Rekordumsatz, aber Gewinneinbruch im dritten Quartal bei Tesla. Und die Zukunft sieht wenig rosig aus. Von kühnen Forderungen hält das CEO Elon Musk nicht ab.

Fast eine halbe Million ausgelieferte Fahrzeuge im dritten Quartal: ein Plus von gut sieben Prozent. Rekord für Tesla. Auch beim Umsatz. Doch Aktionäre und Analysen reagierten auf diese Ergebnisse überwiegend skeptisch.

Einerseits haben einige sicher Gewinne mitgenommen. Denn die Aktie hat allein in den vergangenen drei Monaten fast 50 Prozent an Wert gewonnen, seit April fast 75 Prozent. Andererseits zeigt sich an der Börse immer wieder das Phänomen: "Sell on good news", also "Verkaufe bei guten Nachrichten".

Denn Rekorde sind hier in den vergangenen Jahren fast zur Gewohnheit geworden, gerade im Technologiesektor, dem am besten laufenden seit Jahren. Der Sektor hält ganze Indizes am Laufen und ist entsprechend sportlich bewertet. Und viele Marktteilnehmer fragen sich: Was rechtfertigt eigentlich die hohen Bewertungen?

(Quelle: Rüdiger Jürgensen) Zur Person Antje Erhard arbeitet seit rund 20 Jahren als Journalistin und TV-Moderatorin. Ihr Weg führte sie von der Nachrichtenagentur dpa-AFX u. a. zum ZDF. Derzeit arbeitet sie für die ARD-Finanzredaktion in Frankfurt und berichtet täglich, was in der Welt der Börse und Wirtschaft passiert.

Teurer als alle deutschen Autoaktien zusammen

Die Frage ist auch im Fall Tesla berechtigt: Das Unternehmen wird an der Börse fast zehnmal teurer gehandelt als alle Dax-Autowerte zusammen. Und die Fragen sind mit Blick auf Teslas Quartalsbilanz nicht weniger geworden: Denn die Zahlen zum dritten Quartal beinhalten – neben einem unschönen Gewinneinbruch – sogenannte Vorzieheffekte.

Im September läuft die Förderung von Elektroautos in den USA aus. Bis zu 7.500 US-Dollar pro Neuzulassung. Da haben einige Kunden wohl noch schnell gekauft. Und das, obwohl die Modellpalette vor sich hin altert und es längst Alternativen gibt. Nach dem Motto: Lieber ein altes Modell zum alten, günstigeren Preis als ein altes Modell, das teurer ist.

Wird bald alles besser?

Im Sommer hatte Musk vor schwierigen nächsten Quartalen gewarnt. Er hatte das damit begründet, dass er den Fokus von E-Autos weg mehr auf autonomes Fahren und Robotik legen wolle. KI und autonomes Fahren – das werde eine "Schockwelle" geben, sagte er gegenüber Analysten.

Zuletzt erreichten die Schockwellen allerdings eher den Aktienkurs. Die Aktie reagierte empfindlich, wenn das Unternehmen Prognosen und Versprechen nicht einhielt, wenn die Zahlen die Erwartungen verfehlten. Musk verweist immer wieder auf die Möglichkeiten der Zukunft. Aber irgendwann muss er liefern.