Aktienrückkauf-Pläne verfangen an der Börse

Die Zahlen waren an der Börse schnell abgeschüttelt. Hier zählte, dass das zuvor angekündigte Aktienrückkaufprogramm nun startet. Binnen zwölf Monaten will Mercedes Aktien im Wert bis zu zwei Milliarden Euro zurückkaufen. Ein Mittel, zu dem viele Unternehmen derzeit greifen. Wenn es operativ nicht so läuft, verknappen Unternehmen durch Aufkäufe das Aktien-Angebot am Markt, sodass die Aktie wieder anspringt. Damit steigt der Kurs. Gut für die Aktionäre. Schwierig für das Unternehmen.

Aktionäre am Erfolg einer Unternehmung teilhaben zu lassen, ist gut und richtig – keine Frage. Doch wenn der Erfolg gerade ausbleibt, könnte man das Geld auch investieren, statt es zu verteilen.

Hatte Mercedes zuletzt voll auf eine Luxusstrategie gesetzt, gibt es hier eine lockerere Haltung: Auch künftig soll es nämlich Kleinwagen geben. Auch wenn die nicht so lukrativ sind: Die Einstiegsmodelle der A-Klasse, die eigentlich ab dem kommenden Jahr nicht mehr gebaut werden sollten, laufen doch noch bis 2028 vom Band. Und auch dann soll es mit einem günstigen Einsteiger weitergehen. Klare Ansage.

Ein neues Problem: Es fehlt an Chips

Ein Problem aber eint die meisten Wettbewerber aktuell: Es fehlen Chips. Mal wieder. Im Zuge des Handelskonflikts mit den USA hat China den Export von Halbleiter-Chips der Firma Nexperia gestoppt. Die sind aber zu Hunderten in Autos verbaut. Mehr als 80 Prozent der Hersteller sollen auf diese Chips setzen. Der chinesische Hersteller Wingtech Technology hatte 2019 die Mehrheit an dem niederländischen Unternehmen übernommen.

Chinas Machtdemonstration kann nun aber dazu führen, dass bei vielen Unternehmen demnächst die Bänder stillstehen – auch in der Autobranche – und Deutschland allein durch diese Chip-Krise in die Rezession gleitet. Immerhin hat Mercedes nach eigenen Angaben noch Vorräte. Denn zur Pandemie waren Chips ebenfalls ein knappes Gut, und die Erinnerung daran ist noch nicht verblasst.

Nun können auch Hersteller wie Infineon diese Ware bauen – aber das dauert. Doch offenbar haben viele Unternehmen nach der Pandemie nicht gelernt, auf verschiedene Lieferanten und Hersteller zu setzen und so Abhängigkeiten zu senken. Und so werden Chips oder auch Rohstoffe wie Seltene Erden zu politischen Waffen zum Schaden europäischer und US-amerikanischer Unternehmen.