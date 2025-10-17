Aktie im Höhenflug Meta: Tech-Gigant mit Zukunft – oder schon zu teuer?

Von Leon Bensch 17.10.2025 - 12:28 Uhr Lesedauer: 5 Min.

Social-Media-Apps Facebook, Instagram und WhatsApp: Der Aktienkurs des Facebook-Mutterkonzerns steigt dank hoher Werbeeinnahmen immer weiter. (Quelle: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/dpa-bilder)

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Künstliche Intelligenz befeuert die Gewinne des Meta-Konzerns, seine Aktie eilt von Rekord zu Rekord. Doch hinter dem Glanz lauern Risiken, die Anleger nicht unterschätzen sollten.

Kaum ein Tech-Unternehmen hat ein derart spektakuläres Comeback hingelegt wie Meta. Nach einem dramatischen Kurseinbruch im Jahr 2022 – ausgelöst durch hohe Ausgaben fürs Metaverse und eine schwächelnde Werbenachfrage – hat sich die Aktie eindrucksvoll erholt. Seit dem Tief im Oktober 2022 legte sie über 500 Prozent zu. Anleger, die damals rechtzeitig eingestiegen sind, konnten ihren Einsatz damit versechsfachen.

Doch nach dieser Rally stellen sich viele Anleger eine entscheidende Frage: Ist Meta jetzt auf dem Höhepunkt seiner Macht oder beginnt die Erfolgsgeschichte gerade erst? Der Konzern setzt alles auf Zukunftsthemen wie Künstliche Intelligenz (KI) und Virtual Reality (VR). Ob das ausreicht, um das Wachstum fortzusetzen, zeigt ein Blick auf Metas Geschäftsmodell – seine wichtigsten Triebfedern, aber auch auf Mängel.

Das Imperium hinter Facebook: Wie Meta sein Geld verdient

Meta ist mehr als Facebook. Zum Konzern gehören auch Instagram, WhatsApp, Messenger, Threads und die Virtual-Reality-Sparte Meta Quest. Gemeinsam erreichen die Plattformen über 3,4 Milliarden Menschen täglich. Das entspricht mehr als 40 Prozent der Weltbevölkerung. Damit verfügt Meta über eine Reichweite, von der andere Tech-Giganten nur träumen können.

Den Löwenanteil seiner Umsätze erzielt der Konzern mit digitaler Werbung. Rund 98 Prozent der Erlöse stammen aus Anzeigen, die auf Facebook und den anderen Apps geschaltet werden. Unternehmen bezahlen dafür, dass ihre Werbebotschaften gezielt den Nutzern angezeigt werden, die sich mit hoher Wahrscheinlichkeit dafür interessieren. Möglich wird das durch die enorme Datenbasis, die Meta über das Verhalten seiner Nutzer sammelt, etwa über deren Interessen, Aufenthaltsorte oder Interaktionen.

Der Erfolg liegt in der Präzision des sogenannten Targetings: Je besser Meta versteht, welche Inhalte bei wem funktionieren, desto höher sind die Werbepreise. Analyst Jens Klatt vom Onlinebroker XTB beschreibt es so: "Meta hat eines der effizientesten Werbesysteme der Welt geschaffen – eine Mischung aus Datenmacht, Algorithmen und künstlicher Intelligenz." Dieses System ist die Grundlage für Metas Milliardenprofite und zugleich der Punkt, an dem der Konzern besonders angreifbar ist.

Wachstumstreiber: KI als neuer Motor der Werbemacht