr lieferte der Dax einen neuen Rekord. Wann hat es das je gegeben? Doch der Preis ist hoch. Und auch der US-Präsident mischt mit.

Rund drei Dutzend Rekorde feierte der deutsche Aktienindex Dax allein in diesem Jahr. Und das, obwohl Deutschland auf das dritte Rezessionsjahr in Folge zusteuert, also drei Jahre ohne Wirtschaftswachstum hinter sich gebracht hat. Wieso hat sich die Börse von der Realität abgekoppelt? Haben Börsianer das nicht auf dem Schirm?

Doch – aber sie haben eine eigene Maßeinheit: die Zukunft. Der Kalauer, an der Börse werde die Zukunft gehandelt, ist nun mal wahr. Und die Zukunft sieht, zumindest in der Erwartung und nach Einschätzung der Börsianer, besser aus als die gegenwärtige Lage. Dafür gibt es drei Gründe.

Hoffnung auf Investitionen, KI und günstige Zinsen

Nummer eins: Viele rechnen damit, dass die von der Bundesregierung geplanten Investitionen in Infrastruktur und die Bundeswehr greifen. Nirgendwo lässt sich das besser ablesen als in der boomenden Rüstungsbranche. Aktien der einschlägigen Unternehmen wie Rheinmetall oder Renk steigen und steigen.

Zweitens ist da der Boom der Künstlichen Intelligenz (KI). In Deutschland gibt es wenige große oder gar börsennotierte KI-Unternehmen. Sie alle surfen aber auf einer Welle, die seit Jahren immer größer wird. Allen voran treibt der US-Chipausrüster Nvidia den Aufschwung. Die Aktie ist binnen drei Jahren um 1.500 Prozent gestiegen. Investoren sind bereit, für jeden Dollar künftiger Gewinne heute 50 Dollar zu bezahlen.

Solange die Spekulation, dass die hoch bewerteten Unternehmen trotz hoher Investitionen ihre Gewinne oder wenigstens ihre Umsätze steigern, aufgeht, ist alles noch gut. Die Frage ist: Was, wenn die Lage kippt? An der Wall Street wird derzeit täglich diskutiert, ob der Boom bereits eine Blase ist und ob beziehungsweise wann diese platzen könnte.

Drittens halten die erhofften Zinssenkungen die Börsen in den USA im Dauerlauf. Ich persönlich finde, das sind ziemlich viele Hoffnungsfaktoren – zu viele. Doch die positive Stimmung schwappt nach Europa und auch an den deutschen Aktienmarkt. Obwohl hier im Euroraum die Zinsen nicht mehr oder nur noch marginal sinken dürften. Am Ende geht es auch hierzulande um die US-Wirtschaft.

Und so gut also die Erwartungen der Börsianer auch sein mögen, es lauern auch Risiken hinter dem Börsenaufwind.

(Quelle: Rüdiger Jürgensen) Zur Person Antje Erhard arbeitet seit rund 20 Jahren als Journalistin und TV-Moderatorin. Ihr Weg führte sie von der Nachrichtenagentur dpa-AFX unter anderem zum ZDF. Derzeit arbeitet sie für die ARD-Finanzredaktion in Frankfurt und berichtet täglich, was in der Welt der Börse und Wirtschaft passiert.

Zinssenkungen müssen US-Wirtschaft am Laufen halten