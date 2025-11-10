Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Trump zieht die EU über den Tisch – so urteilte die Wirtschaft über das Zollabkommen zwischen dem größten Binnenmarkt der Welt und den USA. An den Börsen kam der Deal ebenfalls nicht gut an. Die Unzufriedenheit ist weltweit groß.

Es sah so vielversprechend aus an Europas Börsen: Im Frühjahr 2025 zogen die EU und Deutschland die Blicke der Investoren auf sich. Vor allem die neue deutsche Regierung weckte Erwartungen. Doch die Ernüchterung folgte schnell. Auch und gerade wegen der Zölle der USA gegen die EU, die diese in einem Abkommen aus Sicht der Wirtschaft denkbar schlecht ausgehandelt hatte. Wie fällt die Bilanz nun, nach 100 Tagen, aus?

Zunächst hatte es also so ausgesehen, als schlage die Stunde europäischer Aktien. Zumal sich die US-Börsen zusätzlich zum Hin und Her bei den Zöllen auch noch durch den schwachen Dollar und die hohe Staatsverschuldung ins Abseits manövriert hatten.

Kapital kam nach Europa, Hoffnung auch

Wie das Institut der Deutschen Wirtschaft (IW) bekannt gab, floss in diesem Jahr bis Juli zweieinhalbmal so viel Kapital nach Europa wie im Schnitt der vergangenen zehn Jahre: 334 Milliarden Euro. Vor allem auf Deutschland ruhten die Hoffnungen von Investoren. Die geplanten Investitionen der neuen Bundesregierung in Infrastruktur und Rüstung lösten in den Branchen eine Rally aus. Doch die ist zumindest in Deutschland erst einmal zum Erliegen gekommen. Denn die deutsche Wirtschaft schwächelt weiter und spürt von diesen Investitionen bislang noch nicht viel.

Man muss aber fragen: Wo ständen Wirtschaft und Aktienmärkte ohne die geplanten Maßnahmen? Die Perspektiven wären dann sicher schwieriger. Allerdings müssen die geplanten Investitionen erst einmal greifen. Vergabeverfahren und Planung sind aber offenbar keine deutschen Stärken – das dauert. Doch die Zeit drängt. Und so dürfte die Lage erst einmal angespannt bleiben, die Exporte werden vermutlich weiter einbrechen. Experten sehen hier weitere 10 bis 15 Prozent Rückgang.

(Quelle: Rüdiger Jürgensen) Zur Person Antje Erhard arbeitet seit rund 20 Jahren als Journalistin und TV-Moderatorin. Ihr Weg führte sie von der Nachrichtenagentur dpa-AFX u. a. zum ZDF. Derzeit arbeitet sie für die ARD-Finanzredaktion in Frankfurt und berichtet täglich, was in der Welt der Börse und Wirtschaft passiert.

KI-Boom treibt US-Börsen